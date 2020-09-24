當土鳳梨、鹹蛋黃遇上「塔」 PABLO全新滋味迎中秋

蛋黃酥、鳳梨酥，向來是是中秋最應景的送禮好選擇，PABLO以直營方式第二年在台灣過中秋，今年將台灣中秋最愛的土鳳梨、蛋黃入餡，推出「土鳳梨起司塔」、「PABLO迷你─土鳳梨鹹蛋黃」，當土鳳梨、鹹蛋黃遇上塔，激盪出今年中秋的新滋味。

「土鳳梨起司塔」、「PABLO迷你─土鳳梨鹹蛋黃」今起(24日)正式開賣，10月4日前購買可享中秋團圓價9折優惠。此外，適逢百貨周年慶開打期間，只要於台中中港新光(10/1)、台北信義新光A8(10/22)周年慶首四日，購買2盒PABLO迷你(共12入)就送PABLO 2020年限量品牌帆布袋，每日限量。

「土鳳梨起司塔」是以PABLO招牌經典原味起司塔為基底，除了奶油起士和蛋白外，再加入鳳梨汁拌攪，讓內餡口感滑順又帶點濃郁，還有微微的鳳梨香甜氣味；此外，經多道程序製成的土鳳梨餡一起烘烤，軟綿的鳳梨起司內餡吃得到鳳梨顆粒口感，像鳳梨酥又不是鳳梨酥，滋味妙絕，此款售價498元。

「PABLO迷你─土鳳梨鹹蛋黃」則是將濃郁的起司餡倒入酥脆的塔皮中，接著烤到微焦即出爐，加入濃厚滋味的鹹蛋黃與卡士達醬，帶有沙沙口感、奶香及蛋香的醬汁，再於塔面鋪上黃澄澄的台灣好農土鳳梨醬，口感鹹甜，像極蛋黃酥但又不是蛋黃，也是一絕，此款售價88元。