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五月天阿信親自操刀PLAN A系列 Stayreal讓你把青春都穿上身

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
五月天主唱阿信親自操刀全新的PLAN A系列服裝，延續個人品牌Stayreal的「音樂」主題，衍生出「音樂是本解答書」概念。圖／Stayreal提供
五月天主唱阿信親自操刀全新的PLAN A系列服裝，延續個人品牌Stayreal的「音樂」主題，衍生出「音樂是本解答書」概念。圖／Stayreal提供

搖滾天團五月天主唱阿信親自操刀全新的PLAN A系列服裝，延續個人品牌Stayreal的「音樂」主題，衍生出「音樂是本解答書」概念。把許多人耳熟能詳的專輯名稱，包括《生命有一種絕對》、《搖滾本事》等，都成為了T恤、連帽上衣的設計重點，根本是死忠粉絲必備。

音樂作品橫跨不同世代的五月天，相信在每個人的成長歲月裡，都曾有一首他們的歌，住在你的青春裡。所以，主唱阿信在個人品牌Stayreal推出全新的PLAN A系列時，就延續了這樣的概念，以許多膾炙人口的專輯名稱為發想，並親自設計出《生命有一種絕對》、《搖滾本事》《重啟第二人生》和《你的自傳就是未來》等主題服飾。同時結合了阿信個人的穿衣風格，以多款大地色搭配黑、白，結合手寫字的標語設計傳遞潮流感，融入工裝風與復古運動的版型，打造舒適與功能兼具的T恤、連帽上衣和圓領大學衫。另外，Stayreal還精選8句解惑標語轉換成為系列核心理念，結合吊卡設計搭配阿信側臉剪影製成書籤卡片，將隨機送給購買任一PLAN A系列新品的消費者。

露比午茶AKB48 Team TP聯名系列動物刺繡娃娃領長袖上衣1,180元。圖／Ruby's Collection提供
露比午茶AKB48 Team TP聯名系列動物刺繡娃娃領長袖上衣1,180元。圖／Ruby's Collection提供

流行女裝品牌露比午茶（Ruby's Collection）繼與三麗鷗合作後，找來女團AKB48 Team TP聯名，以團員個性作為靈感，發揮想像力，催生出四款可愛的動物角色，並打造了浪漫又可愛的露比午茶奇幻樂園系列服飾。這系列結合了大學圓領衫、蝴蝶結、娃娃領等公主風元素，搭配可愛動物刺繡，除了青春活潑形象與團員相符外，更在細節上表現獨有個性，形塑出每個不同的小公主。

五月天主唱阿信演繹PLAN A系列搖滾本事大學圓領衫2,080元。圖／Stayreal提供
五月天主唱阿信演繹PLAN A系列搖滾本事大學圓領衫2,080元。圖／Stayreal提供

五月天主唱阿信演繹PLAN A系列生命有一種絕對長版T恤1,980元。圖／Stayreal提供
五月天主唱阿信演繹PLAN A系列生命有一種絕對長版T恤1,980元。圖／Stayreal提供

露比午茶AKB48 Team TP聯名系列動物刺繡長袖上衣1,280元。圖／Ruby's Collection提供
露比午茶AKB48 Team TP聯名系列動物刺繡長袖上衣1,280元。圖／Ruby's Collection提供

露比午茶AKB48 Team TP聯名系列可愛刺繡格紋上衣1,180元。圖／Ruby's Collection提供
露比午茶AKB48 Team TP聯名系列可愛刺繡格紋上衣1,180元。圖／Ruby's Collection提供

PLAN A系列搖滾本事大學圓領衫2,080元。圖／Stayreal提供
PLAN A系列搖滾本事大學圓領衫2,080元。圖／Stayreal提供

Stayreal還精選8句解惑標語轉換成為系列核心理念，結合吊卡設計搭配阿信側臉剪影製成書籤卡片。圖／Stayreal提供
Stayreal還精選8句解惑標語轉換成為系列核心理念，結合吊卡設計搭配阿信側臉剪影製成書籤卡片。圖／Stayreal提供

PLAN A系列搖滾本事雙側拉鍊寬版T恤1,480元。圖／Stayreal提供
PLAN A系列搖滾本事雙側拉鍊寬版T恤1,480元。圖／Stayreal提供

PLAN A系列重啟第二人生連帽上衣2,280元。圖／Stayreal提供
PLAN A系列重啟第二人生連帽上衣2,280元。圖／Stayreal提供

PLAN A系列生命有一種絕對長版T恤1,980元。圖／Stayreal提供
PLAN A系列生命有一種絕對長版T恤1,980元。圖／Stayreal提供

PLAN A系列你的自傳就是未來連帽上衣2,280元。圖／Stayreal提供
PLAN A系列你的自傳就是未來連帽上衣2,280元。圖／Stayreal提供

PLAN A系列搖滾本事雙側拉鍊寬版T恤1,480元。圖／Stayreal提供
PLAN A系列搖滾本事雙側拉鍊寬版T恤1,480元。圖／Stayreal提供

PLAN A系列你的自傳就是未來連帽上衣2,280元。圖／Stayreal提供
PLAN A系列你的自傳就是未來連帽上衣2,280元。圖／Stayreal提供

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