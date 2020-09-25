鋼索上的機芯！RICHARD MILLE推Rafel Nadal五號作

如何紀念一段情誼？也許是一張相片、一段影片、一段簡訊，但結識十年以上的網球職業選手、「紅土之王」Rafael Nadal與腕表品牌RICHARD MILLE紀念的方式比較特別，後者以前者之名，推出了聯名系列的RM 27-04 RAFAEL NADAL陀飛輪腕表，鏤空表面更高度相似於網球拍，在製造技術、美學聯想上別出心裁。

西班牙籍的職業網球選手Rafael Nadal是職業網壇公認的紅土好手，從2005年初次參賽「法國網球公開賽」（French Open）便奪冠，並在法網寫下93勝2敗記錄的驚人實績，19座大滿貫賽事冠軍盃更有12座出自法網，「紅土之王」的封號，實至名歸。兩造的合作始於2010年，RICHARD MILLE和「西班牙人」一見如故，在後者的建議下，打造出了可以在網球上使用的超輕量抗震陀飛輪。複雜、精細的機械機芯也能在高離心力、高衝擊的情況下使用？一舉顛覆當代高級製表的想像邊界。從2010到2017年，先後發表了RM 027、RM 27-01、RM 27-02以及RM 27-03共四款腕表，單價約從1,943萬到2,645萬不等，全數皆採限量50只發行。

第五號作的RM 27-04腕表，更從美學、技術、想像力上，再度超越極限。製表師從網球拍得到靈感，大膽地將機芯安置於扭索的鋼纜之上。0.27毫米的鋼纜與鈦合金表圈共有38次接觸，最後由兩枚經PVD處理的5N紅金「張力器」固定，RM 27-04手上鍊機芯無論從正面、反面，都像是一枚「走鋼索」的機芯，同時正面的小時時標、時分針都以紅色標示，呼應了Rafael Nadal身為紅土之王的傲人成就。