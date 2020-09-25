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中華電信MOD、遠傳friDay影音把強檔院線大片直送你家

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
中華電信MOD宣布與GaragePlay車庫娛樂聯手打造「完全電影生態系」，（左起）車庫娛樂創辦人張心望、導演廖明毅、中華電信數位匯流處副總經理林茂興、中華電信數位匯流處協理陳淑玲。圖／中華電信提供
中華電信MOD宣布與GaragePlay車庫娛樂聯手打造「完全電影生態系」，（左起）車庫娛樂創辦人張心望、導演廖明毅、中華電信數位匯流處副總經理林茂興、中華電信數位匯流處協理陳淑玲。圖／中華電信提供

今年全球受疫情衝擊，除了多部備受矚目的好萊塢強片延後上檔之外，各地劇組拍攝進度也受到影響，大眾看電影也從電影院轉向居家，數位影音服務在後疫情時代逆勢成長，根據中華電信內部資訊及國家電影中心公布的全台票房數據統計，2020年MOD電影收視穩定成長，1月至9月下旬用戶於MOD觀看電影時間累積已超過18億分鐘，而觀眾同期於全台戲院累積的觀影時數則約為16億分鐘。

中華電信宣布與GaragePlay車庫娛樂聯手打造「完全電影生態系」，從院線千萬強檔大片每月獨家首播、因應5G環境的超高畫質4K電影、突破傳統框架的院線同步、會員獨家戲院首映會、原創國片計畫等，提供全方位數位影音服務。首波主打2020全台年度票房冠軍，韓國票房突破330億韓幣、全台賣破3.56億台幣的《屍速列車2：感染半島》，將於9月30日獨家上架MOD與Hami Video； 10月推出由「雀姊」潔西卡雀絲坦飾演頂級殺手的《追殺艾娃》，11月份再推出驚悚電影《超危險駕駛》。

遠傳friDay影音與院線戲院同步推出2020韓國觀影人數打敗《屍速列車：感染半島》的最強黑幫電影《魔鬼對決》，同時提供4K版本；也與香港羚邦集團（Medialink）旗下日本動畫頻道「Ani-One」合作，推出「熱血動漫小宇宙」優惠活動，10月31日前儲值就送限量動漫周邊商品。

在OTT陸續出現片荒之際，韓國綜藝與動漫逆勢成長，根據遠傳friDay影音統計，2020第二季的韓國實境綜藝節目、影劇人氣居高不下，僅韓綜觀影人數就較前一季超過50%以上，疫情期間更穩居前5大人氣排行榜；動漫的觀影人數也較前一季成長20%。

遠傳布局5G時代娛樂產業，每周四下午5點於遠傳friDay影音全台獨家、跨海台韓兩地同步多視角直播韓國音樂節目《Ｍ Countdown》，另有韓國SBS熱門綜藝節目《Running Man》、首集上架即造成網路熱烈討論的爆笑實境綜藝節目《第六感》、金泰浩PD充滿歡樂與挑戰的全新企畫綜藝節目《玩什麼好呢？》等。

戲劇部分，遠傳friDay影音有全台獨家的《愛麗絲Alice》和《境遇之數》，前者由有韓國第一美女稱號的金喜善及「收視率王子」周元主演，播出首集即創下高收視率；後者是由邕聖祐、辛睿恩、金桐俊（ZE:A）、P.O（Block B）主演。

遠傳friDay影音與戲院同步上架《魔鬼對決》，並提供4K版本。圖／遠傳電信提供
遠傳friDay影音與戲院同步上架《魔鬼對決》，並提供4K版本。圖／遠傳電信提供
遠傳friDay影音強檔電影、韓綜、韓劇、動漫齊發，打造完全影視生態系。圖／遠傳電信提供
遠傳friDay影音強檔電影、韓綜、韓劇、動漫齊發，打造完全影視生態系。圖／遠傳電信提供

電影 韓國 疫情

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