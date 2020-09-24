戶河內再出新招 用清酒潤桶熟成威士忌

在威士忌的世界裡，以各式各樣的酒類來進行潤桶後，再用來熟成威士忌，已經不是什麼新鮮事；但是在陳釀過白葡萄酒的橡木桶中放入清酒，然後再用這個桶子來熟成威士忌，可就是一件有趣的事了。

乍看英文酒標「Sake Cask Finish」時，不免令人起疑，難道清酒有在用橡木桶熟成嗎？當然沒有。戶河內的做法，是在陳釀過白葡萄酒的橡木桶中，放入戶河內母公司所釀的純米清酒，經過潤桶之後，再裝入威士忌進行熟成。

這款「清酒桶」威士忌，酒色是淺金色，帶有迷人的水果芳香，酒體除了源自白葡萄酒與清酒的淡淡水果香氣外，還有溫和的紅糖甜味和適度的酸度，餘味也醇厚的甜美感。

在推出「清酒桶」威士忌的同時，戶河內也推出「啤酒桶」威士忌。這來自加勒比海的馬提尼克島（Martinique）的橡木桶，熟成蘭姆酒10年後，先用來用來熟成IPA（India Pale Ales）啤酒，然後用來熟成戶河內的威士忌。

這款「啤酒桶」威士忌酒色呈淺金色，洋溢蜂蜜、香草、啤酒花、烤蘋果的香氣，入口帶有蜂蜜和香草的甜味，以及若干令人愉悅的啤酒花苦味，餘味甜美悠久。

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