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鋼索上的機芯！RICHARD MILLE推Rafel Nadal五號作

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
採用RICHARD MILLE專有全新材料TitaCarb®製成的表殼，具有極佳的抗拉強度：370MPa（3700 kg/cm2）。圖 / RICHARD MILLE提供。
採用RICHARD MILLE專有全新材料TitaCarb®製成的表殼，具有極佳的抗拉強度：370MPa（3700 kg/cm2）。圖 / RICHARD MILLE提供。

如何紀念一段情誼？也許是一張相片、一段影片、一段簡訊，但結識十年以上的網球職業選手、「紅土之王」Rafael Nadal與腕表品牌RICHARD MILLE紀念的方式比較特別，後者以前者之名，推出了聯名系列的RM 27-04 RAFAEL NADAL陀飛輪腕表，鏤空表面更高度相似於網球拍，在製造技術、美學聯想上別出心裁。

西班牙籍的職業網球選手Rafael Nadal是職業網壇公認的紅土好手，從2005年初次參賽「法國網球公開賽」（French Open）便奪冠，並在法網寫下93勝2敗記錄的驚人實績，19座大滿貫賽事冠軍盃更有12座出自法網，「紅土之王」的封號，實至名歸。兩造的合作始於2010年，RICHARD MILLE和「西班牙人」一見如故，在後者的建議下，打造出了可以在網球上使用的超輕量抗震陀飛輪。複雜、精細的機械機芯也能在高離心力、高衝擊的情況下使用？一舉顛覆當代高級製表的想像邊界。從2010到2017年，先後發表了RM 027、RM 27-01、RM 27-02以及RM 27-03共四款腕表，單價約從1,943萬到2,645萬不等，全數皆採限量50只發行。

第五號作的RM 27-04腕表，更從美學、技術、想像力上，再度超越極限。製表師從網球拍得到靈感，大膽地將機芯安置於扭索的鋼纜之上。0.27毫米的鋼纜與鈦合金表圈共有38次接觸，最後由兩枚經PVD處理的5N紅金「張力器」固定，RM 27-04手上鍊機芯無論從正面、反面，都像是一枚「走鋼索」的機芯，同時正面的小時時標、時分針都以紅色標示，呼應了Rafael Nadal身為紅土之王的傲人成就。

將機芯放在網球拍結構上？聽來似乎大膽，但相較RICHARD MILLE的研發能力，其實無須懷疑。重點在於表款帶來另一種對鏤空腕表的啟示：鏤空的極限不只在通透、更在於乘載的介面，更何況，這還是一只很可能會被Rafael Nadal配戴在網球場上的超強量陀飛輪。同時相較於RM 27-03的10,000G抗衝擊能力，RM 27-04的數值提升到12,000G，也是RICHARD MILLE目前抗衝擊力的最高數值。官方暫無台幣定價，但預估將落在3,200至3,300萬左右，全球限量50只。

RM 27-04 RAFAEL NADAL陀飛輪腕表將網球拍與紅土，驚奇融合、將空想具現為實際。圖 / RICHARD MILLE提供。
RM 27-04 RAFAEL NADAL陀飛輪腕表將網球拍與紅土，驚奇融合、將空想具現為實際。圖 / RICHARD MILLE提供。
RM 27-04 RAFAEL NADAL陀飛輪腕表表殼側邊印有RAFA字樣，並搭配柔軟舒適的淺藍色表帶。圖 / RICHARD MILLE提供。
RM 27-04 RAFAEL NADAL陀飛輪腕表表殼側邊印有RAFA字樣，並搭配柔軟舒適的淺藍色表帶。圖 / RICHARD MILLE提供。
「西班牙人」、紅土天王Rafael Nadal與RICHARD MILLE的情誼，早從2010年始，長達十年。圖 / RICHARD MILLE提供。
「西班牙人」、紅土天王Rafael Nadal與RICHARD MILLE的情誼，早從2010年始，長達十年。圖 / RICHARD MILLE提供。
從網球拍得到靈感的RM 27-04，同時超越想像力、美感與技術的疆界。圖 / RICHARD MILLE提供。
從網球拍得到靈感的RM 27-04，同時超越想像力、美感與技術的疆界。圖 / RICHARD MILLE提供。
正反面都能欣賞RM 27-4手上鍊機芯得通透，帶有奇妙的視覺聯想。圖 / RICHARD MILLE提供。
正反面都能欣賞RM 27-4手上鍊機芯得通透，帶有奇妙的視覺聯想。圖 / RICHARD MILLE提供。
Rafel Nadal常配戴RICHAD MILLE腕表在紅土爭戰，並成為場邊網球迷與玩家的欣賞另一熱點。圖 / RICHARD MILLE提供。
Rafel Nadal常配戴RICHAD MILLE腕表在紅土爭戰，並成為場邊網球迷與玩家的欣賞另一熱點。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE，RM 27-04 RAFAEL NADAL陀飛輪腕表，具時間顯示、陀飛輪，全世界限量50只，官方暫無定價，推估約為將落在新台幣3,200至3,300萬左右。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE，RM 27-04 RAFAEL NADAL陀飛輪腕表，具時間顯示、陀飛輪，全世界限量50只，官方暫無定價，推估約為將落在新台幣3,200至3,300萬左右。圖 / RICHARD MILLE提供。

腕表 西班牙

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