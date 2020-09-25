新莊宏匯廣場試營運不到2個月 吸260萬來客衝6.3億業績

新莊宏匯廣場自7月31日試營運以來，填補新莊長久以來一直空白的大型商場一站滿足吃喝玩樂機能，加上適逢暑假掀起民眾造訪潮。宏匯廣場統計，試營運以來至今，不到二個月吸引了260萬人次來客數，業績達到6億3千萬，也帶動機捷A4新莊副都心站運量達到去年的2倍，每日有4,500至5,500人次搭乘。

根據宏匯廣場目前9萬多名會員資料分析，身為主場的新莊地區民眾貢獻了5成的營業額，其餘分別來自三重、蘆洲、板橋，土城、林口，甚至淡水、中永和、台北地區的民眾都是潛力主顧。

宏匯廣場除了美麗新影城宣布12月底才啟用外，全館將於本周六正式開幕，9月26日至10月21日開幕慶推出全館8折起，會員可獨享百貨服飾買3千送3百、名品大家電買1萬送1千電子禮券。宏匯廣場聯名卡發行一個半月已破萬張，玉山銀行推出聯名卡首五日加碼刷3千送1百、刷萬元申辦分期再送1百元。

館內最有人氣號召力的美食，8月又加入生力軍包括「Mo-Mo-Paradise」，主打年輕族群喜愛的壽喜燒鍋物吃到飽，以及首度進駐百貨的「瘋一鍋」。1樓經常客滿的星巴客、客美多之外，第3家咖啡廳「金茂宜咖啡」在正式開幕前登場，讓美食地圖更完整。因應中秋與國慶連假到來，館內20家餐廳分別推出優惠組合；搭配玉山宏匯廣場聯名卡、每月13日，獨家回饋單筆用餐消費刷滿2千送2百。另外，一樓除了COACH外，POLO RALPH LAUREN與MICHAEL KORS兩家名品都於8月加入充實名品陣容。

宏匯廣場總經理陳玉寶表示，商場的樣貌還在形塑中，謝謝民眾在試營運期間給予的支持愛護，也因試營運人潮超載，讓我們發現了許多原先硬體設計與設備上的不足，要改善的地方還很多，由於是BOT案，民眾反應意見數最多的停車場動線調整，需要時間與公部門協商、審核，還請民眾見諒。