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燒肉＋鍋物「20道料理900元」！胡同裏的寬巷子開2店　

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
外型宛若壽司的壽司滑，其實是蝦滑料理。記者陳睿中／攝影
外型宛若壽司的壽司滑，其實是蝦滑料理。記者陳睿中／攝影

今年5月中，由「胡同燒肉」與「寬巷子鍋物」攜手推出的「胡同裏的寬巷子」正式於neo19開幕。今年10月1日起，胡同裏的寬巷子將再於敦化南路商圈開設新店面，並且延續品牌特色，推出每套900元，就能一次能吃到20種料理的「富士山．無菜單料理套餐」，另外還有牛肉燒肉拼盤、內臟牛肉火鍋拼盤等新組合，增添民眾的選擇性。

「胡同裏的寬巷子」即是由胡同、寬巷子各自擅長的燒肉、鍋物相互結合，推出價格親切的無菜單料理套餐。同時透過古樸並具時代感的裝潢，增添用餐的氣氛。此次新開幕的敦南店，同樣延續品牌理念，在帶有復古元素的空間中，設置16席的座位，並提供敦南店限定的「富士山．無菜單料理套餐」。

此次的套餐中，以富士山造型的浮誇系食器為主角，上頭鋪設有牛五花、冰卷、墨魚香腸、A5和牛肋眼薄片、胸腹肉、翼板肉、肋條一條燒、舌下肉等10款燒烤食材，較過去菜單中的6款，一次增加4款。另外也有前菜、刺身、烤物、炸物等佐餐料理。延續一店的鍋物料理中，包括有花團錦簇菜盤、玫瑰花外型的松阪豬、宛若壽司般的壽司滑等內容，經豚骨鍋底熬煮後，帶來溫醇的風味，亦可添加麻辣醬增添層次感。最後再以雜炊與甜點收尾，整體共達到12種品項，合計20款料理與食材，每套900元。

除此之外，店內也特別針對專程想吃燒肉或鍋物的民眾，設計出「牛肉燒肉拼盤」、「內臟牛肉火鍋拼盤」。燒肉拼盤中，集結了澳洲巧克力和牛內橫膈膜、日本和牛橫隔膜、DNA牛舌、舌下肉等部位；火鍋拼盤則有牛腱、蜂巢肚、黑毛肚、沙朗肉片等7款食材，每套均為900元。另外還有小龍蝦、A5和牛沙朗、扇子肉等不同的加購選擇。

胡同裏的寬巷子敦南店將於10月1日正式開幕，午晚餐各提供2輪餐期，平日訂位限定需2人以上，週末與國定假日則需4人以上，每人低消900元。

【胡同裏的寬巷子 敦南店】

地址：台北市大安區敦化南路一段320號

電話：02-2709-8916

一次吃得到7款食材的「內臟牛肉火鍋拼盤」，每套900元。記者陳睿中／攝影
一次吃得到7款食材的「內臟牛肉火鍋拼盤」，每套900元。記者陳睿中／攝影
敦南店獨家推出的「富士山．無菜單料理套餐」，共有20款料理，每人900元。記者陳睿中／攝影
敦南店獨家推出的「富士山．無菜單料理套餐」，共有20款料理，每人900元。記者陳睿中／攝影
不論是鍋物或是燒肉，現場都會有人員提供桌邊服務。記者陳睿中／攝影
不論是鍋物或是燒肉，現場都會有人員提供桌邊服務。記者陳睿中／攝影
可入鍋烹煮的玫瑰松阪豬。記者陳睿中／攝影
可入鍋烹煮的玫瑰松阪豬。記者陳睿中／攝影
整體造型浮誇、乾冰煙霧不斷湧出的「燒肉富士山」。記者陳睿中／攝影
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火鍋 富士山 壽司

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