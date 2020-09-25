中華郵政：逾2000座「i郵箱」即起新增與宅配通合作

「圓方生活」是由圓方應用材料有限公司所推出的台灣品牌，擁有獨立研發技術與豐富的開發經驗，過往商品曾在海內外集資平台屢創佳績，並獲得多項國家專利。最新推出的AIR6空氣淨化器，僅佔一個杯墊大小，效能卻可用於10坪的空間。

2020-09-25 14:49