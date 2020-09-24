超潮！旗袍也有迪士尼米奇聯名款，港設計師充滿創意

許多女人都夢想穿上旗袍，展現古典美，全球最大臉書旗袍社群「台北旗袍同好會」，宣布引進香港時裝設計師蔡毅明（Grace Choi），於2011年在香港創立的中式時裝品牌Yiming，還與迪士尼合作，推出「米旗系列」，以可愛的米老鼠圖案創作旗袍，希望讓旗袍時尚化、年輕化、便服化。

Yiming打造大眾化剪裁與舒適材質，讓原本給人比較正式感的旗袍，融入日常穿著中，讓大人與小孩都能展現摩登優雅，9月27日起展開在台北的首次展售會。

Yiming米旗系列中加入日常穿搭款式，使用米奇限量布花，搭配米奇造型盤扣，款式除了旗袍，還有百搭的唐裝外套，外套加入Yiming著名蕾絲設計，以西式材質襯托傳統工藝，帶出中西融和之感。

還有雪紡紗上，有著中國山水畫，展現飄逸質感，這次來台的作品除了迪士尼授權的系列之外，還有受香港市場歡迎的「香港霓虹」系列，採用香港經典的名人大頭、港式蛋塔、招牌、維多利亞港夜景、公共住宅和紅白藍帆布等象徵，幻化成旗袍上的圖案，生動而鮮豔。Yiming也首次推出T恤款式，簡約白色T恤配襯顏色鮮艷的三排一字扣及前襟設計，將中式潮流設計混入西方衣著中，簡單且不失時尚感。