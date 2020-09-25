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2020周年慶／NARS氣墊粉餅、蜜粉、高潮腮紅全包了

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
NARS慾望高潮腮紅唇妝禮盒：買極高潮嫩唇油ORGASM+激情過後嫩唇膏ORGASM、贈迷你高潮腮紅、高潮化妝包 ，價值3,050元、特價1,850元。圖／NARS提供
NARS慾望高潮腮紅唇妝禮盒：買極高潮嫩唇油ORGASM+激情過後嫩唇膏ORGASM、贈迷你高潮腮紅、高潮化妝包 ，價值3,050元、特價1,850元。圖／NARS提供

以彩妝聞名的NARS，今年周年慶為彩妝控們，準備了超多組合與好禮，其中被稱為指標氣墊粉餅的#無敵小方盒，搭配定妝的小白餅，這回組合「王牌氣墊推薦組」，還加送只送不賣的絲絨蜜粉粉撲，打造出完美的妝容。

首推的王牌氣墊推薦組，，包括超持久亮顏氣墊粉餅、裸光蜜粉餅／蜜粉，贈只送不賣的絲絨蜜粉粉撲、迷你妝點甜心遮瑕蜜（限定色）、極光亮顏粉底液4色體驗卡，特價2,790元；如果只想要氣墊粉餅，也可以入手超持久亮顏氣墊粉蕊*2，同樣搭配2樣贈品，另外也能一臉妝容全部打盡，買無瑕定妝補貨組，內含妝點甜心遮瑕蜜/霜*2與裸光蜜粉餅/蜜粉 ，贈送迷你眼影打底筆、迷你特霧唇誘（限定色）。

NARS最熱賣的高潮腮紅，今年也推出慾望高潮腮紅唇妝禮盒，買高潮嫩唇油ORGASM與激情過後嫩唇膏ORGASM，直接送迷你高潮腮紅、高潮化妝包，特價1,850元；或是入手明星腮紅特蒐組，買炫色腮紅2盒 贈迷你高潮腮紅。

唇妝也是NARS的重點，買絕對特霧唇彩組，內含特霧唇誘與絲絨迷霧唇筆 ，送迷你激情嫩唇膏。

滿額禮也是很有誠意，各百貨周年慶開打首4日，消費滿2,000元享850加價購激情過後迷你唇膏組，消費滿4,800元送金色狂潮化妝包與迷你絕對經典唇膏#Tolède。

NARS自戀底妝必備組：買極光亮顏粉底液+輕無畏！妝前乳系列、贈迷你驚綺絨彩筆(限定色) ，價值3,820元、特價2,835元。圖／NARS提供
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NARS明星腮紅特蒐組：買炫色腮紅*2 、贈迷你高潮腮紅，價值3,000元、特價1,980元。圖／NARS提供
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NARS周年慶優惠曝光。圖／NARS提供
NARS周年慶優惠曝光。圖／NARS提供
NARS熱銷氣墊補貨組：買超持久亮顏氣墊粉蕊*2 、贈迷你妝點甜心遮瑕蜜(限定色)、輕無畏妝前乳三效體驗卡，價值3,010元、特價2,340元。圖／NARS提供
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NARS王牌氣墊推薦組：買超持久亮顏氣墊粉餅＋裸光蜜粉餅/蜜粉，送絲絨蜜粉粉撲(只贈不賣) 、迷你妝點甜心遮瑕蜜(限定色) 、極光亮顏粉底液4色體驗卡，價值4,150元、特價2,790元。圖／NARS提供
NARS王牌氣墊推薦組：買超持久亮顏氣墊粉餅＋裸光蜜粉餅/蜜粉，送絲絨蜜粉粉撲(只贈不賣) 、迷你妝點甜心遮瑕蜜(限定色) 、極光亮顏粉底液4色體驗卡，價值4,150元、特價2,790元。圖／NARS提供
NARS絕對特霧唇彩組：買特霧唇誘+絲絨迷霧唇筆、 贈迷你激情嫩唇膏 ，價值2,300元、特價1,755元。圖／NARS提供
NARS絕對特霧唇彩組：買特霧唇誘+絲絨迷霧唇筆、 贈迷你激情嫩唇膏 ，價值2,300元、特價1,755元。圖／NARS提供
NARS晶潤鎖水保養組：裸光賦活晶萃(新品)+晶潤保濕水，價值3,750元、特價3,310元。圖／NARS提供
NARS晶潤鎖水保養組：裸光賦活晶萃(新品)+晶潤保濕水，價值3,750元、特價3,310元。圖／NARS提供
NARS消費滿4,800元，送金色狂潮化妝包、迷你絕對經典唇膏#Tolède。圖／NARS提供
NARS消費滿4,800元，送金色狂潮化妝包、迷你絕對經典唇膏#Tolède。圖／NARS提供
NARS周年慶只送不賣的粉撲。圖／NARS提供
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周年慶 唇彩 眼影

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