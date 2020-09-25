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影／防疫也要有型 「國旗」、「天天漲停板」口罩熱賣

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣紡織大廠聚茂生技公司因應口罩防疫商機，也投入口罩生產線，為因應消費者喜好，推出中秋與國旗口罩，還有「天天漲停版」口罩訂購率都很高。記者林宛諭／攝影
彰化縣紡織大廠聚茂生技公司因應口罩防疫商機，也投入口罩生產線，為因應消費者喜好，推出中秋與國旗口罩，還有「天天漲停版」口罩訂購率都很高。記者林宛諭／攝影

業界看準口罩商機，紛紛推出各式圖樣口罩，彰化縣紡織大廠聚茂生技公司因應口罩防疫商機，也投入口罩生產線，總經理賴明毅說，公司為因應消費者喜好，推出中秋國旗口罩，還有「天天漲停版」口罩訂購率都很高。

聚茂為上市公司聚隆纖維的子公司，總經理賴明毅說，原本公司生產不織布，6月起擴增生產熔噴不織布，8月起再增加口罩機台，9月加入國家隊，10月起日產量可到50萬片，受政府徵用口罩每日20萬片，為了消費市場需求，最近也推出各種圖案的口罩。

賴明毅說，希望讓民眾「造型」與「防疫」兩大願望一次滿足，推出「I Love Taiwan國旗口罩」，玉兔圖案的中秋口罩，還有針對股票族推出的「天天漲停板」口罩，讓消費者有好采頭。

國旗和「天天漲停版」口罩開放網路及電商預購後，已有10萬片訂購量，賴明毅說，客製化口罩採三層防護式設計，中層使用的是台灣熔噴不織布，且加上靜電駐極技術後，讓熔噴布帶有靜電，過濾效果可大幅提升至95到99%。

彰化縣紡織大廠聚茂生技公司因應口罩防疫商機，也投入口罩生產線，為因應消費者喜好，推出中秋與國旗口罩，還有「天天漲停版」口罩訂購率都很高。記者林宛諭／攝影
彰化縣紡織大廠聚茂生技公司因應口罩防疫商機，也投入口罩生產線，為因應消費者喜好，推出中秋與國旗口罩，還有「天天漲停版」口罩訂購率都很高。記者林宛諭／攝影

口罩 國旗 中秋

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