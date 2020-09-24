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古典與當代的奇異交匯 MB&F X EDDY JAQUET精雕腕表

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
MB&F與合作多年的雕刻師Eddy Jaquet合作，推出以法國文豪Jules Verne故事為靈感的Legacy Machine Split Escapement (LM SE) 系列腕表。圖 / MB&F提供。
MB&F與合作多年的雕刻師Eddy Jaquet合作，推出以法國文豪Jules Verne故事為靈感的Legacy Machine Split Escapement (LM SE) 系列腕表。圖 / MB&F提供。

人類文明的記錄與傳遞表現形式不斷在進化。從文字、圖片、音樂、攝影、電影、網路、簡訊、短影音，對100年前的人，簡訊、網路就是科幻，而或許對21世紀的我們，Jules Verne是18世紀的一個名字，卻是當代最偉大的科幻小說家，著作有多部經典小說，直到20、21世紀的現在仍被翻拍上大螢幕，足證經典不衰。

創立15年來，散發強烈科幻意味的獨立製表品牌MB&F陸續攜手當代多位製錶奇才，包含Kari Voutilainen、Jean-Marc Wiederrecht與Stepan Sarpaneva，這回他們則與合作多年的雕刻師Eddy Jaquet合作。Eddy Jaquet仔細鑽研Jules Verne這位19世紀法國文豪的著作，最終選出8篇故事為Legacy Machine Split Escapement (LM SE) 系列腕表的主題，包含經典的「海底兩萬哩」，與較少提及的「哈特拉斯船長歷險記」等。

Eddy Jaquet根據小說中的情節，再參考相關的改編影片，最後進行自由發揮。透過一刀、一鑿的傳統技法，將古典的科幻小說畫面，精美留存於注定在未來成為古件的腕表之上，形成奇異的時光交匯。製作過程中，為了完美展現Eddy Jaquet與故事的完整呈現，機板變得更寬、以能容納故事情節，不僅表圈變得纖薄，尺寸也重新設計。包含「海底兩萬哩」、「從地球到月球」、「環遊世界八十天」、「氣球上的五星期」、「哈特拉斯船長歷險記」、「地心歷險記」、「沙皇的信使」與「征服者羅比爾」的八部小說，全部以玫瑰金表殼的形式，重現在八只、全數僅一只的腕表上。

由Stephen McDonnell專為MB&F研發之LM SE機芯，具備懸浮於表面的平衡擺輪，與位於機芯下方的錨形擒縱叉與擒縱輪，是現代的科幻風格表現，揉以Eddy Jaquet雕刻刀下18世紀的科幻小說，腕表像是將當代與過去的科幻巧妙結合，並在不久的未來走入歷史，成為傳奇。

由於鐫刻時不可能以一致的方式處理，Eddy Jaquet在較薄處尤須格外謹慎，在不同深切紋路時，運用不同力道。八只表面回應了八個不同故事，全球各限量一只。圖 / MB&F提供。
由於鐫刻時不可能以一致的方式處理，Eddy Jaquet在較薄處尤須格外謹慎，在不同深切紋路時，運用不同力道。八只表面回應了八個不同故事，全球各限量一只。圖 / MB&F提供。
Eddy Jaquet透過一刀、一鑿的傳統技法，將古典的科幻小說留存在未來註定成為古件的腕表上，形成奇異的時光交匯。圖 / MB&F提供。
Eddy Jaquet透過一刀、一鑿的傳統技法，將古典的科幻小說留存在未來註定成為古件的腕表上，形成奇異的時光交匯。圖 / MB&F提供。
為了符合表面的雕刻需求，Stephen McDonnell專為MB&F研發之LM SE機芯也進行了細部微調。圖 / MB&F提供。
為了符合表面的雕刻需求，Stephen McDonnell專為MB&F研發之LM SE機芯也進行了細部微調。圖 / MB&F提供。

腕表

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