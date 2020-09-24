第2鍋半價！個人麻辣鍋「辣Mini」插旗京站 180元開吃

壹加壹集團旗下新創立的個人麻辣鍋物「辣Mini（1+1鍋物）」，將於9月25日正式於台北京站百貨美食街登場，店內提供麻辣雙倍五花牛肉鍋、麻辣肥腸五花牛肉鍋等13種鍋物，還有麻辣滷豆腐、麻辣滷鴨血等配菜。為慶祝新店開幕，9月25日至9月29日期間，可享第2鍋半價的優惠，另還有打卡送麻辣滷鴨血的慶祝活動。

旗下擁有川之流、1+1鍋物等不同品牌的壹加壹餐飲集團，今年9月於信義att 4 fun打造百貨商場內的個人鍋物，此次又再於京站百貨內推出辣Mini（1+1鍋物），號稱為全台首間進駐百貨的個人麻辣鍋。料理採個人套餐式，經廚房烹煮後上桌。

店內的湯底使用中藥材與辛香料熬煮而成，共有4種辣度，搭配Choice等級的美國牛五花、霜降牛、本土梅花豬、深海魚、肥腸等食材，組合出麻辣五花牛肉鍋、麻辣肥腸梅花豬肉鍋、麻辣深海魚豆腐鍋、麻辣深海魚梅花豬肉鍋等13種鍋物，每套180～280元，其中也包含不辣的番茄梅花豬肉鍋、牛奶梅花豬肉鍋。隨餐也會搭配白飯與飲料。除了個人鍋物外，店內也提供麻辣滷豆腐、麻辣滷鴨血等麻辣鍋代表性的配料，單份售價各為30、40元。