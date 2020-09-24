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夠「台」才對味！陳冠希潮牌CLOT登台10周年 重新演繹檳榔攤美學

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
陳冠希潮牌CLOT潮流選貨店Juice Store慶祝登台10周年，聯手日本街牌#FR2 Fxxking Rabbits，重新詮釋檳榔攤美學。圖／摘自Juice Store Taiwan facebook fanpage
陳冠希潮牌CLOT潮流選貨店Juice Store慶祝登台10周年，聯手日本街牌#FR2 Fxxking Rabbits，重新詮釋檳榔攤美學。圖／摘自Juice Store Taiwan facebook fanpage

陳冠希潮牌CLOT與友人共同打造的潮流選貨店Juice Store慶祝登台10周年，聯手日本街牌#FR2 Fxxking Rabbits，重新詮釋特有的檳榔攤美學，整個系列從形象照到服飾都充滿了濃濃台灣味。

說起台灣的潮流文化演進，陳冠希的CLOT與Juice Store的存在都佔有舉足輕重的地位，像是品牌的Silk Royale 「絲綢」和 ALIENEGRA 「荊棘」服飾配件，更是粉絲都曾擁有過的單品，也在10年前掀起追捧熱潮。因此，CLOT和Juice Store選擇在來台10周年之際，找來有相同理念的日本街牌#FR2 Fxxking Rabbits合作，自非常庶民與在地化代表的檳榔攤文化著手。擷取了常見的符號與CLOT的Logo和象徵#FR2 Fxxking Rabbits的兔子圖案結合，創造出獨有的檳榔攤美學。這系列的T恤上還出現了楷體字樣的「特選凝結」，讓懂得人都會不自覺得嘴角失守。

陳冠希潮牌CLOT潮流選貨店Juice Store慶祝登台10周年，聯手日本街牌#FR2 Fxxking Rabbits，重新詮釋檳榔攤美學。圖／摘自Juice Store Taiwan facebook fanpage
陳冠希潮牌CLOT潮流選貨店Juice Store慶祝登台10周年，聯手日本街牌#FR2 Fxxking Rabbits，重新詮釋檳榔攤美學。圖／摘自Juice Store Taiwan facebook fanpage

此外，系列中得Bunny Buns T恤設計取自東方壽宴中的「玉兔壽桃」為靈感。這是追溯至傳統文化之中，將 CLOT視作東西文化橋樑的精神再延伸。而代表#FR2 Fxxking Rabbits招牌兔子則又變身為成壽桃出現在蒸籠之中，並留下紀念性的 JUICE Taipei Est. 2010字樣。不僅如此，這紀念10周年而催生的系列，形象照也選在台北最「台」的華西街來取景，再度緊貼了在地與庶民的格調。聯名系列於Juice Taiwan官網和各直營據點銷售，而且在實體門市購買的消費者，還會贈送「好巨好扇」與「凝結冰水」，真的很到位。

陳冠希潮牌CLOT潮流選貨店Juice Store慶祝登台10周年，聯手日本街牌#FR2 Fxxking Rabbits，重新詮釋檳榔攤美學。圖／摘自Juice Store Taiwan facebook fanpage
陳冠希潮牌CLOT潮流選貨店Juice Store慶祝登台10周年，聯手日本街牌#FR2 Fxxking Rabbits，重新詮釋檳榔攤美學。圖／摘自Juice Store Taiwan facebook fanpage

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陳冠希潮牌CLOT潮流選貨店Juice Store慶祝登台10周年，聯手日本街牌#FR2 Fxxking Rabbits，重新詮釋檳榔攤美學。圖／摘自Juice Store Taiwan facebook fanpage
陳冠希潮牌CLOT潮流選貨店Juice Store慶祝登台10周年，聯手日本街牌#FR2 Fxxking Rabbits，重新詮釋檳榔攤美學。圖／摘自Juice Store Taiwan facebook fanpage

陳冠希潮牌CLOT潮流選貨店Juice Store慶祝登台10周年，聯手日本街牌#FR2 Fxxking Rabbits，重新詮釋檳榔攤美學。圖／摘自Juice Store Taiwan facebook fanpage
陳冠希潮牌CLOT潮流選貨店Juice Store慶祝登台10周年，聯手日本街牌#FR2 Fxxking Rabbits，重新詮釋檳榔攤美學。圖／摘自Juice Store Taiwan facebook fanpage

陳冠希潮牌CLOT潮流選貨店Juice Store慶祝登台10周年，聯手日本街牌#FR2 Fxxking Rabbits，重新詮釋檳榔攤美學。圖／摘自Juice Store Taiwan facebook fanpage
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陳冠希潮牌CLOT潮流選貨店Juice Store慶祝登台10周年，聯手日本街牌#FR2 Fxxking Rabbits，重新詮釋檳榔攤美學。圖／摘自Juice Store Taiwan facebook fanpage
陳冠希潮牌CLOT潮流選貨店Juice Store慶祝登台10周年，聯手日本街牌#FR2 Fxxking Rabbits，重新詮釋檳榔攤美學。圖／摘自Juice Store Taiwan facebook fanpage

陳冠希潮牌CLOT潮流選貨店Juice Store慶祝登台10周年，聯手日本街牌#FR2 Fxxking Rabbits，重新詮釋檳榔攤美學。圖／摘自Juice Store Taiwan facebook fanpage
陳冠希潮牌CLOT潮流選貨店Juice Store慶祝登台10周年，聯手日本街牌#FR2 Fxxking Rabbits，重新詮釋檳榔攤美學。圖／摘自Juice Store Taiwan facebook fanpage

陳冠希潮牌CLOT與潮流選貨店Juice Store慶祝登台10周年，聯手日本街牌#FR2 Fxxking Rabbits，重新詮釋檳榔攤美學。圖／摘自Juice Store Taiwan facebook fanpage
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