日常花事／花．在日常 保持花材持久鮮度 達人有秘訣！

「花．在日常，生活是花器。」出生花道家庭，擁有日本池坊花道正教授一級資格的王楨媛Queena老師，與花藝初學者們分享，如何挑選、處理、保存花材的秘訣，讓精心製作的作品，在自己家中持續綻放更持久。

【花材的挑選】

花藝設計的起始，得先學會整理花材。圖／蘋果屋出版社提供 各式花材買回家後，整理和保存方式很重要。圖／蘋果屋出版社提供

進行花藝設計之前，首先就是買花了。採購花材時，請儘量以新鮮的花葉枝條為主，才能延長花作與我們的相伴時間。挑選花材時可由以下幾點觀察：

1．選花朵：就如人類一般，健康的花朵隨著成長而挺拔。當然也有花朵因品種關係相異。但就大體而論，選花時宜採購花朵挺立並保水鮮嫩的為最佳。

2．看花瓣：舉凡折損、枯黃，或是厚實感與保水度不夠的花瓣，都可能是花朵未在最佳狀態的證明。附有保護套的花朵，可以稍稍把套子往花莖處後推，檢視花瓣是否朝上的方向開放。

3．看花萼：花萼如果顏色不夠鮮綠，並有暗沉顯黑的情況，很有可能無法穩定整個花朵，導致花朵鬆脫掉落。選花的時候務必請連花萼也一起放入檢查選項中。

4．看莖＆葉：莖葉以顏色鮮綠、保水有光澤的為首選，如有傷痕、折損與萎縮，建議跳過不選。另外也要注意葉子部分是否出現變色斑點。

【花材的處理和保存】

每朵花都是一個獨立的生命體，除了購買時儘量挑選好的新鮮度、品質，買回家後的整理和保存方式也很重要。悉心呵護的話，新鮮花材也能保存一週，甚至更久的時間（需依照花材本身的先天條件）。接下來就要教大家，花材買回家後的保存方式。

【整理花材與修整】

花材帶回家後，就要隨即為花材在水中重新切口，幫助花葉枝材順利吸水。而在修剪切口前，建議不妨先將花材進行整理，去除過小不會開花的花苞、或已損傷的花瓣、葉子，如果是枝葉比較茂密的情況，也可以去除尾部過多的枝葉（但如果創作時可能用到花苞、枝葉，有時也會保留）。適當的修整，可以讓花材更確實吸收養分，切口後的吸水過程得以更加順暢。

【花材根部切口】

幫花材根部切口的重要性，在於增加吸水的面積及效果。

依花材狀態和枝莖種類常用的方法分為以下幾種：

１．空切法／空折法

空切法／空折法。圖／蘋果屋出版社提供

一般最常使用的切口方式。空切法是以花藝專用刀或花剪，以斜切的方法去除不要的花莖，好增加花莖的吸水面積，再插入水中。斜剪前請先檢查花藝用刀或花剪的鋒利度。鋒利度不夠的花藝用刀或花剪反而容易在斜切過程中傷害到花莖、影響吸水功能。比較好掰斷的枝莖，也可以直接用手折斷，讓不規則斷面增加吸水度，再插入水中即可（空折法）。

空切法：斜切的切口面積大，有助於吸水。

空折法：切口不規則，方便吸水。

２．水切法／水折法

水切法。圖／蘋果屋出版社提供 水折法。圖／蘋果屋出版社提供

遇到狀態本身比較差，需要大量吸水的花材時，則會在水中進行水切或水折法。方法與空切、空折法相同，以花剪或徒手，把枝莖浸在水中切成斜面或折斷，然後放入盛水的桶子或花瓶中即完成。改在水中進行，得以讓枝莖在斷掉的同時，因為虹吸原理吸進大量水分。

３．一字切口法／十字切口法

一字切口法。圖／蘋果屋出版社提供 十字切口法。圖／蘋果屋出版社提供

此法多用在莖內木質發達的木本植物或粗實的枝莖類。顧名思義是在枝莖斜剪後，再用花剪更深入莖部剪開一小段約3-5公分，看起來若似「一」的切口。欲加強可在不同方向切剪兩次、呈現一個十字的切口。

４．敲擊法

敲擊法多用在枝幹類或纖維較頑固的枝莖材。為了避免在敲擊過程中太過晃動枝莖連接的花葉，敲擊前可先用報紙把枝莖上部花葉先簡單包覆，再一手握住花材，另一手用鐵鎚或剪刀敲擊枝莖底端後進行。

５．削剪法

處理木質類枝莖的花材時，用削的方式來處理切口可提高吸水效果。在切口處約莫2-3公分處左右，用花剪或花藝切刀削出切口，並連同中間的白色海綿狀髓去除，讓此部分也能輕易吸收到水分。

【花材的泡水／換水】

整理完枝葉和切口的花材，以直立方式放入桶子或大花瓶中，並注水到高於切口、足以充分吸水的量。若是像繡球花等需要許多水的花材，或是同時放大量花材時，則多放些水。

請務必每天幫容器換水並清洗，並放置在陰涼通風的地方，避開陽光直射與風吹。夏日高溫時細菌容易滋生，換水就得更加勤快，也可在水中投入保冷劑降低水溫，或是加幾滴漂白水或是市售的切花保鮮劑，延長花材的壽命。

【花作的保存】

花藝設計的起始，得先學會整理花材。圖／蘋果屋出版社提供

花材若照顧得宜，約可存活1-2週，但會依照天氣、花況、花種等因素而出現差異。

以海綿為底的鮮花花作，如果輕觸海綿表面發現略乾，就往海綿上一點一點地加水，讓海綿慢慢吸收，澆到海綿吸飽水、多餘水分開始滲出為止。小心不要澆在花瓣上。

若是插在花器中的花作，主要觀看花瓶中水質狀態，如果變濁了就要換水。夏季需頻繁替換，但冬天大約兩三天一次即可。換水時用手稍微將花固定後，把水倒出來再加水。

【以上摘文選自《日常花事》、 作者：王楨媛Queena老師、圖文提供：蘋果屋出版社、整理：記者柯意如】