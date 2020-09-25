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ITF晶華快閃3天！azie牛排雙人1,299 住宿券1.5折開搶
每年ITF台北國際旅展熱搶的晶華酒店餐券，今年不必等開展，今起就有3天晶華IFT快閃，餐券快閃價6.4折起，多數都還有買十送一的優惠，免排隊，手刀快搶。
每年ITF旅展搶購主目標，不外台北晶華栢麗廳的自助餐券，平日午餐4人3,799元，平日下午茶4人2,499元；評價頗高的三燔本家平日雙人1,399元；同樣是熱搶餐券azie牛排雙人1,299元。
此外，住宿券也有1.5折起的優惠，三天兩夜每張9,999元；最近熱推的郵輪式度假產品也開賣，每張7,980元。網友討論度最高的是「買一晚送兩碗」專案，不少人以為「筆誤」，事實是飯店「埋梗」，指的是住一晚、送兩碗晶華冠軍牛肉麵，原價19,580元，快閃價3,800元。
快閃網址：https://regent.city/w3sm5，或現場採購： 晶華酒店麗晶精品B2F (手扶梯下來正前方，時間自即起至9/27晚上20:00。
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