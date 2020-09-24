快訊

今晚到明天北北基防大雨！氣象局：東北風挾雨到下周一

王又正掰了「新聞深喉嚨」曝最新動向：我要再度出征了

第2鍋半價！個人麻辣鍋「辣Mini」插旗京站 180元開吃

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
辣Mini（1+1鍋物）自9月25日進駐京站百貨，提供13款鍋物餐點。圖／壹加壹提供
辣Mini（1+1鍋物）自9月25日進駐京站百貨，提供13款鍋物餐點。圖／壹加壹提供

壹加壹集團旗下新創立的個人麻辣鍋物「辣Mini（1+1鍋物）」，將於9月25日正式於台北京站百貨美食街登場，店內提供麻辣雙倍五花牛肉鍋、麻辣肥腸五花牛肉鍋等13種鍋物，還有麻辣滷豆腐、麻辣滷鴨血等配菜。為慶祝新店開幕，9月25日至9月29日期間，可享第2鍋半價的優惠，另還有打卡送麻辣滷鴨血的慶祝活動。

旗下擁有川之流、1+1鍋物等不同品牌的壹加壹餐飲集團，今年9月於信義att 4 fun打造百貨商場內的個人鍋物，此次又再於京站百貨內推出辣Mini（1+1鍋物），號稱為全台首間進駐百貨的個人麻辣鍋。料理採個人套餐式，經廚房烹煮後上桌。

店內的湯底使用中藥材與辛香料熬煮而成，共有4種辣度，搭配Choice等級的美國牛五花、霜降牛、本土梅花豬、深海魚、肥腸等食材，組合出麻辣五花牛肉鍋、麻辣肥腸梅花豬肉鍋、麻辣深海魚豆腐鍋、麻辣深海魚梅花豬肉鍋等13種鍋物，每套180～280元，其中也包含不辣的番茄梅花豬肉鍋、牛奶梅花豬肉鍋。隨餐也會搭配白飯與飲料。除了個人鍋物外，店內也提供麻辣滷豆腐、麻辣滷鴨血等麻辣鍋代表性的配料，單份售價各為30、40元。

為慶祝新店開幕，9月25日至9月29日期間，2人同行即可享第2鍋半價，每日限量100組。9月30日至10月31日，來店消費打卡，即贈送麻辣滷鴨血一份。

麻辣肥腸霜降牛肉鍋，每份280元起。圖／壹加壹提供
麻辣肥腸霜降牛肉鍋，每份280元起。圖／壹加壹提供

中藥

延伸閱讀

4人同行送1KG牛肉！金洹苑燒肉免費升級和牛、伊比利豬

5折開吃！超狂吃到飽「燒肉神保町」信義店開幕限定快把握，另有波士頓龍蝦免費送

京站下半年衝業績 推周年慶預備慶、商場顧問

2湯底免費＋3新菜！金洹苑燒肉鍋物吃到飽 結帳抽7折

相關新聞

古典與當代的奇異交匯 MB&F X EDDY JAQUET精雕腕表

人類文明的記錄與傳遞表現形式不斷在進化。從文字、圖片、音樂、攝影、電影、網路、簡訊、短影音，對100年前的人，簡訊、網路...

台灣限定！皮爾卡登70周年慶 台北時裝周快閃店獨賣

皮爾卡登（pierre cardin）為慶祝品牌成立70周年，近期推出多項慶賀活動。在台北時裝周期間，於信義計畫區的香提...

夠「台」才對味！陳冠希潮牌CLOT登台10周年 重新演繹檳榔攤美學

陳冠希潮牌CLOT與友人共同打造的潮流選貨店Juice Store慶祝登台10周年，聯手日本街牌#FR2 Fxxking...

台中設計新據點MOT明日選品！還有冠軍咖啡、必吃餅乾

想在一間店中，體驗國際級的設計、家具、生活用品、咖啡與美食嗎？打造美好生活型態的明日選品MOT SELECT，在9月進駐...

高顏值5G輕旗艦手機！三星S20 FE 5G登場　5款美色超搶眼

想要晉升5G一族又有新選擇！三星5G手機陣容持續壯大，專為星粉量身設計的5G輕旗艦手機Samsung Galaxy S2...

「一機抵十機」的智慧調理機！夏于喬：廚房不能沒有它

許多知名部落客口碑傳頌「一機抵十機」的Bianco di puro德國彼安特航母級智慧調理機來了！全台第一個專櫃日前於台...

超潮！旗袍也有迪士尼米奇聯名款，港設計師充滿創意

許多女人都夢想穿上旗袍，展現古典美，全球最大臉書旗袍社群「台北旗袍同好會」，宣布引進香港時裝設計師蔡毅明（Grace Choi），於2011年在香港創立的中式時裝品牌Yiming，還與迪士尼合作，推出「米旗系列」，以可愛的米老鼠圖案創作旗袍，希望讓旗袍時尚化、年輕化、便服化。

第2鍋半價！個人麻辣鍋「辣Mini」插旗京站 180元開吃

壹加壹集團旗下新創立的個人麻辣鍋物「辣Mini（1+1鍋物）」，將於9月25日正式於台北京站百貨美食街登場，店內提供麻辣...

當土鳳梨、鹹蛋黃遇上「塔」 PABLO全新滋味迎中秋

蛋黃酥、鳳梨酥，向來是是中秋最應景的送禮好選擇，PABLO以直營方式第二年在台灣過中秋，今年將台灣中秋最愛的土鳳梨、蛋黃...

按摩新境界！OSIM uDream 5感養身椅加入香氛更放鬆

根據調查，台灣有96%受訪者表示處於壓力之下，壓力指數全球排名第2位，僅次於南韓。對此，醫學界最近提出「微休息」（mic...

彩虹酷兒必買！LEZS 女人國VVIP PASS提供35+店家優惠

全台灣的彩虹酷兒們，就要支持同志友善店家吧！LEZS女人國推出全台首張的「LEZS 女人國 VVIP PASS」，集結全...

網拍年輕化！藝術家聯名限量品 蘇富比、羅芙奧接連拍

透過網路下標購買精品與收藏的年輕人顯然愈來愈多，而潮流時尚中最受歡迎也最搶手的聯名作更是熱門標的。指標型的大型國際拍賣行...

熱門新聞

台鐵便當全新商標曝光！ 袋子、筷子長這樣

破天荒！中秋國道車潮恐如過年 林佳龍：前所未有挑戰

一天一酪梨身體產生驚人變化 他大推：神等級的水果

雙鋼印口罩開賣首日 民眾還是滿臉問號

中秋節天氣看這！吳德榮：賞月機率大增 中南部最佳

台灣藝術史上最大浩劫！ 李永得對全華網提四大聲明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。