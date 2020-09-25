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賣萌無敵自由心選 Qeelin全新Xiao Q手鍊系列

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
Qeelin推出以中文「小Q」為諧音的Xiao Q手鍊系列，展現高度的搭配組合與風格可能。圖 / Qeelin提供。
Qeelin推出以中文「小Q」為諧音的Xiao Q手鍊系列，展現高度的搭配組合與風格可能。圖 / Qeelin提供。

相較於大，「小」的概念，在精品設計、生活風格中別有趣味。談到「大」，我們會聯想到壯闊、雄偉、壯觀，但想到「小」，則會有細膩、精緻、小巧的意味。法文中的Petit便有陰性、小巧、別緻的聯想，甚至詞性還有陰陽之分。近期東方珠寶品牌Qeelin便推出以中文「小Q」為諧音的Xiao Q手鍊系列，以18K金詮釋Qeelin家族的經典系列，再搭配上充滿美好寓意的吊飾與一個代表Ｑeelin品牌的迷你小Q。

品牌創辦人暨創意總監Dennis Chan表示：「我們在設計上花了不少心思，希望讓人感受到佩戴現代珠寶的樂趣。這些手鍊小巧精緻得足以跟任何飾物自由搭配，同時卻蘊含著重大的意涵。」他進一步指出，Xiao Q可讓配戴者隨心實驗、組合出不同搭配，無論單獨配戴或與Qeelin其他珠寶配襯，都別具特色和吸引力。

Xiao系列18K玫瑰金手鍊的特色，在於鍊結的開關之處都有兩個相疊的Q字，同時也可視作無限符號、或中國傳統寓意財富的8，而手環則可隨意搭配上象徵幸運的Wulu、可愛的BoBo小熊或Yu Yi吊飾，價格則自31,500元至79,800元不等，自由組合、隨心挑選。

Qeelin，Petite Classic Bo Bo 18K白金鑽石及黑鑽石手鍊79,800元。圖 / Qeelin提供。
Qeelin，Petite Classic Bo Bo 18K白金鑽石及黑鑽石手鍊79,800元。圖 / Qeelin提供。
搭配上品牌同系列的Wulu、Yu Yi或Bo Bo之後，Xiao Q系列即刻展現多變的趣味與創意。圖 / Qeelin提供。
搭配上品牌同系列的Wulu、Yu Yi或Bo Bo之後，Xiao Q系列即刻展現多變的趣味與創意。圖 / Qeelin提供。
Qeelin，Petite Yu Yi 18K 玫瑰金鑲鑽手鍊，31,500元。圖 / Qeelin提供。
Qeelin，Petite Yu Yi 18K 玫瑰金鑲鑽手鍊，31,500元。圖 / Qeelin提供。

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