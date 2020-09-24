快訊

今晚到明天北北基防大雨！氣象局：東北風挾雨到下周一

王又正掰了「新聞深喉嚨」曝最新動向：我要再度出征了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

當土鳳梨、鹹蛋黃遇上「塔」 PABLO全新滋味迎中秋

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
PABLO中秋節限定新品。圖／PABLO提供
PABLO中秋節限定新品。圖／PABLO提供

蛋黃酥、鳳梨酥，向來是是中秋最應景的送禮好選擇，PABLO以直營方式第二年在台灣過中秋，今年將台灣中秋最愛的土鳳梨、蛋黃入餡，推出「土鳳梨起司塔」、「PABLO迷你─土鳳梨鹹蛋黃」，當土鳳梨、鹹蛋黃遇上塔，激盪出今年中秋的新滋味。

「土鳳梨起司塔」、「PABLO迷你─土鳳梨鹹蛋黃」今起(24日)正式開賣，10月4日前購買可享中秋團圓價9折優惠。此外，適逢百貨周年慶開打期間，只要於台中中港新光(10/1)、台北信義新光A8(10/22)周年慶首四日，購買2盒PABLO迷你(共12入)就送PABLO 2020年限量品牌帆布袋，每日限量。

「土鳳梨起司塔」是以PABLO招牌經典原味起司塔為基底，除了奶油起士和蛋白外，再加入鳳梨汁拌攪，讓內餡口感滑順又帶點濃郁，還有微微的鳳梨香甜氣味；此外，經多道程序製成的土鳳梨餡一起烘烤，軟綿的鳳梨起司內餡吃得到鳳梨顆粒口感，像鳳梨酥又不是鳳梨酥，滋味妙絕，此款售價498元。

「PABLO迷你─土鳳梨鹹蛋黃」則是將濃郁的起司餡倒入酥脆的塔皮中，接著烤到微焦即出爐，加入濃厚滋味的鹹蛋黃與卡士達醬，帶有沙沙口感、奶香及蛋香的醬汁，再於塔面鋪上黃澄澄的台灣好農土鳳梨醬，口感鹹甜，像極蛋黃酥但又不是蛋黃，也是一絕，此款售價88元。

秋天也是栗子的產季，初秋推出的「PABLO迷你─蒙布朗」，就將「栗子」作為季節限定新品的主角。在迷你經典原味起司塔面，擠上一圈圈的蒙布朗淋醬，與半熟的起司塔原有的濃郁融合出絲滑口感，秋季限定，售價88元。

PABLO迷你蒙布朗。圖／PABLO提供
PABLO迷你蒙布朗。圖／PABLO提供
PABLO土鳳梨起司塔。圖／PABLO提供
PABLO土鳳梨起司塔。圖／PABLO提供

鳳梨酥 中秋

延伸閱讀

【2020中秋禮讚】 大倉久和職人獻新意 頂級烏魚子加盟手工廣式月餅

遠百嚴選中秋質感好禮

用喝的蛋黃酥？紅豆沙加鹹蛋黃 IG打卡店「拾覺」浮誇系中秋五層手搖飲

相關新聞

古典與當代的奇異交匯 MB&F X EDDY JAQUET精雕腕表

人類文明的記錄與傳遞表現形式不斷在進化。從文字、圖片、音樂、攝影、電影、網路、簡訊、短影音，對100年前的人，簡訊、網路...

台灣限定！皮爾卡登70周年慶 台北時裝周快閃店獨賣

皮爾卡登（pierre cardin）為慶祝品牌成立70周年，近期推出多項慶賀活動。在台北時裝周期間，於信義計畫區的香提...

夠「台」才對味！陳冠希潮牌CLOT登台10周年 重新演繹檳榔攤美學

陳冠希潮牌CLOT與友人共同打造的潮流選貨店Juice Store慶祝登台10周年，聯手日本街牌#FR2 Fxxking...

台中設計新據點MOT明日選品！還有冠軍咖啡、必吃餅乾

想在一間店中，體驗國際級的設計、家具、生活用品、咖啡與美食嗎？打造美好生活型態的明日選品MOT SELECT，在9月進駐...

高顏值5G輕旗艦手機！三星S20 FE 5G登場　5款美色超搶眼

想要晉升5G一族又有新選擇！三星5G手機陣容持續壯大，專為星粉量身設計的5G輕旗艦手機Samsung Galaxy S2...

「一機抵十機」的智慧調理機！夏于喬：廚房不能沒有它

許多知名部落客口碑傳頌「一機抵十機」的Bianco di puro德國彼安特航母級智慧調理機來了！全台第一個專櫃日前於台...

超潮！旗袍也有迪士尼米奇聯名款，港設計師充滿創意

許多女人都夢想穿上旗袍，展現古典美，全球最大臉書旗袍社群「台北旗袍同好會」，宣布引進香港時裝設計師蔡毅明（Grace Choi），於2011年在香港創立的中式時裝品牌Yiming，還與迪士尼合作，推出「米旗系列」，以可愛的米老鼠圖案創作旗袍，希望讓旗袍時尚化、年輕化、便服化。

第2鍋半價！個人麻辣鍋「辣Mini」插旗京站 180元開吃

壹加壹集團旗下新創立的個人麻辣鍋物「辣Mini（1+1鍋物）」，將於9月25日正式於台北京站百貨美食街登場，店內提供麻辣...

當土鳳梨、鹹蛋黃遇上「塔」 PABLO全新滋味迎中秋

蛋黃酥、鳳梨酥，向來是是中秋最應景的送禮好選擇，PABLO以直營方式第二年在台灣過中秋，今年將台灣中秋最愛的土鳳梨、蛋黃...

按摩新境界！OSIM uDream 5感養身椅加入香氛更放鬆

根據調查，台灣有96%受訪者表示處於壓力之下，壓力指數全球排名第2位，僅次於南韓。對此，醫學界最近提出「微休息」（mic...

彩虹酷兒必買！LEZS 女人國VVIP PASS提供35+店家優惠

全台灣的彩虹酷兒們，就要支持同志友善店家吧！LEZS女人國推出全台首張的「LEZS 女人國 VVIP PASS」，集結全...

網拍年輕化！藝術家聯名限量品 蘇富比、羅芙奧接連拍

透過網路下標購買精品與收藏的年輕人顯然愈來愈多，而潮流時尚中最受歡迎也最搶手的聯名作更是熱門標的。指標型的大型國際拍賣行...

熱門新聞

台鐵便當全新商標曝光！ 袋子、筷子長這樣

破天荒！中秋國道車潮恐如過年 林佳龍：前所未有挑戰

一天一酪梨身體產生驚人變化 他大推：神等級的水果

雙鋼印口罩開賣首日 民眾還是滿臉問號

中秋節天氣看這！吳德榮：賞月機率大增 中南部最佳

台灣藝術史上最大浩劫！ 李永得對全華網提四大聲明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。