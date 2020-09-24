快訊

共軍八日內七度擾台 運八反潛機再侵我西南防空識別區

聽新聞
test
0:00 / 0:00

免費吃牛五花、再送牛肋條！3間韓、泰式烤肉慶中秋

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
姜滿堂推出4人同行，請吃「鮮嫩牛五花」的活動，另有贈送「U.S.A CHOICE牛肋條兌換券」的優惠。圖／豆府集團提供
姜滿堂推出4人同行，請吃「鮮嫩牛五花」的活動，另有贈送「U.S.A CHOICE牛肋條兌換券」的優惠。圖／豆府集團提供

中秋節烤肉，已經成為全台的國民節慶運動。除了自行燒烤之外，許多人也會選擇至燒肉店、燒烤店用餐，輕鬆地感受佳節氣氛。包括韓式風格的「姜滿堂」、「銅盤」，以及泰式風格的「月月泰BBQ」，均有推出一系列優惠方案，不僅菜色免費升級，還可獲得牛肋條餐券、消費折抵券等優惠。

豆府集團旗下的「正宗韓國職火燒肉─姜滿堂」除了提供美國Prime牛肉、國產活菌豬、澳洲M9+和牛為主的多款單點肉品外，也提供針對2、4人設計的套餐。同時店內無限供應6款韓式小菜，以及6款新鮮配菜，讓民眾可以用蔬菜把烤肉包起來食用，增添中秋吃烤肉的清爽與層次美味。即日起4人同行用餐，就直接請吃「鮮嫩牛五花」1盤。另外10月4日前，凡2人同行用餐，姜滿堂即贈送2張價值280元的「U.S.A CHOICE牛肋條兌換券」；參與粉絲團活動，還有機會獲得「一年內免費吃12份日本鹿兒島和牛紐約客（每份價值1,380元）」

同集團的「銅盤」銅盤烤肉，則是以吃到飽的型態，提供BBQ牛五花、BBQ豬梅花、泡菜豬五花等多種肉品，還有辣湯年糕、韓式炸醬麵、人蔘雞粥等韓食可供搭配，均是採無限量供應，亦有火鍋料、泡麵可搭配部隊鍋品嚐。即日起4人同行，加贈12隻南美白蝦，8人用餐則再加碼送鱸魚厚片1盤，可加入部隊鍋烹煮增添滋味。至10月4日前，2人同行除贈送部隊鍋，再贈2張「2人同行100元折抵券」。官方臉書也推出抽獎活動，可獲得「1年內免費用餐12次」的資格。

不同於坊間常見的日、韓、台式燒烤料理，瓦城集團旗下的「月月泰BBQ」，主打創新泰式串燒BBQ。將綠咖哩、蝦醬、冬陰功湯等泰式經典風味帶入串燒中，搭配7款主廚特製調料，創造出別具特色的燒烤料理。其中「主廚精選套餐」，共有11道料理，可品嚐到蝦醬中翅串燒、泰式鳳梨鮮蝦串燒、香烤泰北玉米、泰式醬烤雞肉串燒等不同招牌菜色，每套699元。即日起至10月30日期間，店內也延續振興券方案，凡內用並使用500元紙本振興券消費，即可獲贈120元的飲品1杯。

「月月泰BBQ」主打創新泰式串燒BBQ。圖／瓦城提供
「月月泰BBQ」主打創新泰式串燒BBQ。圖／瓦城提供
銅盤推出4人同行送12隻南美白蝦，8人用餐再送鱸魚厚片。圖／豆府集團提供
銅盤推出4人同行送12隻南美白蝦，8人用餐再送鱸魚厚片。圖／豆府集團提供

烤肉 中秋節 菜色

延伸閱讀

中秋健康吃三撇步！烤肉先煮再烤 月餅眾人分享減量

【2020中秋禮讚】台北美福大飯店 香醇唐寧茶佐桃山月餅、拌拌麵+烤肉禮盒都傳好了

北市警訂定「中秋烤肉限制」 基層反彈：不近人情

台中百貨量販搶商機 中秋到雙十推頂級烤肉食材和福袋

相關新聞

免費吃牛五花、再送牛肋條！3間韓、泰式烤肉慶中秋

中秋節吃烤肉，已經成為全台的國民節慶運動。除了自行燒烤之外，許多人也會選擇至燒肉店、燒烤店用餐，輕鬆地感受佳節氣氛。包括...

