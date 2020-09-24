快訊

共軍八日內七度擾台 運八反潛機再侵我西南防空識別區

聽新聞
test
0:00 / 0:00

懶人包／4大超商「補班日、中秋連假優惠」一次看

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN門市9月30日至10月3日推出近百項指定商品第2件5折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市9月30日至10月3日推出近百項指定商品第2件5折。圖／7-ELEVEN提供

本周六（9月26日）為中秋連假的補班日，為了掃除大眾的憂鬱，4大超商推出咖啡、茶飲等多項限時優惠，中秋連假也有好康，不論出遊或是烤肉聚餐都值得買一波！

●7-ELEVEN

即日起至9月27日OPEN POINT App推出OPEN POINT會員專屬限定優惠，用15~50點OPEN POINT點數，就能兌換市價35~149元的OPEN!麻糬三兄弟、黑糖珍珠撞奶或21世紀香草烤半雞（需於10月4日前兌換完畢）。7-ELEVEN App即日起至10月11日推出「打卡樂」活動，到訪各門市、開啟7-ELEVEN App並於其中任3家門市打卡，就有機會獲得CITY系列指定商品第2杯半價、OPEN POINT點數或指定商品優惠券。

7-ELEVEN門市9月30日至10月3日集結中秋出遊或烤肉派對必備飲料、現萃茶、珍珠飲品、咖啡、零食、糖果、麵食、冰品等近百項指定商品第2件5折；中秋連假7-ELEVEN官方LINE也推出「周五炸雞日」活動，鹽酥雞、辣味炸雞球、香酥雞塊等冷凍品任2件50元。

7-ELEVEN門市也推出多款限量烤肉商品，2~3人份的小資烤肉組、3~5人豪華饗宴組都可在門市一次購足，包括汶萊皇室御用的大白蝦、日本北海道大干貝、阿根廷燒烤大魷魚等，即日起至10月20日推出「中秋烤肉趴任選3件88折」活動。此外，7-ELEVEN還推出兩款中秋限定全新冰品：杜老爺X舊振南「冰皮綠豆椪大福」、杜老爺X連珍「芋泥啵啵雪糕」。

●全家便利商店

9月26日至9月28日全家便利商店App隨買跨店取祭出單品中杯熱美式咖啡、單品中杯熱拿鐵買1送1優惠，會員每人限購2組。

即日起至10月6日至全台全家便利商店門市購買森永牛奶糖拿鐵、森永牛奶糖Q奶茶，可享任選2杯優惠價99元。

●萊爾富

萊爾富於9月26日補班日推出結合時令的Hi Café黃金柚香系列新茶飲「中杯熱黃金柚茶」（售價45元）、「大杯冰黃金柚茶」（售價50元）、「大杯冰黃金柚香咖啡」（售價55元），10月20日前可享嘗鮮價39元。10月20日前還有指定茶飲特價29元，包括特大杯冰白桃風味烏龍茶、特大杯冰洋甘菊柚香風味綠茶、特大杯熱帶水果風味綠茶、中杯冰／熱焙茶可可、大杯冰泰式奶茶、大杯冰港式奶茶等。

9月25日至9月27日萊爾富門市推出多項快閃優惠，最低可享買1送1，包括十六茶530ml（售價29元）、湖池屋橫綱棒海苔口味90g（售價35元）可享同品項買1送1；小牧好好－紅蘋果調味乳375ml（售價38元）、御茶園－冰茉綠600ml（售價30元）、茉莉茶園－芭樂檸檬綠茶600ml（售價30元）、LCA酵一下－檸檬多多516ml（售價45元）可享同品項買2送1；Hi Café大冰芒果珍珠牛奶（售價50元）可享單杯特惠價35元；舒潔淨汗爽身濕巾15抽（售價55元）可享4包特價99元。

此外，萊爾富10月1日至10月4日推出不限會員Hi Café大杯冰／熱美式咖啡、大杯冰／熱拿鐵咖啡同品項買5送5；9月30日至10月6日Hi Café大冰珍珠厚奶茶買1送1；Hi-Life VIP會員App則於10月20日前推出「一點就通」活動，最低使用1 Hi點加8元起就能購買優惠商品，例如可使用1 Hi點加8元兌換生活泡沫綠茶300ml、1 Hi點加20元可兌換黑松沙士600ml、1 Hi點加30元可兌換每朝健康綠茶等。

●OKmart

OKmart於9月26日推出補班日限定的咖啡、點心優惠，OKCafe大杯冰／熱美式咖啡（原價45元）及大杯冰／熱拿鐵（原價55元）可享同品項買2送2；指定門市輕食甜點櫃的「芋泥菠蘿泡芙」（原價45元）可享第2件6折。

