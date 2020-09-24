懶人包／4大超商「補班日、中秋連假優惠」一次看

本周六（9月26日）為中秋連假的補班日，為了掃除大眾的憂鬱，4大超商推出咖啡、茶飲等多項限時優惠，中秋連假也有好康，不論出遊或是烤肉聚餐都值得買一波！

●7-ELEVEN

即日起至9月27日OPEN POINT App推出OPEN POINT會員專屬限定優惠，用15~50點OPEN POINT點數，就能兌換市價35~149元的OPEN!麻糬三兄弟、黑糖珍珠撞奶或21世紀香草烤半雞（需於10月4日前兌換完畢）。7-ELEVEN App即日起至10月11日推出「打卡樂」活動，到訪各門市、開啟7-ELEVEN App並於其中任3家門市打卡，就有機會獲得CITY系列指定商品第2杯半價、OPEN POINT點數或指定商品優惠券。

7-ELEVEN門市9月30日至10月3日集結中秋出遊或烤肉派對必備飲料、現萃茶、珍珠飲品、咖啡、零食、糖果、麵食、冰品等近百項指定商品第2件5折；中秋連假7-ELEVEN官方LINE也推出「周五炸雞日」活動，鹽酥雞、辣味炸雞球、香酥雞塊等冷凍品任2件50元。

7-ELEVEN門市也推出多款限量烤肉商品，2~3人份的小資烤肉組、3~5人豪華饗宴組都可在門市一次購足，包括汶萊皇室御用的大白蝦、日本北海道大干貝、阿根廷燒烤大魷魚等，即日起至10月20日推出「中秋烤肉趴任選3件88折」活動。此外，7-ELEVEN還推出兩款中秋限定全新冰品：杜老爺X舊振南「冰皮綠豆椪大福」、杜老爺X連珍「芋泥啵啵雪糕」。

●全家便利商店

9月26日至9月28日全家便利商店App隨買跨店取祭出單品中杯熱美式咖啡、單品中杯熱拿鐵買1送1優惠，會員每人限購2組。

即日起至10月6日至全台全家便利商店門市購買森永牛奶糖拿鐵、森永牛奶糖Q奶茶，可享任選2杯優惠價99元。

●萊爾富

萊爾富於9月26日補班日推出結合時令的Hi Café黃金柚香系列新茶飲「中杯熱黃金柚茶」（售價45元）、「大杯冰黃金柚茶」（售價50元）、「大杯冰黃金柚香咖啡」（售價55元），10月20日前可享嘗鮮價39元。10月20日前還有指定茶飲特價29元，包括特大杯冰白桃風味烏龍茶、特大杯冰洋甘菊柚香風味綠茶、特大杯熱帶水果風味綠茶、中杯冰／熱焙茶可可、大杯冰泰式奶茶、大杯冰港式奶茶等。

9月25日至9月27日萊爾富門市推出多項快閃優惠，最低可享買1送1，包括十六茶530ml（售價29元）、湖池屋橫綱棒海苔口味90g（售價35元）可享同品項買1送1；小牧好好－紅蘋果調味乳375ml（售價38元）、御茶園－冰茉綠600ml（售價30元）、茉莉茶園－芭樂檸檬綠茶600ml（售價30元）、LCA酵一下－檸檬多多516ml（售價45元）可享同品項買2送1；Hi Café大冰芒果珍珠牛奶（售價50元）可享單杯特惠價35元；舒潔淨汗爽身濕巾15抽（售價55元）可享4包特價99元。

此外，萊爾富10月1日至10月4日推出不限會員Hi Café大杯冰／熱美式咖啡、大杯冰／熱拿鐵咖啡同品項買5送5；9月30日至10月6日Hi Café大冰珍珠厚奶茶買1送1；Hi-Life VIP會員App則於10月20日前推出「一點就通」活動，最低使用1 Hi點加8元起就能購買優惠商品，例如可使用1 Hi點加8元兌換生活泡沫綠茶300ml、1 Hi點加20元可兌換黑松沙士600ml、1 Hi點加30元可兌換每朝健康綠茶等。

●OKmart