大古鐵器樂炊鍋上市 以輕量鑄鐵鍋攻佔小家庭餐桌

大古鐵器今(24)日舉辦新品上市發表會，現場邀請國宴名廚邱寶郎大秀廚藝，示範如何使用大古鐵器全新上市的樂炊鍋22cm，快...

懶人包／4大超商「補班日、中秋連假優惠」一次看

本周六（9月26日）為中秋連假的補班日，為了掃除大眾的憂鬱，4大超商推出咖啡、茶飲等多項限時優惠，中秋連假也有好康，不論...

古典與當代的奇異交匯 MB&F X EDDY JAQUET精雕腕表

人類文明的記錄與傳遞表現形式不斷在進化。從文字、圖片、音樂、攝影、電影、網路、簡訊、短影音，對100年前的人，簡訊、網路...

台灣限定！皮爾卡登70周年慶 台北時裝周快閃店獨賣

皮爾卡登（pierre cardin）為慶祝品牌成立70周年，近期推出多項慶賀活動。在台北時裝周期間，於信義計畫區的香提...

夠「台」才對味！陳冠希潮牌CLOT登台10周年 重新演繹檳榔攤美學

陳冠希潮牌CLOT與友人共同打造的潮流選貨店Juice Store慶祝登台10周年，聯手日本街牌#FR2 Fxxking...

台中設計新據點MOT明日選品！還有冠軍咖啡、必吃餅乾

想在一間店中，體驗國際級的設計、家具、生活用品、咖啡與美食嗎？打造美好生活型態的明日選品MOT SELECT，在9月進駐...

高顏值5G輕旗艦手機！三星S20 FE 5G登場　5款美色超搶眼

想要晉升5G一族又有新選擇！三星5G手機陣容持續壯大，專為星粉量身設計的5G輕旗艦手機Samsung Galaxy S2...

「一機抵十機」的智慧調理機！夏于喬：廚房不能沒有它

許多知名部落客口碑傳頌「一機抵十機」的Bianco di puro德國彼安特航母級智慧調理機來了！全台第一個專櫃日前於台...

超潮！旗袍也有迪士尼米奇聯名款，港設計師充滿創意

許多女人都夢想穿上旗袍，展現古典美，全球最大臉書旗袍社群「台北旗袍同好會」，宣布引進香港時裝設計師蔡毅明（Grace Choi），於2011年在香港創立的中式時裝品牌Yiming，還與迪士尼合作，推出「米旗系列」，以可愛的米老鼠圖案創作旗袍，希望讓旗袍時尚化、年輕化、便服化。

第2鍋半價！個人麻辣鍋「辣Mini」插旗京站 180元開吃

壹加壹集團旗下新創立的個人麻辣鍋物「辣Mini（1+1鍋物）」，將於9月25日正式於台北京站百貨美食街登場，店內提供麻辣...

當土鳳梨、鹹蛋黃遇上「塔」 PABLO全新滋味迎中秋

蛋黃酥、鳳梨酥，向來是是中秋最應景的送禮好選擇，PABLO以直營方式第二年在台灣過中秋，今年將台灣中秋最愛的土鳳梨、蛋黃...

熱門新聞

台鐵便當全新商標曝光！ 袋子、筷子長這樣

一天一酪梨身體產生驚人變化 他大推：神等級的水果

破天荒！中秋國道車潮恐如過年 林佳龍：前所未有挑戰

雙鋼印口罩開賣首日 民眾還是滿臉問號

中秋節天氣看這！吳德榮：賞月機率大增 中南部最佳

員工中秋請4爽放11天！ 他怨「年輕人沒企圖心」 網批：慣老闆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。