萊爾富10月1日至10月4日推出不限會員Hi Café大杯冰／熱美式咖啡、大杯冰／熱拿鐵咖啡同品項買5送5。圖／萊爾富提供
萊爾富10月1日至10月4日推出不限會員Hi Café大杯冰／熱美式咖啡、大杯冰／熱拿鐵咖啡同品項買5送5。圖／萊爾富提供
OKmart於9月26日推出補班日限定優惠，OKCafe大杯冰／熱美式咖啡（原價45元）、大杯冰／熱拿鐵（原價55元）可享同品項買2送2。圖／OKmart提供
OKmart於9月26日推出補班日限定優惠，OKCafe大杯冰／熱美式咖啡（原價45元）、大杯冰／熱拿鐵（原價55元）可享同品項買2送2。圖／OKmart提供
9月26日至9月28日全家便利商店App隨買跨店取祭出單品中杯熱美式咖啡、單品中杯熱拿鐵買1送1優惠，會員每人限購2組。圖／全家便利商店提供
9月26日至9月28日全家便利商店App隨買跨店取祭出單品中杯熱美式咖啡、單品中杯熱拿鐵買1送1優惠，會員每人限購2組。圖／全家便利商店提供
7-ELEVEN App即日起至10月11日推出「打卡樂」活動，開啟7-ELEVEN App並於其中任3家門市打卡，就有機會獲得CITY系列指定商品第2杯半價、OPEN POINT點數或指定商品優惠券。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN App即日起至10月11日推出「打卡樂」活動，開啟7-ELEVEN App並於其中任3家門市打卡，就有機會獲得CITY系列指定商品第2杯半價、OPEN POINT點數或指定商品優惠券。圖／7-ELEVEN提供
萊爾富門市9月25日至9月27日推出限時快閃優惠，最低可享買1送1。圖／萊爾富提供
萊爾富門市9月25日至9月27日推出限時快閃優惠，最低可享買1送1。圖／萊爾富提供

咖啡 中秋 烤肉

延伸閱讀

中秋連假10月1日國道尖峰 蘇貞昌要求車流預報

豐原太平洋百貨29週年慶 中秋連假提前開打

中秋連假知名景點攻擊性出遊 台東旅宿估爆滿

竹北中秋連假打造夢幻樂園 旋轉木馬、大型氣墊免費玩

相關新聞

免費吃牛五花、再送牛肋條！3間韓、泰式烤肉慶中秋

中秋節吃烤肉，已經成為全台的國民節慶運動。除了自行燒烤之外，許多人也會選擇至燒肉店、燒烤店用餐，輕鬆地感受佳節氣氛。包括...

大古鐵器樂炊鍋上市 以輕量鑄鐵鍋攻佔小家庭餐桌

大古鐵器今(24)日舉辦新品上市發表會，現場邀請國宴名廚邱寶郎大秀廚藝，示範如何使用大古鐵器全新上市的樂炊鍋22cm，快...

懶人包／4大超商「補班日、中秋連假優惠」一次看

本周六（9月26日）為中秋連假的補班日，為了掃除大眾的憂鬱，4大超商推出咖啡、茶飲等多項限時優惠，中秋連假也有好康，不論...

古典與當代的奇異交匯 MB&F X EDDY JAQUET精雕腕表

人類文明的記錄與傳遞表現形式不斷在進化。從文字、圖片、音樂、攝影、電影、網路、簡訊、短影音，對100年前的人，簡訊、網路...

台灣限定！皮爾卡登70周年慶 台北時裝周快閃店獨賣

皮爾卡登（pierre cardin）為慶祝品牌成立70周年，近期推出多項慶賀活動。在台北時裝周期間，於信義計畫區的香提...

夠「台」才對味！陳冠希潮牌CLOT登台10周年 重新演繹檳榔攤美學

陳冠希潮牌CLOT與友人共同打造的潮流選貨店Juice Store慶祝登台10周年，聯手日本街牌#FR2 Fxxking...

台中設計新據點MOT明日選品！還有冠軍咖啡、必吃餅乾

想在一間店中，體驗國際級的設計、家具、生活用品、咖啡與美食嗎？打造美好生活型態的明日選品MOT SELECT，在9月進駐...

高顏值5G輕旗艦手機！三星S20 FE 5G登場　5款美色超搶眼

想要晉升5G一族又有新選擇！三星5G手機陣容持續壯大，專為星粉量身設計的5G輕旗艦手機Samsung Galaxy S2...

「一機抵十機」的智慧調理機！夏于喬：廚房不能沒有它

許多知名部落客口碑傳頌「一機抵十機」的Bianco di puro德國彼安特航母級智慧調理機來了！全台第一個專櫃日前於台...

超潮！旗袍也有迪士尼米奇聯名款，港設計師充滿創意

許多女人都夢想穿上旗袍，展現古典美，全球最大臉書旗袍社群「台北旗袍同好會」，宣布引進香港時裝設計師蔡毅明（Grace Choi），於2011年在香港創立的中式時裝品牌Yiming，還與迪士尼合作，推出「米旗系列」，以可愛的米老鼠圖案創作旗袍，希望讓旗袍時尚化、年輕化、便服化。

第2鍋半價！個人麻辣鍋「辣Mini」插旗京站 180元開吃

壹加壹集團旗下新創立的個人麻辣鍋物「辣Mini（1+1鍋物）」，將於9月25日正式於台北京站百貨美食街登場，店內提供麻辣...

當土鳳梨、鹹蛋黃遇上「塔」 PABLO全新滋味迎中秋

蛋黃酥、鳳梨酥，向來是是中秋最應景的送禮好選擇，PABLO以直營方式第二年在台灣過中秋，今年將台灣中秋最愛的土鳳梨、蛋黃...

熱門新聞

台鐵便當全新商標曝光！ 袋子、筷子長這樣

一天一酪梨身體產生驚人變化 他大推：神等級的水果

破天荒！中秋國道車潮恐如過年 林佳龍：前所未有挑戰

雙鋼印口罩開賣首日 民眾還是滿臉問號

中秋節天氣看這！吳德榮：賞月機率大增 中南部最佳

員工中秋請4爽放11天！ 他怨「年輕人沒企圖心」 網批：慣老闆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。