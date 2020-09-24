古典與當代的奇異交匯 MB&F X EDDY JAQUET精雕腕表
人類文明的記錄與傳遞表現形式不斷在進化。從文字、圖片、音樂、攝影、電影、網路、簡訊、短影音，對100年前的人，簡訊、網路就是科幻，而或許對21世紀的我們，Jules Verne是18世紀的一個名字，卻是當代最偉大的科幻小說家，著作有多部經典小說，直到20、21世紀的現在仍被翻拍上大螢幕，足證經典不衰。
創立15年來，散發強烈科幻意味的獨立製表品牌MB&F陸續攜手當代多位製錶奇才，包含Kari Voutilainen、Jean-Marc Wiederrecht與Stepan Sarpaneva，這回他們則與合作多年的雕刻師Eddy Jaquet合作。Eddy Jaquet仔細鑽研Jules Verne這位19世紀法國文豪的著作，最終選出8篇故事為Legacy Machine Split Escapement (LM SE) 系列腕表的主題，包含經典的「海底兩萬哩」，與較少提及的「哈特拉斯船長歷險記」等。
Eddy Jaquet根據小說中的情節，再參考相關的改編影片，最後進行自由發揮。透過一刀、一鑿的傳統技法，將古典的科幻小說畫面，精美留存於注定在未來成為古件的腕表之上，形成奇異的時光交匯。製作過程中，為了完美展現Eddy Jaquet與故事的完整呈現，機板變得更寬、以能容納故事情節，不僅表圈變得纖薄，尺寸也重新設計。包含「海底兩萬哩」、「從地球到月球」、「環遊世界八十天」、「氣球上的五星期」、「哈特拉斯船長歷險記」、「地心歷險記」、「沙皇的信使」與「征服者羅比爾」的八部小說，全部以玫瑰金表殼的形式，重現在八只、全數僅一只的腕表上。
由Stephen McDonnell專為MB&F研發之LM SE機芯，具備懸浮於表面的平衡擺輪，與位於機芯下方的錨形擒縱叉與擒縱輪，是現代的科幻風格表現，揉以Eddy Jaquet雕刻刀下18世紀的科幻小說，腕表像是將當代與過去的科幻巧妙結合，並在不久的未來走入歷史，成為傳奇。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言