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別只會喝Mojito 這3款蘭姆調酒也不賴

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
Mojito On The Road 活動，即起至10月23日止巡迴全台。圖／摘自百加得臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Mojito On The Road 活動，即起至10月23日止巡迴全台。圖／摘自百加得臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

天王周杰倫今年的新歌「Mojito」，讓這款歷久不衰的古巴調酒，在今年夏天竄升成為超熱門話題，再度掀起一股Mojito風潮。

台灣百加得（Bacardi Taiwan）延續去年「Mojito On The Road」活動好評，今年9月再度規畫全新巡迴路線，即日起至 10/23 止，全台共有 32 間店家共襄盛舉。

莫西多（Mojito）是以蘭姆酒（Rum）融合薄荷與萊姆的迷人香氣，再加入蘇打水與白砂糖，美妙而平衡的酸甜滋味跟舒爽的氣泡感，最適合與三五好友放鬆小聚時，隨著音樂一起盡情搖擺。

台灣百加得今年特別邀請以作品「小籠菲迪」代表台灣至蘇格蘭參賽，榮獲 2018年世界冠軍的調酒師綸美（蔡懷之），擔任2020年「Mojito On The Road」活動的 Guest Bartender，精心設計出三款不容錯過的驚豔調酒，讓莫西多愛好者可以體驗到百加得蘭姆酒所帶來的各種獨特風情。

這3款調酒分別是洋溢龍眼芬芳的「瞳孔裡面有黃金」，特製版「安潔莉佳得莫西多」，與小熊軟糖入列的「八歲小孩」。

消費者到參與活動的店家消費，就有機會參加抽獎，獎項包括Switch 以及 iPad Air等獎項。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

瞳孔裡面有黃金（Hazy Gold Fashioned）調酒。圖／摘自百加得臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
瞳孔裡面有黃金（Hazy Gold Fashioned）調酒。圖／摘自百加得臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
安潔莉佳得莫西多（Angelicardi Mojito）。圖／摘自百加得臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
安潔莉佳得莫西多（Angelicardi Mojito）。圖／摘自百加得臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
八歲小孩（Ochild）。圖／摘自百加得臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
八歲小孩（Ochild）。圖／摘自百加得臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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