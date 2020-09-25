聽新聞
test
0:00 / 0:00
秋季國旅潮起跑！旅行箱品牌看好市場推新款、送購物金
來自日本的ACE BAGS & LUGGAGE與交通部觀光局攜手推廣台灣在地小鎮旅遊，希望喚起民眾走入鄉鎮巷弄，更加碼舉辦品牌購物回饋金抽獎，以及推出新款旅行裝備，助消費者輕鬆打包。而TUMI的19 Degree系列登機箱，在國旅興盛的當下，仍舊是最吸睛的隨身配件，是時髦旅人不可或缺的單品。
比起夏天，台灣的秋天更是最佳旅遊季節，看好國旅熱潮將延續，ACE BAGS & LUGGAGE與交通部觀光局合作，推廣深度台灣在地小鎮旅行。除了贊助旗下最頂級的日本製PROTECA系列行李箱當作贈獎之外，還加碼送購物金，希望藉此炒熱市場。此外，ACE BAGS & LUGGAGE針對島內小旅行，也準備了Washboard-Z系列行李箱來因應，採用聚碳酸酯製成箱身，材質耐用度高，同樣配有防止箱體意外滑行的剎輪功能，只要將按鈕向上推即鎖定，下推就解鎖，適合台灣多山、坡道的地形。
而19 Degree系列登機箱是TUMI旗下，最受到商務與潮流人士喜愛的產品之一，今年秋冬品牌也再度以建築角度的形象來詮釋吸睛外觀。形象廣告中，使用了複雜的CGI技術，展現登機箱獨特的弧度線條，試圖表現對旅行和藝術的全新視角觀點。但對消費者而言，這系列行李箱延續了品牌一貫的DNA，且包含多項專利的功能設計，並使用定點式閉箱設計與壓模成型保護邊角，強化行李箱的性能和耐用性。內部的輕量雙隔板與鑽石紋內襯的設計，也達到保護個人物品的功能，才是想擁有它的原因。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言