奇美醫學中心發表腎臟病友健康麵包 口味佳員工也力推

腎臟病患日增，奇美醫學中心營養科組長賴春宏發現許多腎臟病友抱怨飲食限制很多、很多東西都不能吃，很多應該吃的東西又很不好吃；去年底他與奇美食品經理林家豪討論後發想，因為現在坊間的烘焙食品、布丁等產品腎臟病友幾乎都不能吃，於是與奇美食品觀光工廠烘焙坊林子翔主廚研商，開發一系列為病友設計的低鉀低磷食品，今天推出超水潤的低麩質、低磷鉀健康麵點系列低麩米圈圈、低麩纖蔬棒與低麩湯種南瓜包三種麵包與豆乳布丁一款小點心，未來將依各當季蔬果設計推出不同產品。

這是首次有醫院與自家烘焙坊合作、為腎臟病人設計、可每日安心食用的健康麵包；因為口感極佳，病友與院內醫護員工試吃後讚不絕口，奇美表示，除每天供應醫學中心與佳里、柳營奇美醫院，也將開放醫療院所訂購，因為是健康飲食，各院區每天限量50份也開放一般民眾選購，價格也比一般超商烘焙產品便宜。

這系列可安心吃的「兩全奇美健康職人」今天在美醫學中心發表，院方表示，營養科與奇美食品烘焙品牌C'est si bon幸福頌合作開發，嚴選日本熊本製粉與日本專利技術植物性大豆鮮奶油，並運用主廚自製的天然湯種酵母與水合工法技術，低磷鉀、減糖採用日本熊本製粉與日本專利技術植物性大豆鮮奶油製作。

賴春宏指出，洗腎病人每日需嚴格限制飲食中磷、鉀、鈉等礦物質及水份攝取量。若能選擇低磷鉀含量的點心，又同時能提供優質蛋白質來源，腎臟病友即可安心享用，選用日本優質米粉取代部分麵粉，無麩質成分能降低敏感程度，零筋性的特色能增加麵包斷口性，搭配日本石臼製粉，粉質細緻均勻，保留麥粒絕大部分的營養成分，同時展現原始風味。奶油採用業界首創專利技術的植物性大豆鮮奶油，與一般奶油相比，膽固醇約減少97%，較不會造成人體健康負擔，全素者亦可食用。

林子翔運用自製天然湯種酵母，強化麵包的濕潤度與化口性；技術上採水合工法，增加麵糰水份的吸收，烤焙後濕潤，減少腎友喝水的渴望。每款健康麵點均符合低磷與低鉀，含糖量相對甜菠蘿麵包每100公克至少降低20%。每日一上架即秒殺的豆乳布丁，口感滑順香嫩，不僅受到奇美醫學中心病人們喜愛，亦是醫護人員指定的下午茶點心。

健康職人麵包在奇美醫學中心住院腎臟病人伙食中搭餐供應，滿意度調查結果：病患與非病患對麵包的整體滿意度都高達九成以上；詢問病友食用後感受，病友A回應：「一開始只是嚐鮮吃看看，咬一口覺得很香、外表很有賣相，吃起來很像知名雜糧麵包品牌，真的好厲害！如果保存期限能再更長，我就能買多一點，每天當早餐吃。」

賴春宏說，麵包都是天然成分，為讓病患吃到最新鮮的麵包，賞味期限就比較短。