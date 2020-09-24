高顏值5G輕旗艦手機！三星S20 FE 5G登場　5款美色超搶眼

想要晉升5G一族又有新選擇！三星5G手機陣容持續壯大，專為星粉量身設計的5G輕旗艦手機Samsung Galaxy S20 FE 5G將於9月28日中午12點起於全台指定通路開放預購、10月7日正式上市，以5款搶眼色系、3,200萬畫素前置鏡頭及高CP值，讓Z世代輕鬆升級5G。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，Samsung Galaxy S20 FE 5G為三星根據全球星粉意見回饋而打造，「FE」代表向星粉致敬的Fan Edition，特別優化了星粉最在意的顏色選擇、前鏡頭畫素、大螢幕與長效電量；以目前台灣5G發展狀況而言，消費者期待搭配5G資費補貼後能以萬元以內的價格入手5G手機，期望Samsung Galaxy S20 FE 5G能讓消費者以親民價格擁有旗艦級效能及5G超高速連網體驗。

Samsung Galaxy S20 FE 5G配備6.5吋FHD+ O極限全螢幕及4,500mAH大容量電池，具備IP68防水防塵；3主鏡頭相機為1,200萬畫素123度超廣角鏡頭、1,200萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素遠距鏡頭，並採用3,200萬畫素前置鏡頭，搭配一鍵拍錄、超清晰夜拍、30X超高倍變焦等功能，滿足社群世代的自拍需求。

霧面質感設計的Samsung Galaxy S20 FE 5G，一次就推出療癒藍、率真綠、浪漫紫、清新白、狂野紅等5色，單機建議售價23,990元，其中清新白將在三星智慧館、三星商城開賣，狂野紅則會在三星智慧館、三星商城、中華電信、神腦生活網路商城上市。9月28日中午12點起至10月5日開放限量預購登記，預購並於指定期間內完成登錄，可享預購禮Samsung Galaxy Fit2藍牙智慧手環及雙向閃電快充行動電源，數量有限送完為止。