影／防疫也要有型 「國旗」、「天天漲停板」口罩熱賣

業界看準口罩商機，紛紛推出各式圖樣口罩，彰化縣紡織大廠聚茂生技公司因應口罩防疫商機，也投入口罩生產線，總經理賴明毅說，公司為因應消費者喜好，推出中秋與國旗口罩，還有「天天漲停版」口罩訂購率都很高。

聚茂為上市公司聚隆纖維的子公司，總經理賴明毅說，原本公司生產不織布，6月起擴增生產熔噴不織布，8月起再增加口罩機台，9月加入國家隊，10月起日產量可到50萬片，受政府徵用口罩每日20萬片，為了消費市場需求，最近也推出各種圖案的口罩。

賴明毅說，希望讓民眾「造型」與「防疫」兩大願望一次滿足，推出「I Love Taiwan國旗口罩」，玉兔圖案的中秋口罩，還有針對股票族推出的「天天漲停板」口罩，讓消費者有好采頭。