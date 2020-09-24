台中設計新據點MOT明日選品！還有冠軍咖啡、必吃餅乾

想在一間店中，體驗國際級的設計、家具、生活用品、咖啡與美食嗎？打造美好生活型態的明日選品MOT SELECT，在9月進駐台中草悟道，開市全台最大與齊全的選品店，訴求新五感體驗，集結國際與台灣的設計品牌，還邀來世界冠軍咖啡師王策的品牌VWI by CHADWANG進駐，還能在台中買到台北神秘的but. 奶油餅乾。

MOT台中整體店裝與台中的自然科學博物館植物園相互輝映，也設有專業空間規畫團隊，幫助消費者配置各種家具。

明日選品MOT SELECT在台中引進多款經典設計，如瑞士家具品牌Vitra辦公椅系列，其中Pacific Chair太平洋辦公椅現場也有展售，該品牌也是Apple總部御用的椅子；講究木工的日本品牌Maruni，也有Hiroshima High廣島扶手椅。

最直得入手的則是Vitra的Eames Plywood Elephant限量藏家版，重現40年代的Charles & Ray Eames的經典木質大象設計，現場還有Cappellini的Thinking Man's Chair 思考者休閒椅（古銅色限量版），該版本是2014年展出全球限量99張復刻版中的其中一張，都有機會收藏。

店中店則有北歐櫥窗進駐，找來北歐品牌Georg Jensen、Mater等，台灣品牌則有台中在地品牌NakNak、台灣文具品牌no.30，還有當紅的Y Studio 物外設計等。

在北市富錦街當紅名店but. we love butter，也與明日聚落合作聯名的包裝設計，推出but.本店也沒有販售的雙口味禮盒，包括冰火經典（濃厚奶油＋生乳酪蜂蜜海鹽），與在地獨創（金鑽鳳梨＋柴燻桂圓），也在台中MOT可購入。