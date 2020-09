先別管Daniel Craig了！你知道兩位007女郎也戴OMEGA？

千呼萬喚,007最新電影「生死交戰」從年初延期,終於要在近期上映。毫無疑問,飾演007的Daniel Craig在片中戴上了OMEGA最新的海馬300米潛水腕表,但你可知道:電影中兩位與情報員至關重要的「龐德女郎」Naomie Harris與Lashana Lynch同樣戴上了OMEGA女性腕表!

Lashana Lynch在片中飾演另一位特務外勤「諾咪」,其個性聰明而勇敢,Lashana Lynch如此形容諾咪:「諾咪非常有趣、放肆並且說話辛辣,而我認為這和龐德很搭,因為龐德可以非常正經嚴肅,但他也能非常幽默。」Lashana Lynch則在片中戴上了海馬Aqua Terra 150米腕表,表款具備8800機芯並有扛磁15,000性能,一如Lashana Lynch的精湛演技。而另一位美麗的女性探員則是Naomie Harris再度密探伊芙曼妮潘妮。先前Naomie Harris已分別在「007:空降危機」與「007:惡魔四伏」中擔綱,此次她在片中則配戴了獵人綠皮革表帶精鋼碟飛Prestige腕表,美豔動人。