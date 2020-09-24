快訊

共軍八日內七度擾台 運八反潛機再侵我西南防空識別區

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戶河內再出新招 用清酒潤桶熟成威士忌

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
用浸潤過清酒的桶子，來熟成戶河內的威士忌，就成為「清酒桶」威士忌。圖／摘自綠芽酒藏臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
用浸潤過清酒的桶子，來熟成戶河內的威士忌，就成為「清酒桶」威士忌。圖／摘自綠芽酒藏臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

在威士忌的世界裡，以各式各樣的酒類來進行潤桶後，再用來熟成威士忌，已經不是什麼新鮮事；但是在陳釀過白葡萄酒的橡木桶中放入清酒，然後再用這個桶子來熟成威士忌，可就是一件有趣的事了。

乍看英文酒標「Sake Cask Finish」時，不免令人起疑，難道清酒有在用橡木桶熟成嗎？當然沒有。戶河內的做法，是在陳釀過白葡萄酒的橡木桶中，放入戶河內母公司所釀的純米清酒，經過潤桶之後，再裝入威士忌進行熟成。

這款「清酒桶」威士忌，酒色是淺金色，帶有迷人的水果芳香，酒體除了源自白葡萄酒與清酒的淡淡水果香氣外，還有溫和的紅糖甜味和適度的酸度，餘味也醇厚的甜美感。

在推出「清酒桶」威士忌的同時，戶河內也推出「啤酒桶」威士忌。這來自加勒比海的馬提尼克島（Martinique）的橡木桶，熟成蘭姆酒10年後，先用來用來熟成IPA（India Pale Ales）啤酒，然後用來熟成戶河內的威士忌。

這款「啤酒桶」威士忌酒色呈淺金色，洋溢蜂蜜、香草、啤酒花、烤蘋果的香氣，入口帶有蜂蜜和香草的甜味，以及若干令人愉悅的啤酒花苦味，餘味甜美悠久。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

戶河內「啤酒桶」威士忌酒標採用鮮明的黃色，帶來啤酒的聯想。圖／戶河內提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
戶河內「啤酒桶」威士忌酒標採用鮮明的黃色，帶來啤酒的聯想。圖／戶河內提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
戶河內品牌名稱源自地窖名。圖／摘自戶河內臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
戶河內品牌名稱源自地窖名。圖／摘自戶河內臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
以「清酒桶」與「啤酒桶」來熟成威士忌，是戶河內新近推出的限量酒款。圖／摘自綠芽酒藏臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
以「清酒桶」與「啤酒桶」來熟成威士忌，是戶河內新近推出的限量酒款。圖／摘自綠芽酒藏臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

葡萄酒

延伸閱讀

再奪IWSC金牌 格蘭菲迪「台灣精神第二號」太強大

就愛這個味！艾雷島泥煤哥2020夏季限量版抵台

10毫升均價1,300元 帝亞吉歐極奢原酒品酩會

缺杯具的看這裡 這3款酒禮都送水晶威杯

相關新聞

免費吃牛五花、再送牛肋條！3間韓、泰式烤肉慶中秋

中秋節吃烤肉，已經成為全台的國民節慶運動。除了自行燒烤之外，許多人也會選擇至燒肉店、燒烤店用餐，輕鬆地感受佳節氣氛。包括...

大古鐵器樂炊鍋上市 以輕量鑄鐵鍋攻佔小家庭餐桌

大古鐵器今(24)日舉辦新品上市發表會，現場邀請國宴名廚邱寶郎大秀廚藝，示範如何使用大古鐵器全新上市的樂炊鍋22cm，快...

懶人包／4大超商「補班日、中秋連假優惠」一次看

本周六（9月26日）為中秋連假的補班日，為了掃除大眾的憂鬱，4大超商推出咖啡、茶飲等多項限時優惠，中秋連假也有好康，不論...

古典與當代的奇異交匯 MB&F X EDDY JAQUET精雕腕表

人類文明的記錄與傳遞表現形式不斷在進化。從文字、圖片、音樂、攝影、電影、網路、簡訊、短影音，對100年前的人，簡訊、網路...

台灣限定！皮爾卡登70周年慶 台北時裝周快閃店獨賣

皮爾卡登（pierre cardin）為慶祝品牌成立70周年，近期推出多項慶賀活動。在台北時裝周期間，於信義計畫區的香提...

夠「台」才對味！陳冠希潮牌CLOT登台10周年 重新演繹檳榔攤美學

陳冠希潮牌CLOT與友人共同打造的潮流選貨店Juice Store慶祝登台10周年，聯手日本街牌#FR2 Fxxking...

台中設計新據點MOT明日選品！還有冠軍咖啡、必吃餅乾

想在一間店中，體驗國際級的設計、家具、生活用品、咖啡與美食嗎？打造美好生活型態的明日選品MOT SELECT，在9月進駐...

高顏值5G輕旗艦手機！三星S20 FE 5G登場　5款美色超搶眼

想要晉升5G一族又有新選擇！三星5G手機陣容持續壯大，專為星粉量身設計的5G輕旗艦手機Samsung Galaxy S2...

「一機抵十機」的智慧調理機！夏于喬：廚房不能沒有它

許多知名部落客口碑傳頌「一機抵十機」的Bianco di puro德國彼安特航母級智慧調理機來了！全台第一個專櫃日前於台...

超潮！旗袍也有迪士尼米奇聯名款，港設計師充滿創意

許多女人都夢想穿上旗袍，展現古典美，全球最大臉書旗袍社群「台北旗袍同好會」，宣布引進香港時裝設計師蔡毅明（Grace Choi），於2011年在香港創立的中式時裝品牌Yiming，還與迪士尼合作，推出「米旗系列」，以可愛的米老鼠圖案創作旗袍，希望讓旗袍時尚化、年輕化、便服化。

第2鍋半價！個人麻辣鍋「辣Mini」插旗京站 180元開吃

壹加壹集團旗下新創立的個人麻辣鍋物「辣Mini（1+1鍋物）」，將於9月25日正式於台北京站百貨美食街登場，店內提供麻辣...

當土鳳梨、鹹蛋黃遇上「塔」 PABLO全新滋味迎中秋

蛋黃酥、鳳梨酥，向來是是中秋最應景的送禮好選擇，PABLO以直營方式第二年在台灣過中秋，今年將台灣中秋最愛的土鳳梨、蛋黃...

熱門新聞

台鐵便當全新商標曝光！ 袋子、筷子長這樣

一天一酪梨身體產生驚人變化 他大推：神等級的水果

破天荒！中秋國道車潮恐如過年 林佳龍：前所未有挑戰

雙鋼印口罩開賣首日 民眾還是滿臉問號

中秋節天氣看這！吳德榮：賞月機率大增 中南部最佳

員工中秋請4爽放11天！ 他怨「年輕人沒企圖心」 網批：慣老闆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。