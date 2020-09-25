網讚：這款好吃！長時間文火熬煮細緻絲滑卡士達

圖／統一麵包 提供

現代人生活步調越來越快下，在便利商店拎上一個麵包搭配飲料已經是早餐的常見選擇，然而，在健康意識抬頭下，越來越多人選擇快速的同時也追求營養，而在7-ELEVEN販售的卡士達麵包，除了有著露餡的巧思外型，讓人一眼就能看到誘人卡士達內餡外，實在的用料與精緻口感，更獲得2019年行政院農委會評選獲獎產品之殊榮。

融合瑞穗鮮乳與蛋黃 長時間熬煮打造細緻絲滑卡士達內餡卡士達內餡不惜成本，添加了獲得Monde Selection世界質選大賞金獎的瑞穗鮮乳在黃金比例融合下不間斷攪拌、長時間文火熬煮，鎖住蛋香與奶香，一打開包裝蛋奶香氣就撲鼻而來，一口咬下細緻絲滑內餡於舌尖化開，香甜濃郁不膩口，每一口都滿足。

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費工耗時的製程與用料堅持 卡士達麵包獲選2019年銀髮友善食品獎用料上採用瑞穗鮮乳與雞蛋，每顆卡士達麵包蛋白質含量約7.9公克，熱量更低於300大卡；製程上，麵包體更透過特有配粉技術，輔以長時間文火熬煮滑順內餡，無論是小孩、學生，亦或家中長輩，都能在食用時不費力的輕鬆入口。以如此費工耗時的製程與用料堅持下，一顆顆料好味美的卡士達麵包，除了讓家中長輩與小朋友吃的安心、美味，更讓卡士達麵包獲選2019年銀髮友善食品獎，獲得了肯定。

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多重創意吃法：冰冰吃卡士達內餡如雪糕 熱熱吃卡士達內餡更濃郁卡士達麵包除了直接吃之外，更有多重創意吃法：微波後柔軟麵包體裹著熱騰騰的滑順內餡，入口即化香氣更濃郁；或將卡士達麵包放進冰箱後，Q軟麵包體包裹著卡士達內餡則是冰涼雪糕口感；甚至還有私房吃法：將卡士達麵包加入水果，撒上糖粉，搖身一變為奢華的水果卡士達，變成下午茶點心的最佳選擇。

統一麵包感謝有你 於7-ELEVEN祭出「卡士達加10元多1件」活動 走過40年的統一麵包，不斷創新推出各種多樣化口味的麵包，即使經歷當前大環境困境，還是非常感謝消費者一路走來的支持與陪伴。為感謝消費者的一路陪伴，於9/25-10/3期間每週五、六，於7-11推出「統一麵包 感謝有你」活動，購買「統一麵包卡士達」就能享有加10元多1件的優惠，活動只剩最後2週，現在就到全臺7-ELEVEN，把經典美味帶回家吧！

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▲7-11「統一麵包 感謝有你」活動，於9/25-10/3期間每週五、六，購買卡士達麵包就能享有加10元多1件的優惠(圖示僅供參考，產品以實物為主)