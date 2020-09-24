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高顏值5G輕旗艦手機！三星S20 FE 5G登場　5款美色超搶眼

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Samsung Galaxy S20 FE 5G是專為星粉量身打造的5G高顏值輕旗艦手機。圖／三星提供
Samsung Galaxy S20 FE 5G是專為星粉量身打造的5G高顏值輕旗艦手機。圖／三星提供

想要晉升5G一族又有新選擇！三星5G手機陣容持續壯大，專為星粉量身設計的5G輕旗艦手機Samsung Galaxy S20 FE 5G將於9月28日中午12點起於全台指定通路開放預購、10月7日正式上市，以5款搶眼色系、3,200萬畫素前置鏡頭及高CP值，讓Z世代輕鬆升級5G。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，Samsung Galaxy S20 FE 5G為三星根據全球星粉意見回饋而打造，「FE」代表向星粉致敬的Fan Edition，特別優化了星粉最在意的顏色選擇、前鏡頭畫素、大螢幕與長效電量；以目前台灣5G發展狀況而言，消費者期待搭配5G資費補貼後能以萬元以內的價格入手5G手機，期望Samsung Galaxy S20 FE 5G能讓消費者以親民價格擁有旗艦級效能及5G超高速連網體驗。

Samsung Galaxy S20 FE 5G配備6.5吋FHD+ O極限全螢幕及4,500mAH大容量電池，具備IP68防水防塵；3主鏡頭相機為1,200萬畫素123度超廣角鏡頭、1,200萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素遠距鏡頭，並採用3,200萬畫素前置鏡頭，搭配一鍵拍錄、超清晰夜拍、30X超高倍變焦等功能，滿足社群世代的自拍需求。

霧面質感設計的Samsung Galaxy S20 FE 5G，一次就推出療癒藍、率真綠、浪漫紫、清新白、狂野紅等5色，單機建議售價23,990元，其中清新白將在三星智慧館、三星商城開賣，狂野紅則會在三星智慧館、三星商城、中華電信、神腦生活網路商城上市。9月28日中午12點起至10月5日開放限量預購登記，預購並於指定期間內完成登錄，可享預購禮Samsung Galaxy Fit2藍牙智慧手環及雙向閃電快充行動電源，數量有限送完為止。

此外，三星將於10月15日起推出輕薄設計、超強續航力的Samsung Galaxy Fit2智慧手環，配備1.1吋AMOLED全彩大螢幕、5ATM防水規格，擁有5種自動運動偵測、睡眠與壓力偵測、90項運動健身選擇、洗手提醒等功能，並有75種表面設計可隨意更換；充飽電後以低用量關閉心跳與運動偵測狀態模式下，電池續航力可長達21天，建議售價1,490元。

Samsung Galaxy S20 FE 5G配備3,200萬超高畫素前置鏡頭。記者陳立儀／攝影
Samsung Galaxy S20 FE 5G配備3,200萬超高畫素前置鏡頭。記者陳立儀／攝影
Samsung Galaxy S20 FE 5G輕旗艦手機發表，請來青春世代KOL站台。圖／三星提供
Samsung Galaxy S20 FE 5G輕旗艦手機發表，請來青春世代KOL站台。圖／三星提供
Samsung Galaxy S20 FE 5G「清新白」、「狂野紅」為指定通路限定色。記者陳立儀／攝影
Samsung Galaxy S20 FE 5G「清新白」、「狂野紅」為指定通路限定色。記者陳立儀／攝影
Samsung Galaxy S20 FE 5G採用霧面質感設計，不易沾染指紋。記者陳立儀／攝影
Samsung Galaxy S20 FE 5G採用霧面質感設計，不易沾染指紋。記者陳立儀／攝影
三星發表高顏值輕旗艦手機Samsung Galaxy S20 FE 5G、全新的Samsung Galaxy Fit2藍牙智慧手環。圖／三星提供
三星發表高顏值輕旗艦手機Samsung Galaxy S20 FE 5G、全新的Samsung Galaxy Fit2藍牙智慧手環。圖／三星提供
Samsung Galaxy S20 FE 5G共推出療癒藍、率真綠、浪漫紫、清新白、狂野紅等5色。圖／三星提供
Samsung Galaxy S20 FE 5G共推出療癒藍、率真綠、浪漫紫、清新白、狂野紅等5色。圖／三星提供
三星發表高顏值輕旗艦手機Samsung Galaxy S20 FE 5G、全新的Samsung Galaxy Fit2藍牙智慧手環。記者陳立儀／攝影
三星發表高顏值輕旗艦手機Samsung Galaxy S20 FE 5G、全新的Samsung Galaxy Fit2藍牙智慧手環。記者陳立儀／攝影

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