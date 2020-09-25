10月1日中秋連假第一天逢「世界咖啡日」 85度C招牌咖啡第二杯20元

10/1(四)是快樂的中秋連續假期首日，又適逢一年一度的「世界咖啡日」（國際咖啡日），85℃今年也推出優惠活動，全台門市當天從上午十點開始，推出大杯招牌咖啡和大杯特濃招牌咖啡，第二杯特價20元。9/28起85Cafe APP新舊會員，有機會獲得中杯拿鐵第2杯20元優惠券，咖啡控與鐵粉們不要錯過好康！

今年10/1「世界咖啡日」85℃推出大杯招牌咖啡(冰/熱)和大杯特濃招牌咖啡(冰/熱)，同品項第二杯特價20元，冷熱飲皆享有優惠。大杯招牌咖啡原價75元，兩杯特價95元，大杯特濃招牌咖啡原價80元，兩杯特價100元，優惠活動僅供民眾現場購買，電話訂購、85Cafe APP線上訂餐系統及其他外送服務皆無法享有此優惠價，活動內容以各門市現場公告為主。

10/1「世界咖啡日」店家推出好康優惠。圖／85℃提供 10/1「世界咖啡日」店家推出好康優惠。圖／85℃提供

另自9/28到10/2，新會員下載85 Cafe APP註冊，可獲得一張中杯拿鐵第二杯20元優惠券，舊會員也可在9/28、9/30和10/1收到活動推播通知時（需確認85 Cafe APP允許接收推播訊息）按下推播連結，就有機會獲得一張中杯拿鐵第二杯20元優惠券，票券將發送會員的85 Cafe APP票券匣中，優惠券使用期限是10/3到10/4，逾期自動失效將無法補償使用，優惠資訊僅供參考，以85℃官方公告之活動辦法為準。

哪裡喝

全台85℃門市

時間：10/1(四)上午十點開始

大杯招牌咖啡原價75元（2杯原價150元），當日2杯活動價95元

大杯特濃招牌咖啡原價80元（2杯原價160元），當日2杯活動價100元

數量有限售完為止，活動辦法如有更動，以門市現場為準