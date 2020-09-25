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黑暗中的一點火光！Aesop新推3款香氛蠟燭，向天文致敬

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Aesop推出室內芳香蠟燭，充滿古希臘羅馬的天文感。圖／Aesop提供
Aesop推出室內芳香蠟燭，充滿古希臘羅馬的天文感。圖／Aesop提供

在靜謐的黑夜中，天空繁星閃爍，總能為我們帶來希望與光亮，如同在讓人安心的家中，若能點燃一盞散發芬香的蠟燭，更能安撫心靈，提升生活品質。澳洲保養品牌Aesop終於推出室內芳香蠟燭，共有3款，以古希臘羅馬的天文學家為名，象徵燭光可以舒緩感官，更如同夜空中的星爍般。

Aesop與調香師Barnabé Fillion共同創作香味，室內芳香蠟燭能為空間提供溫暖光線，還有些微香氣，Aesop創新總監凱特．福布斯（Dr. Kate Forbes）表示，3款蠟燭的概念來自「燭光之於星宿」，從古天文學與神話中找到靈感，希望能讓大家獲得平靜。

3款蠟燭分別是阿加尼斯芳香蠟燭，有著小荳蔻、丁香、金合歡帶來的辛香與花朵香氣，甚至帶點煙草味，取名源自古希臘首位女天文學家阿加尼斯Aganice，她研究月球的周期，透過氣味帶大家到Cape Spartel，這個有著諸多神話的地方。

卡里波斯芳香蠟燭取名源自古希臘天文數學家卡里波斯，研究行星運動論，香味散發乳香、癒創木，搭配紫蘇，充滿的木質與活力的香味。

托勒密芳香蠟燭的名稱來自古希臘羅馬的天文學家托勒密Ptolemy，貢獻於在中世紀天文學中，香味是雪松、柏樹、岩蘭草交織而成的古老日本森林，帶來大地氣息。

Aesop的芳香蠟燭為純素配方，乘載在乳白色瓷杯中，使用完後還能繼續使用。

Aesop室內芳香蠟燭－阿加尼斯／300g／3,300元。圖／Aesop提供
Aesop室內芳香蠟燭－阿加尼斯／300g／3,300元。圖／Aesop提供
Aesop室內芳香蠟燭－托勒密／300g／3,300元。圖／Aesop提供
Aesop室內芳香蠟燭－托勒密／300g／3,300元。圖／Aesop提供
Aesop室內芳香蠟燭－卡里波斯／300g／3,300元。圖／Aesop提供
Aesop室內芳香蠟燭－卡里波斯／300g／3,300元。圖／Aesop提供
Aesop推出3款室內芳香蠟燭。圖／Aesop提供
Aesop推出3款室內芳香蠟燭。圖／Aesop提供
Aesop推出室內芳香蠟燭，充滿古希臘羅馬的天文感。圖／Aesop提供
Aesop推出室內芳香蠟燭，充滿古希臘羅馬的天文感。圖／Aesop提供

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