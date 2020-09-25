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秋季國旅潮起跑！旅行箱品牌看好市場推新款、送購物金

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
TUMI在新形象廣告中，使用了複雜的CGI技術，展現登機箱獨特的弧度線條，試圖表現對旅行和藝術的全新視角觀點。圖／TUMI提供
TUMI在新形象廣告中，使用了複雜的CGI技術，展現登機箱獨特的弧度線條，試圖表現對旅行和藝術的全新視角觀點。圖／TUMI提供

來自日本的ACE BAGS & LUGGAGE與交通部觀光局攜手推廣台灣在地小鎮旅遊，希望喚起民眾走入鄉鎮巷弄，更加碼舉辦品牌購物回饋金抽獎，以及推出新款旅行裝備，助消費者輕鬆打包。而TUMI的19 Degree系列登機箱，在國旅興盛的當下，仍舊是最吸睛的隨身配件，是時髦旅人不可或缺的單品。

比起夏天，台灣的秋天更是最佳旅遊季節，看好國旅熱潮將延續，ACE BAGS & LUGGAGE與交通部觀光局合作，推廣深度台灣在地小鎮旅行。除了贊助旗下最頂級的日本製PROTECA系列行李箱當作贈獎之外，還加碼送購物金，希望藉此炒熱市場。此外，ACE BAGS & LUGGAGE針對島內小旅行，也準備了Washboard-Z系列行李箱來因應，採用聚碳酸酯製成箱身，材質耐用度高，同樣配有防止箱體意外滑行的剎輪功能，只要將按鈕向上推即鎖定，下推就解鎖，適合台灣多山、坡道的地形。

防止箱體意外滑行的剎輪功能。圖／ACE BAGS & LUGGAGE提供
防止箱體意外滑行的剎輪功能。圖／ACE BAGS & LUGGAGE提供

而19 Degree系列登機箱是TUMI旗下，最受到商務與潮流人士喜愛的產品之一，今年秋冬品牌也再度以建築角度的形象來詮釋吸睛外觀。形象廣告中，使用了複雜的CGI技術，展現登機箱獨特的弧度線條，試圖表現對旅行和藝術的全新視角觀點。但對消費者而言，這系列行李箱延續了品牌一貫的DNA，且包含多項專利的功能設計，並使用定點式閉箱設計與壓模成型保護邊角，強化行李箱的性能和耐用性。內部的輕量雙隔板與鑽石紋內襯的設計，也達到保護個人物品的功能，才是想擁有它的原因。

19 Degree系列20吋登機箱39,800元。圖／TUMI提供
19 Degree系列20吋登機箱39,800元。圖／TUMI提供

Washboard-Z系列30吋行李箱12,200元。圖／ACE BAGS & LUGGAGE提供
Washboard-Z系列30吋行李箱12,200元。圖／ACE BAGS & LUGGAGE提供

19 Degree系列20吋登機箱39,800元。圖／TUMI提供
19 Degree系列20吋登機箱39,800元。圖／TUMI提供

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