聽新聞
test
0:00 / 0:00
是皮卡丘！ LONGCHAMP x Pokémon聯名款來放電了
LONGCHAMP以「電力十足」來形容LONGCHAMP x Pokémon聯名系列的發表，開啟寶可夢的時尚冒險之旅；做為今年的秋季重點限量包款，在巴黎時裝周期間的10月2日晚間起，Longchamp x Pokémon聯名系列後背包將在Pokémon GO商店率先上架。
為慶祝LONGCHAMP和The Pokémon Company之間的合作，Pokémon GO在台灣時間10月2日晚上11點至10月9日下午1點，會釋出許多裝扮時髦的特殊寶可夢，在野外出現挑戰訓練家們；寶可夢訓練家則可在台灣時間10月2日的晚間至11月18日，在Pokémon GO商店免費為自己的角色換上期間限定的LONGCHAMP x Pokémon聯名背包及配件；而限量聯名系列的實體商品，將在10月13日盡數曝光，於全球店鋪和官網上架。
本系列包款在台灣將上市3種獨家版本，重新詮釋LONGCHAMP經典的Le Pliage系列，目前已知的其中一款是戴上馬術騎士帽的皮卡丘，將作為黑色包款的裝飾，在台灣官網及台北101旗艦店獨家推出，其他款式則可從形象圖中看見多以品牌Logo印花的LGP系列作變化；此外，WWD網站則發布一款近似小火龍顏色的LONGCHAMP x Pokémon Le Pliage包款，以皮卡丘作為浮雕圖案的設計。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言