這粉紅標太狂！ 噶瑪蘭馬德拉桶原酒

這款粉紅色酒標的噶瑪蘭你見過嗎？沒看過很正常，因為這款噶瑪蘭經典獨奏系列馬德拉桶原酒，目前並不提供單支零售，只能在噶瑪蘭酒廠花園廳、噶瑪蘭威士忌酒吧，以單點單杯方式品飲，或者以包下一整桶的方式，「包桶」購買。

不像其他威士忌品牌推出的「馬德拉桶」，多是以「過桶」處理；這款噶瑪蘭經典獨奏系列馬德拉桶原酒，則是全程皆以馬德拉桶熟成。

馬德拉酒是產自葡萄牙馬德拉島的加烈葡萄酒。早期經由船運輸，意外發現可延長酒的保存期限，葡萄酒經長途海上運送仍不會變質。馬德拉酒運用加熱及氧化的工藝，讓酒醇化，酒液顏色變深，此特殊的製程使開瓶後的葡萄酒長時間不易變質，顛覆大家認為葡萄酒開瓶後要馬上喝完的觀念。

所謂「馬德拉桶」，自然是陳年過馬德拉酒的橡木桶。根據噶瑪蘭酒廠的原廠品飲資訊，這款噶瑪蘭經典獨奏系列馬德拉桶原酒，具有獨特迷人的馬德拉葡萄酒風味，加上亞熱帶氣候所賦予的圓潤飽滿，因此能夠散發極致甜美的香氣，尾韻優美綿延。