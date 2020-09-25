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網購力拚百貨周年慶！SK-II青春露、雅詩蘭黛小棕瓶特惠組超欠買

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
momo購物網9月29日推出「專櫃美妝超級周年慶」一日限定超殺3折起活動。圖／momo購物網提供
momo購物網9月29日推出「專櫃美妝超級周年慶」一日限定超殺3折起活動。圖／momo購物網提供

電商平台力拚百貨周年慶，祭出超強美妝特惠組限時下殺，Yahoo奇摩購物中心主打百款必搶排隊組合挑戰市場最低價，9月28日推出SK-II青春露330ml 2入組8.2折、ESTEE LAUDER雅詩蘭黛神級精華小棕瓶必收發燒組5.3折等；momo購物網9月29日推出一日限定的「專櫃美妝超級周年慶」優惠，超過萬件美妝品超殺3折起，還有SK-ll青春露、雅詩蘭黛小棕瓶、KOSE雪肌精、YSL唇膏等多款專櫃正貨整點1元瘋搶。

Yahoo奇摩購物中心「百貨周年慶」首波於即日起至10月11日開跑，祭出VVIP封館慶5%回饋無上限、品牌獨家下殺3折起、百款必搶排隊夯品挑戰市場最低價、周周首3日滿額送購物金無上限，伊麗莎白雅頓、雅詩蘭黛、BOBBI BROWN、品木宣言、倩碧等品牌輪番推出網購特惠組。巴黎頂級芳療品牌DARPHIN全新獨家進駐Yahoo奇摩購物中心開設官方旗艦店，即日起至10月25日舉辦開幕慶，迷你芳療組獨家下殺5.4折特價990元，買再送明星商品小粉紅瓶與花梨木卸妝膏。

今年受疫情影響無法出國，Yahoo奇摩購物中心特別推出機場特規加大容量版及免稅特惠美妝保養組，包括Kiehl’s契爾氏的激光極淨白淡斑精華100ml免稅店加大版特價3,699元等。

Yahoo奇摩超級商城「漢神百貨周年慶」搶先實體百貨於9月29日至10月6日開跑，集結BIOTHERM碧兒泉、SHISEIDO資生堂、SK-II、Kanebo佳麗寶等美妝保養品牌，推出多款獨家特惠組，滿額最高現折700元，加碼全店消費滿2,000元現折100元。

momo購物網9月29日一日限定的「專櫃美妝超級周年慶」必搶美妝聖品包括LANCOME蘭蔻小黑瓶75ml重量2入組特價9,900元，加碼贈9件好禮；SHISEIDO資生堂國際櫃百優精純乳霜大＋小旗艦組特價4,810元，再送12件好禮；Kiehl’s契爾氏金盞花化妝水250ml 2入組特價2,700元，送金盞花水凝霜；SK-II R.N.A.超肌能緊緻活膚霜活動當日限定買1送1特價5,800元；SK-II青春露230ml 2入組特價6,980元；雅詩蘭黛小棕瓶50ml 2入組特價3,998元；品木宣言Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水5入囤貨組特價3,699元。彩妝部分則有Dior癮誘粉漾潤唇膏2入組特價1,699元；雅詩蘭黛 粉持久持妝粉底30ml特價999元；SHISEIDO資生堂東京櫃金鑽高效防曬露買2送2組特價1,380元；Kanebo佳麗寶ALLIE EX UV高效防曬水凝乳5件組特價1,299元。

看準韓妝控需求，蝦皮購物力邀韓國彩妝風向指標「3CE」獨家進駐，開設全台唯一的原廠直營電商旗艦店，包括「裸粉奶茶」及「乾燥玫瑰」9色眼影盤、「半糖粉鑽」及「焦糖金鑽」4色眼影盤、迪士尼聯名款米奇系列唇彩等都可以買到，不用飛韓國或等代購也能擁有最時尚的韓國美妝品。

