《怪物彈珠》出沒臨江街夜市！拍照打卡抽「絕望君」玩偶

《怪物彈珠》的招牌角色「傲拉龍」出沒台北市臨江街夜市！株式會社mixi旗下的XFLAG™ Studio手遊《怪物彈珠》與臨江街夜市合作推出「防疫好中秋．安心夜市遊」活動，「傲拉龍」現身夜市的各個角落，拍照打卡就有機會抽中限定「絕望君」大玩偶、原燒雙人餐券，還可以跟合作店家索取3款「防疫傲拉龍」限定貼紙。

9月25日下午6點起至10月12日中午12點至台北市臨江街夜市，與《怪物彈珠》特別打卡地點合照上傳臉書活動頁面並標記兩位朋友就有機會抽獎，將抽出「絕望君」柔軟抱枕玩偶」1名、原燒雙人餐飲券5名。

《怪物彈珠》慶祝7周年，10月3日下午1點起於創力網路商城搶先開賣《怪物彈珠》官方授權的各項日本進口限量商品，預計10月24日起也將於台北三創園區內的期間限定商店販售。