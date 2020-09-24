免費吃牛五花、再送牛肋條！3間韓、泰式烤肉慶中秋
中秋節吃烤肉，已經成為全台的國民節慶運動。除了自行燒烤之外，許多人也會選擇至燒肉店、燒烤店用餐，輕鬆地感受佳節氣氛。包括韓式風格的「姜滿堂」、「銅盤」，以及泰式風格的「月月泰BBQ」，均有推出一系列優惠方案，不僅菜色免費升級，還可獲得牛肋條餐券、消費折抵券等優惠。
豆府集團旗下的「正宗韓國職火燒肉─姜滿堂」除了提供美國Prime牛肉、國產活菌豬、澳洲M9+和牛為主的多款單點肉品外，也提供針對2、4人設計的套餐。同時店內無限供應6款韓式小菜，以及6款新鮮配菜，讓民眾可以用蔬菜把烤肉包起來食用，增添中秋吃烤肉的清爽與層次美味。即日起4人同行用餐，就直接請吃「鮮嫩牛五花」1盤。另外10月4日前，凡2人同行用餐，姜滿堂即贈送2張價值280元的「U.S.A CHOICE牛肋條兌換券」；參與粉絲團活動，還有機會獲得「一年內免費吃12份日本鹿兒島和牛紐約客（每份價值1,380元）」
同集團的「銅盤」銅盤烤肉，則是以吃到飽的型態，提供BBQ牛五花、BBQ豬梅花、泡菜豬五花等多種肉品，還有辣湯年糕、韓式炸醬麵、人蔘雞粥等韓食可供搭配，均是採無限量供應，亦有火鍋料、泡麵可搭配部隊鍋品嚐。即日起4人同行，加贈12隻南美白蝦，8人用餐則再加碼送鱸魚厚片1盤，可加入部隊鍋烹煮增添滋味。至10月4日前，2人同行除贈送部隊鍋，再贈2張「2人同行100元折抵券」。官方臉書也推出抽獎活動，可獲得「1年內免費用餐12次」的資格。
不同於坊間常見的日、韓、台式燒烤料理，瓦城集團旗下的「月月泰BBQ」，主打創新泰式串燒BBQ。將綠咖哩、蝦醬、冬陰功湯等泰式經典風味帶入串燒中，搭配7款主廚特製調料，創造出別具特色的燒烤料理。其中「主廚精選套餐」，共有11道料理，可品嚐到蝦醬中翅串燒、泰式鳳梨鮮蝦串燒、香烤泰北玉米、泰式醬烤雞肉串燒等不同招牌菜色，每套699元。即日起至10月30日期間，店內也延續振興券方案，凡內用並使用500元紙本振興券消費，即可獲贈120元的飲品1杯。
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