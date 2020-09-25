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是皮卡丘！ LONGCHAMP x Pokémon聯名款來放電了

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
LONGCHAMP釋出首波Pokémon聯名系列形象照。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP釋出首波Pokémon聯名系列形象照。圖／LONGCHAMP提供

LONGCHAMP以「電力十足」來形容LONGCHAMP x Pokémon聯名系列的發表，開啟寶可夢的時尚冒險之旅；做為今年的秋季重點限量包款，在巴黎時裝周期間的10月2日晚間起，Longchamp x Pokémon聯名系列後背包將在Pokémon GO商店率先上架。

為慶祝LONGCHAMP和The Pokémon Company之間的合作，Pokémon GO在台灣時間10月2日晚上11點至10月9日下午1點，會釋出許多裝扮時髦的特殊寶可夢，在野外出現挑戰訓練家們；寶可夢訓練家則可在台灣時間10月2日的晚間至11月18日，在Pokémon GO商店免費為自己的角色換上期間限定的LONGCHAMP x Pokémon聯名背包及配件；而限量聯名系列的實體商品，將在10月13日盡數曝光，於全球店鋪和官網上架。

本系列包款在台灣將上市3種獨家版本，重新詮釋LONGCHAMP經典的Le Pliage系列，目前已知的其中一款是戴上馬術騎士帽的皮卡丘，將作為黑色包款的裝飾，在台灣官網及台北101旗艦店獨家推出，其他款式則可從形象圖中看見多以品牌Logo印花的LGP系列作變化；此外，WWD網站則發布一款近似小火龍顏色的LONGCHAMP x Pokémon Le Pliage包款，以皮卡丘作為浮雕圖案的設計。

LONGCHAMP釋出首波Pokémon聯名系列形象照。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP釋出首波Pokémon聯名系列形象照。圖／LONGCHAMP提供
台北101旗艦店及官網獨家LONGCHAMP x Pokémon Le Pliage尼龍肩背包，5,800元。圖／LONGCHAMP提供
台北101旗艦店及官網獨家LONGCHAMP x Pokémon Le Pliage尼龍肩背包，5,800元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP釋出首波Pokémon聯名系列形象照。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP釋出首波Pokémon聯名系列形象照。圖／LONGCHAMP提供
WWD網站釋出的LONGCHAMP x Pokémon包款。圖／取自WWD網站
WWD網站釋出的LONGCHAMP x Pokémon包款。圖／取自WWD網站
10月2日至11月18日期間，可將自己的角色換上期間限定的LONGCHAMP x Pokémon背包配件。圖／LONGCHAMP提供
10月2日至11月18日期間，可將自己的角色換上期間限定的LONGCHAMP x Pokémon背包配件。圖／LONGCHAMP提供
10月2日至11月18日期間，可將自己的角色換上期間限定的LONGCHAMP x Pokémon背包配件。圖／LONGCHAMP提供
10月2日至11月18日期間，可將自己的角色換上期間限定的LONGCHAMP x Pokémon背包配件。圖／LONGCHAMP提供

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