網購力拚百貨周年慶！SK-II青春露、雅詩蘭黛小棕瓶特惠組超欠買

電商平台力拚百貨周年慶，祭出超強美妝特惠組限時下殺，Yahoo奇摩購物中心主打百款必搶排隊組合挑戰市場最低價，9月28日推出SK-II青春露330ml 2入組8.2折、ESTEE LAUDER雅詩蘭黛神級精華小棕瓶必收發燒組5.3折等；momo購物網9月29日推出一日限定的「專櫃美妝超級周年慶」優惠，超過萬件美妝品超殺3折起，還有SK-ll青春露、雅詩蘭黛小棕瓶、KOSE雪肌精、YSL唇膏等多款專櫃正貨整點1元瘋搶。

Yahoo奇摩購物中心「百貨周年慶」首波於即日起至10月11日開跑，祭出VVIP封館慶5%回饋無上限、品牌獨家下殺3折起、百款必搶排隊夯品挑戰市場最低價、周周首3日滿額送購物金無上限，伊麗莎白雅頓、雅詩蘭黛、BOBBI BROWN、品木宣言、倩碧等品牌輪番推出網購特惠組。巴黎頂級芳療品牌DARPHIN全新獨家進駐Yahoo奇摩購物中心開設官方旗艦店，即日起至10月25日舉辦開幕慶，迷你芳療組獨家下殺5.4折特價990元，買再送明星商品小粉紅瓶與花梨木卸妝膏。

今年受疫情影響無法出國，Yahoo奇摩購物中心特別推出機場特規加大容量版及免稅特惠美妝保養組，包括Kiehl’s契爾氏的激光極淨白淡斑精華100ml免稅店加大版特價3,699元等。

Yahoo奇摩超級商城「漢神百貨周年慶」搶先實體百貨於9月29日至10月6日開跑，集結BIOTHERM碧兒泉、SHISEIDO資生堂、SK-II、Kanebo佳麗寶等美妝保養品牌，推出多款獨家特惠組，滿額最高現折700元，加碼全店消費滿2,000元現折100元。

momo購物網9月29日一日限定的「專櫃美妝超級周年慶」必搶美妝聖品包括LANCOME蘭蔻小黑瓶75ml重量2入組特價9,900元，加碼贈9件好禮；SHISEIDO資生堂國際櫃百優精純乳霜大＋小旗艦組特價4,810元，再送12件好禮；Kiehl’s契爾氏金盞花化妝水250ml 2入組特價2,700元，送金盞花水凝霜；SK-II R.N.A.超肌能緊緻活膚霜活動當日限定買1送1特價5,800元；SK-II青春露230ml 2入組特價6,980元；雅詩蘭黛小棕瓶50ml 2入組特價3,998元；品木宣言Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水5入囤貨組特價3,699元。彩妝部分則有Dior癮誘粉漾潤唇膏2入組特價1,699元；雅詩蘭黛 粉持久持妝粉底30ml特價999元；SHISEIDO資生堂東京櫃金鑽高效防曬露買2送2組特價1,380元；Kanebo佳麗寶ALLIE EX UV高效防曬水凝乳5件組特價1,299元。