BIOTHERM碧兒泉男仕極量緊實煥膚年輕組，原價3,812元、Yahoo奇摩購物中心9月27日前特價2,850元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
BIOTHERM碧兒泉男仕極量緊實煥膚年輕組，原價3,812元、Yahoo奇摩購物中心9月27日前特價2,850元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
伊麗莎白雅頓HA白金澎潤保濕膠囊（30顆），原價3,259元、Yahoo奇摩購物中心9月30日前特價2,000元，加碼贈黃金膠囊7顆、玫瑰金膠囊7顆、維他命C膠囊6顆。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
伊麗莎白雅頓HA白金澎潤保濕膠囊（30顆），原價3,259元、Yahoo奇摩購物中心9月30日前特價2,000元，加碼贈黃金膠囊7顆、玫瑰金膠囊7顆、維他命C膠囊6顆。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
momo購物網9月29日推出一日限定的「專櫃美妝超級周年慶」超殺活動，LANCOME蘭蔻小黑瓶75ml重量2入組特價9,900元，加碼贈9件好禮。圖／momo購物網提供
momo購物網9月29日推出一日限定的「專櫃美妝超級周年慶」超殺活動，LANCOME蘭蔻小黑瓶75ml重量2入組特價9,900元，加碼贈9件好禮。圖／momo購物網提供
蝦皮購物力邀韓國彩妝風向指標「3CE」獨家進駐，開設全台唯一的原廠直營電商旗艦店。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物力邀韓國彩妝風向指標「3CE」獨家進駐，開設全台唯一的原廠直營電商旗艦店。圖／蝦皮購物提供
momo購物網9月29日推出一日限定的「專櫃美妝超級周年慶」超殺活動，雅詩蘭黛小棕瓶50ml 2入組特價3,998元。圖／momo購物網提供
momo購物網9月29日推出一日限定的「專櫃美妝超級周年慶」超殺活動，雅詩蘭黛小棕瓶50ml 2入組特價3,998元。圖／momo購物網提供
SHISEIDO資生堂國際櫃百優乳霜獨家組（漢神百貨獨家組合），原價4,839元、Yahoo奇摩超級商城特價2,140元，9月29日上午10點搶先開賣。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
SHISEIDO資生堂國際櫃百優乳霜獨家組（漢神百貨獨家組合），原價4,839元、Yahoo奇摩超級商城特價2,140元，9月29日上午10點搶先開賣。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
Yahoo奇摩購物中心「百貨周年慶」首波於即日起至10月11日開跑。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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蝦皮購物力邀韓國彩妝風向指標「3CE」獨家進駐，開設全台唯一的原廠直營電商旗艦店。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物力邀韓國彩妝風向指標「3CE」獨家進駐，開設全台唯一的原廠直營電商旗艦店。圖／蝦皮購物提供
植村秀shu uemur潔顏經典天王組（漢神百貨獨家組合），原價10,002元、Yahoo奇摩超級商城特價4,800元，9月29日上午10點搶先開賣。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
植村秀shu uemur潔顏經典天王組（漢神百貨獨家組合），原價10,002元、Yahoo奇摩超級商城特價4,800元，9月29日上午10點搶先開賣。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
Yahoo奇摩購物中心9月28日推出SK-II青春露330ml2入組，原價15,960元、8.2折特價12,950元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物中心9月28日推出SK-II青春露330ml2入組，原價15,960元、8.2折特價12,950元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
momo購物網9月29日推出一日限定的「專櫃美妝超級周年慶」超殺活動，Kiehl’s契爾氏金盞花化妝水250ml 2入組特價2,700元，送金盞花水凝霜。圖／momo購物網提供
momo購物網9月29日推出一日限定的「專櫃美妝超級周年慶」超殺活動，Kiehl’s契爾氏金盞花化妝水250ml 2入組特價2,700元，送金盞花水凝霜。圖／momo購物網提供
momo購物網9月29日推出一日限定的「專櫃美妝超級周年慶」超殺活動，品木宣言Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水5入囤貨組特價3,699元。圖／momo購物網提供
momo購物網9月29日推出一日限定的「專櫃美妝超級周年慶」超殺活動，品木宣言Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水5入囤貨組特價3,699元。圖／momo購物網提供

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