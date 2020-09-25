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磁吸琺瑯保溫杯輕量不卡味 讓你和派不上用場的保溫杯說再見！

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign

近年來環保及養生意識抬頭，路上隨時可見人手一只「保溫杯」，但市售保溫杯琳瑯滿目，除了選擇喜愛的花色、品牌之餘，你真的認識保溫杯嗎？

市售保溫杯價差大，從品牌、材質到製作工法，不只影響價格更影響保溫杯保溫與保冷的效果，另外保溫杯清潔與使用習慣更關係著健康，選擇一款好的保溫杯就是選擇自己的健康！

保溫杯材質從不鏽鋼、玻璃、骨瓷、陶瓷，到今年最新的琺瑯保溫杯，該如何選擇適合自己的保溫杯呢? 不銹鋼保溫杯輕盈保溫效果好，價格也很親民，但也因不鏽鋼金屬，較容易與酸性物質產生反應，如茶葉、咖啡、複方…等，容易殘留茶漬、咖啡漬、清洗不易容易殘留異味，加上不鏽鋼因金屬特性容易與味道分子結合，很大程度上會影響品飲的感受與風味。玻璃及陶瓷保溫杯雖然克服了挑飲品的困擾，但是易碎的材質往往敲到或者溫差太大，容易導致內膽破裂，陶瓷的保溫杯也因為厚度無法克服所以重量較重，通常空杯就要超過500g，不適合移動攜帶。

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【琺瑯小知識】

琺瑯其實廣泛運用於藝術表現上，琺瑯使用之工藝技巧相當困難，因而相對珍貴，早期多為皇宮貴族所有，現代也常使用在杯子、盤子、鍋子上，屬於玻璃材質的琺瑯，味道不容易吸附殘留在器具上，好清潔同時，因為光滑表面細菌無法附著於表面具有天然抗菌功能，琺瑯表面幾乎不會與任何物質產生化學變化，具有良好的抗酸、抗鹼性，也因此更能保存食材與飲品的原始風味。

咖啡

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