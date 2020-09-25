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皮膚科醫師揭密！昂貴／便宜的保養品有何差別？

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
廣告宣傳、包裝、國際貨運等等都是需要高資金投資，才能完美呈現在每個消費者手上。圖／摘自 pexels
廣告宣傳、包裝、國際貨運等等都是需要高資金投資，才能完美呈現在每個消費者手上。圖／摘自 pexels

市面上許多的保養品、化妝品，可能只要少喝幾杯飲料，就能買得起，為何有人卻要用幾個月都得吃土的昂貴化妝品，還要搶在周年慶才肯下手。貴的化妝品定價高，是因為用了等級較高的原物料，導致提高了成本，效果也好，所以才會定價如此高嗎？

實際上，皮膚科醫師就表示，無論生產昂貴或便宜的的化妝品，以現今的工業生產，化妝品最直接的成本，包括原料與包裝，都是低廉價格，可能連產品本身的10％價格都不到。

但生產一項產品，再把產品販售出去這之間的過程，需要花費更多的投資，譬如廣告、行銷、銷售據點與人員等，這部分的錢，也是要消費者來埋單。

但也不是品牌生產昂貴產品是為了欺騙消費者，化妝品生產的第一步，就是要研發配方，這些研發配方的設施、設備、聘請技術專員、精密研究設備，這些的成本金額，是需要更多資金去堆疊出來，並端出可以讓消費者滿意又有感的消費體驗。

想要產品有好的賣相，除了產品本身的基礎原料外，包裝與設計和生產，都是一個投入資金的基本考量。其次就是邀請代言人、廣告宣傳，可想而知，要製作一樣產品從研發配方到最後的行銷廣告，再加上進出口貨運的費用，就知道能成為熱銷的商品是一件不容易的事情。

所以無論是高檔、低階的保養品，價格為何有這樣大落差與懸殊，都來自這些這繁雜又多方考慮的行銷方式，才能完整的呈現出一個令消費者滿意的商品，然而功效方面，就只有消費者自己的感受及體驗度不同，才能去體會。

一件商品，成本反應在價格上，無論開架或專櫃。圖／摘自 pexels
一件商品，成本反應在價格上，無論開架或專櫃。圖／摘自 pexels
製作一項產品有這樣昂貴的價格，是由於這些高額成本的研發配方及研究人員的開銷。圖／摘自 pexels
製作一項產品有這樣昂貴的價格，是由於這些高額成本的研發配方及研究人員的開銷。圖／摘自 pexels

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