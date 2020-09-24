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「一機抵十機」的智慧調理機！夏于喬：廚房不能沒有它

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
藝人夏于喬（中）出席彼安特新光三越開幕發表會，對全台首賣的航母級全營養智慧調理機讚不絕口。圖／Bianco di puro提供
藝人夏于喬（中）出席彼安特新光三越開幕發表會，對全台首賣的航母級全營養智慧調理機讚不絕口。圖／Bianco di puro提供

許多知名部落客口碑傳頌「一機抵十機」的Bianco di puro德國彼安特航母級智慧調理機來了！全台第一個專櫃日前於台中新光三越開幕，首波主打的「GUSTO PRO無刷變頻智慧調理機 」， 被德國認證為「世界高階調理機」第一名，時尚精品級的流暢線條以及智慧功能的內涵，讓初為新人妻的夏于喬都驚呼：「我的廚房怎能沒有它」！

Bianco di puro以經營高級廚房電器產品起家，2010年首推於德國後，席捲歐洲各國，並陸續擴展至亞洲和美澳各地，10年間，Bianco di puro已成為歐洲高級廚房電器的領導品牌。2015年Bianco di puro透過代理商引進台灣，並於2019年在台中設立旗鑑館。

此外，與Bianco di puro同時登場的還有BUGATTI系列產品，包含獨特的餐具、家用品，以及出自名設計師之手的多款保溫杯。來自義大利的BUGATTI始創於1928年，近百年來不斷在產品精益求精並穩居巿場領先地位，其中，大推BUGATTI雙層保溫杯，採用316醫療級不鏽鋼材質，不只防鏽、防酸鹼、抗鏽蝕能力特別好，而且對氯離子的攻擊具有抵抗力，鋼材的強度、硬度和耐熱性，都在水準之上。

Bianco di puro新光三越專櫃開幕，主打商業高階系列的GUSTO PRO無刷變頻智慧調理機。強調低轉速、高扭力的彼安特航母級智慧調理機，在使用時，有如航空母艦般穩重寧靜，又擁有強大的扭力，是具備五項智能的調理機，可以解決一般消費者使用調理機的所有痛點─繁複流程、噪音過大、速度太慢、多次清洗、營養流失等問題。

Bianco di puro商品總監李姿慧表示，Bianco di puro的設計團隊不只懂產品，更懂產品與人之間的親密聯繫。因此，這款GUSTO PRO無刷變頻智慧調理機，讓即使是不擅長廚藝的女主人，依然能夠保持一貫的優雅和從容，輕鬆為自己和家人打出各式各樣自然健康的美味食品。它調理食材的時間比一般同類型商品更快一倍，打出來的果汁或調理食品，都能保持營養和風味，同時帶來更綿密細緻的口感。

曾經演出知名電影「總舖師」、主持多年國內美食節目的夏于喬，對於料理食材的器具特別有感，第一次接觸Bianco di puro，不僅驚喜，也讓她深感到「有福了」， GUSTO PRO的每一個智能鍵，讓她能夠在廚房與化妝室之間，從容的運用每一分寶貴的時間。

Bianco di puro執行長李朝強指出，未來必然會積極拓點，明年9月將會在台北A8 新光三越設立專櫃，其他全省各地則先以「快閃櫃」的方式登場。

全台首發的德國彼安特航母級全營養智慧調理機，擁有完美的無刷變頻馬達獨家功能。圖／Bianco di puro提供
全台首發的德國彼安特航母級全營養智慧調理機，擁有完美的無刷變頻馬達獨家功能。圖／Bianco di puro提供
彼安特航母級智慧調理機與成品「綠拿鐵」。圖／Bianco di puro提供
彼安特航母級智慧調理機與成品「綠拿鐵」。圖／Bianco di puro提供
彼安特慶祝全台第一個百貨專櫃開幕, 執行長李朝強(左)和品牌總監李姿慧(右)推出開幕優惠。圖／Bianco di puro提供
彼安特慶祝全台第一個百貨專櫃開幕, 執行長李朝強(左)和品牌總監李姿慧(右)推出開幕優惠。圖／Bianco di puro提供

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