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《怪物彈珠》出沒臨江街夜市！拍照打卡抽「絕望君」玩偶
《怪物彈珠》的招牌角色「傲拉龍」出沒台北市臨江街夜市！株式會社mixi旗下的XFLAG™ Studio手遊《怪物彈珠》與臨江街夜市合作推出「防疫好中秋．安心夜市遊」活動，「傲拉龍」現身夜市的各個角落，拍照打卡就有機會抽中限定「絕望君」大玩偶、原燒雙人餐券，還可以跟合作店家索取3款「防疫傲拉龍」限定貼紙。
9月25日下午6點起至10月12日中午12點至台北市臨江街夜市，與《怪物彈珠》特別打卡地點合照上傳臉書活動頁面並標記兩位朋友就有機會抽獎，將抽出「絕望君」柔軟抱枕玩偶」1名、原燒雙人餐飲券5名。
《怪物彈珠》慶祝7周年，10月3日下午1點起於創力網路商城搶先開賣《怪物彈珠》官方授權的各項日本進口限量商品，預計10月24日起也將於台北三創園區內的期間限定商店販售。
此外，《怪物彈珠》更將首次推出互動式動畫《哈磊露亞－命運的選擇 》，故事結局會因觀眾自己的選擇而分歧，主角「哈磊露亞」進化和神化的相關劇情會與《怪物彈珠》連動。除了「哈磊露亞」將作為《怪物彈珠》的新限定角色於轉蛋超獸神祭登場之外，和動畫《哈磊露亞－命運的選擇 》劇情連動的冒險也預定於近期推出，9月28日下午6點播出的怪物彈珠動畫特別直播將同步釋出更多遊戲情報。
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