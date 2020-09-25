是皮卡丘！ LONGCHAMP x Pokémon聯名款來放電了

LONGCHAMP以「電力十足」來形容LONGCHAMP x Pokémon聯名系列的發表，開啟寶可夢的時尚冒險之旅；做為今年的秋季重點限量包款，在巴黎時裝周期間的10月2日晚間起，Longchamp x Pokémon聯名系列後背包將在Pokémon GO商店率先上架。

為慶祝LONGCHAMP和The Pokémon Company之間的合作，Pokémon GO在台灣時間10月2日晚上11點至10月9日下午1點，會釋出許多裝扮時髦的特殊寶可夢，在野外出現挑戰訓練家們；寶可夢訓練家則可在台灣時間10月2日的晚間至11月18日，在Pokémon GO商店免費為自己的角色換上期間限定的LONGCHAMP x Pokémon聯名背包及配件；而限量聯名系列的實體商品，將在10月13日盡數曝光，於全球店鋪和官網上架。