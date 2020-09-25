2020周年慶／NARS氣墊粉餅、蜜粉、高潮腮紅全包了

以彩妝聞名的NARS，今年周年慶為彩妝控們，準備了超多組合與好禮，其中被稱為指標氣墊粉餅的#無敵小方盒，搭配定妝的小白餅，這回組合「王牌氣墊推薦組」，還加送只送不賣的絲絨蜜粉粉撲，打造出完美的妝容。

首推的王牌氣墊推薦組，，包括超持久亮顏氣墊粉餅、裸光蜜粉餅／蜜粉，贈只送不賣的絲絨蜜粉粉撲、迷你妝點甜心遮瑕蜜（限定色）、極光亮顏粉底液4色體驗卡，特價2,790元；如果只想要氣墊粉餅，也可以入手超持久亮顏氣墊粉蕊*2，同樣搭配2樣贈品，另外也能一臉妝容全部打盡，買無瑕定妝補貨組，內含妝點甜心遮瑕蜜/霜*2與裸光蜜粉餅/蜜粉 ，贈送迷你眼影打底筆、迷你特霧唇誘（限定色）。

NARS最熱賣的高潮腮紅，今年也推出慾望高潮腮紅唇妝禮盒，買高潮嫩唇油ORGASM與激情過後嫩唇膏ORGASM，直接送迷你高潮腮紅、高潮化妝包，特價1,850元；或是入手明星腮紅特蒐組，買炫色腮紅2盒 贈迷你高潮腮紅。

唇妝也是NARS的重點，買絕對特霧唇彩組，內含特霧唇誘與絲絨迷霧唇筆 ，送迷你激情嫩唇膏。