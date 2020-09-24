台灣限定！皮爾卡登70周年慶 台北時裝周快閃店獨賣

皮爾卡登（pierre cardin）為慶祝品牌成立70周年，近期推出多項慶賀活動。在台北時裝周期間，於信義計畫區的香提大道開設快閃店，並上市限定系列商品，此外，皮爾卡登紀錄片也將於10月8日上映，在IMdb拿下8.2高分，讓更多人認識這位設計師的傳奇生涯。

█皮爾卡登2020台北時裝周香堤快閃店

為慶祝品牌創立70周年，皮爾卡登推出台灣限量版多款商品，總共包括33款外衣、配件、居家休閒服及內著，以「輕時尚休閒」作為主題，於2020台北時裝周期間，在信義計畫區的香堤大道開設快閃店。紅、黑色的外觀造型，呼應皮爾卡登的前衛主調，以他著稱的圓形泡泡、太空設計元素打造，活動現場備有手機支架，可以和戀人、閨密一同拍攝真人版的時尚紙娃娃，還有趣味的太空拉霸機。

快閃店陳列的台灣限量版新作，囊括三大設計主題。其一為「70周年系列」徽章，是為慶賀70周年而誕生，有著品牌里程碑的意義，以皮爾卡登先生喜愛的線條、幾何元素重塑7、0兩個數字，並且加上金屬銀的漸層色塊，以黑、紅色的飽和來表現，延伸設計為配件與休閒服裝。其二為「Icon系列」，呼應了皮爾卡登經典「target dress」的同心圓圖像，以綠、橘撞色為主，表現太空概念的未來時尚，也成為配件、內著或服裝前襟的搶眼圖樣點綴。

第三款限量設計則是由皮爾卡登Logo打造的全新印花，藍、白色的洗鍊配色，運用在襯衫、運動風恤衫、內衣褲或是Polo衫的設計。三款限量商品除了快閃店可購得，同步在Yahoo、PChome開設「皮爾卡登旗艦店」，除了具有台灣限定的獨特性，也是向創辦人致敬之作。

【皮爾卡登快閃店】

地點：信義區香提大道

期間：9月25日（五）到10月17日（六）

█皮爾卡登紀錄片

即將於10月8日上映的紀錄片「皮爾卡登：迷戀未來的人（House of Cardin）」，聚焦現年98歲的時裝設計師皮爾卡登的傳奇生涯，也首度接露他的時尚帝國與感情世界，包括他和影后珍妮摩露（Jeanne Moreau）的韻事以及和旗下設計師安德烈奧立佛（Andre Oliver）40年不離不棄的愛情。這部片長95分鐘的電影在IMdb影評網獲得8.2高分，一窺皮爾卡登的夢想、設計、事業與愛情，包括時尚、設計圈的鬼才Jean-Paul Gaultier、Philippe Starck和超模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒、好萊塢巨星莎朗史東、日本設計師高田賢三，都在片中分享皮爾卡登不為人知的趣事。

█皮爾卡登傳奇生涯．經典作品

皮爾卡登1922年出生在義大利威尼斯近郊，據聞他在童年時，就喜歡替鄰居玩伴的洋娃娃設計衣服，1945年在巴黎參與電影「美女與野獸」的服裝設計，1950年就獨立開創服裝設計公司，曾因一句「我們所謂的『創意』，沒人穿又有何用」的「時裝平民化」言論，而觸怒當時的巴黎設計師時裝公會。爾後，他讓高訂靠近平民，也首創用自己名字授權各式商品，累積財富，皮爾卡登版圖擴張為時尚、飾品、珠寶、香水、家具、餐具等物品的王國，百年法國餐廳Maxim's de Paris也在1981年納入皮爾卡登集團旗下。