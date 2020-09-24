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再奪IWSC金牌 格蘭菲迪「台灣精神第二號」太強大

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「格蘭菲迪台灣精神第二號作品」第一款「黑后」，限量 280 瓶。圖／格蘭菲迪提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「格蘭菲迪台灣精神第二號作品」第一款「黑后」，限量 280 瓶。圖／格蘭菲迪提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

繼2020「ISC國際烈酒競賽」摘金後，這款使用陳釀過台灣強化葡萄酒的橡木桶，來過桶熟成的格蘭菲迪「台灣精神二號作品」紅埔桃酒風味桶威士忌，再度榮獲2020「IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽」金牌肯定。這難得的「雙金」榮耀，除了肯定台灣風土所釀造出的紅埔桃酒，也再次將台灣推向全球威士忌的世界版圖。

「IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽」（The International Wine and Spirit Competition），有「酒界奧林匹克大賽」之稱。該競賽自1969年創立至今，已經超過半個世紀，是業界歷史最悠久及最具威望的酒類競賽，也是酒界至高的榮耀殿堂。

該競賽每年約有90個以上的國家報名參賽，評鑑制度相當嚴謹，由來自全球超過30個國家、共約400位評審參與IWSC國際品評。

樹生酒莊自1957年起始投入種植葡萄與釀酒事業，遇到蟲害天災、氣候與技術上的限制等重重困難。直到陳千浩博士加入團隊，以「黑后葡萄」釀造出屢獲世界大獎肯定的「紅埔桃酒」。

陳千浩博士以熱熟成的方式，把加入白蘭地強化後的葡萄酒，放入橡木桶中熟成5年以上，桶中原本225公升的酒體，經自然揮發每桶酒僅存約100公升，產量非常稀少，充分融合台灣在地風土滋味－甜美多層次。在巴黎的第25屆世界酒類競賽，以及世界規模最大的德國世界酒類競賽（Mundus Vini）中，雙雙勇奪金牌，受到國際評審一致的肯定與推崇。

啟動「格蘭菲迪台灣精神Vino Formosa Cask Finish」合作計劃的台灣區品牌大使詹昌憲（James Chan）與首席調酒師Brian Kinsman幾經討論，於2018年時將兩個台灣的紅埔桃酒酒桶，運至蘇格蘭進行過桶試驗，於桶中注入25年的美國橡木桶威士忌，經過1年2個月的醞釀與等待，成就了「格蘭菲迪台灣精神第二號作品」。

格蘭菲迪「台灣精神二號作品」紅埔桃酒風味桶威士忌，分兩款風味，「黑后」限量 280 瓶，「破冰」限量 290 瓶，每瓶建議售價新台幣38,000 元，在推出時即已完售。

釀酒師陳千浩博士開心地說：「走在釀酒的路上就是一種持續的學習，能夠有機會合作的感覺真的很棒。格蘭菲迪台灣精神二號作品，再次為蘇格蘭威士忌注入了台灣在地的風土滋味。此次奪金的好消息，不僅是對釀酒人肯定和榮耀，也是給台灣努力耕耘的農民最振奮的鼓勵。」

格蘭菲迪台灣團隊表示：「這是一面屬於全台灣人的金牌。很榮幸能夠以這款格蘭菲迪紅埔桃酒風味桶威士忌，向世界展現我們的台灣精神！」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭菲迪「台灣精神第二號」獲IWSC國際烈酒競賽金牌肯定。圖／格蘭菲迪提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭菲迪「台灣精神第二號」獲IWSC國際烈酒競賽金牌肯定。圖／格蘭菲迪提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭菲迪臺灣區品牌大使詹昌憲（右），與樹生酒莊釀酒師陳千浩博士。圖／格蘭菲迪提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭菲迪臺灣區品牌大使詹昌憲（右），與樹生酒莊釀酒師陳千浩博士。圖／格蘭菲迪提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「格蘭菲迪台灣精神第二號作品」第二款「破冰」，限量 290 瓶。圖／格蘭菲迪提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「格蘭菲迪台灣精神第二號作品」第二款「破冰」，限量 290 瓶。圖／格蘭菲迪提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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