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先別管Daniel Craig了！你知道兩位007女郎也戴OMEGA？

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
品牌大使James Marsden在IWC第二部微電影「Born of a Dream: A Man of theFuture」，演出品牌創辦人Florentine Ariosto Jones。圖 / IWC提供？
品牌大使James Marsden在IWC第二部微電影「Born of a Dream: A Man of theFuture」，演出品牌創辦人Florentine Ariosto Jones。圖 / IWC提供？

千呼萬喚，007最新電影「生死交戰」從年初延期，終於要在近期上映。毫無疑問，飾演007的Daniel Craig在片中戴上了OMEGA最新的海馬300米潛水腕表，但你可知道：電影中兩位與情報員至關重要的「龐德女郎」Naomie Harris與Lashana Lynch同樣戴上了OMEGA女性腕表！

Lashana Lynch在片中飾演另一位特務外勤「諾咪」，其個性聰明而勇敢，Lashana Lynch如此形容諾咪：「諾咪非常有趣、放肆並且說話辛辣，而我認為這和龐德很搭，因為龐德可以非常正經嚴肅，但他也能非常幽默。」Lashana Lynch則在片中戴上了海馬Aqua Terra 150米腕表，表款具備8800機芯並有扛磁15,000性能，一如Lashana Lynch的精湛演技。而另一位美麗的女性探員則是Naomie Harris再度密探伊芙曼妮潘妮。先前Naomie Harris已分別在「007：空降危機」與「007：惡魔四伏」中擔綱，此次她在片中則配戴了獵人綠皮革表帶精鋼碟飛Prestige腕表，美豔動人。

而同樣與電影相關，IWC萬國表則推出微電影「夢想的誕生：先行者（Born of a Dream: A Man of theFuture）」，描述品牌創辦人Florentine Ariosto Jones於1868年在沙夫豪森創業的故事，主角則由品牌大使James Marsden飾演。James Marsden甫於Jeff Fowler執導的賣座真人動畫電影「超音鼠大電影」（Sonic The Hedgehog）擔綱主角，並加入Netflix黑色喜劇「新寡瘋狂日記（Dead to Me）」第二季。想欣賞更多影片與James Marsden的精湛演出？可於IWC官方網站與社群網站，完整欣賞。

在「007生死交戰」中，Naomie Harris佩戴上了OMEGA獵人綠皮革錶帶精鋼碟飛Prestige腕表。圖 / OMEGA提供。
在「007生死交戰」中，Naomie Harris佩戴上了OMEGA獵人綠皮革錶帶精鋼碟飛Prestige腕表。圖 / OMEGA提供。
Lashana Lynch對戲中角色的描述，「非常有趣、放肆並且說話辛辣」，似乎也反應出她個人的奔放、樂觀特質。圖 / OMEGA提供。
Lashana Lynch對戲中角色的描述，「非常有趣、放肆並且說話辛辣」，似乎也反應出她個人的奔放、樂觀特質。圖 / OMEGA提供。
Daniel Craig除了演出最新一集007電影，並再度配戴上OMEGA海馬300米腕表，演出瀟灑、危險的情報員James Bond。圖 / OMEGA提供。
Daniel Craig除了演出最新一集007電影，並再度配戴上OMEGA海馬300米腕表，演出瀟灑、危險的情報員James Bond。圖 / OMEGA提供。

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