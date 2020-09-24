快訊

今晚到明天北北基防大雨！氣象局：東北風挾雨到下周一

王又正掰了「新聞深喉嚨」曝最新動向：我要再度出征了

按摩新境界！OSIM uDream 5感養身椅加入香氛更放鬆

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
OSIM推出全新「uDream 5感養身椅」，結合AI科技，匯集視覺、聽覺、嗅覺、味覺及觸覺5感體驗。圖／OSIM提供
OSIM推出全新「uDream 5感養身椅」，結合AI科技，匯集視覺、聽覺、嗅覺、味覺及觸覺5感體驗。圖／OSIM提供

根據調查，台灣有96%受訪者表示處於壓力之下，壓力指數全球排名第2位，僅次於南韓。對此，醫學界最近提出「微休息」（micro-break）概念，提倡每天15分鐘左右的「放空」，暫時放下手機，電腦與工作，與自己的感官好好相處。

觀察到現代人長期身心壓力累積難以釋放，OSIM最新推出「uDream 5感養身椅」首創「AI身體緊張度監測」，透過設置在雙手手部位置的生物傳感器，可在每次按摩前分析出個人的「身體緊張度」，並依據檢測結果數值，打造專屬個人客製化的5感紓壓程式。不僅如此，OSIM uDream 5感養身椅更擁有專屬App。能紀錄使用者每次監測指數，持續追蹤身體緊張度，幫助管理壓力，持續養護使用者身心健康。

除了融入AI科技，OSIM uDream 5感養身椅更突破性的匯集了視覺、聽覺、嗅覺、味覺及觸覺5種感官，每次按摩都可結合動態情境光，打造完美放鬆氣氛；3D劇院式環繞音響，搭配傾斜45度角設計，沉浸式的效果提供身歷其境的聽覺饗宴。另外，更全球首創內置香氛，以「薰衣草」與「白茶」2種香氛味道，幫助緩解焦慮，引導身心進入更深層的放鬆狀態。搭配OSIM特製「薰衣草黑巧克力」，更可讓使用者隨著緩緩融化的口感安神凝氣，撫平焦慮。

而最重要的OSIM按摩科技也再升級，獨家「V手Pro按摩」能更加細緻地還原專業按摩師的靈巧手法，感受超真實的抓捏與推揉按摩體驗。同時，OSIM專利的「4手Pro按摩」，宛如2位師傅同步協調揉捏，在短時間內便達成加倍紓緩的效果。強而有勁的臀部揉捏板與座位下的滾輪巧妙配合，搭配完整的腿部按摩，提供深層且全面的下半身按摩，提供從頭到腳的完美放鬆感受。

為了讓消費者更直接體驗「OSIM uDream 5感養身椅」的魅力，OSIM於新光三越信義新天地A9館9樓特別打造奇趣夢幻「OSIM 5感養身漫遊園」體驗活動，9月26日起至10月11日止，於百貨營業時間開放消費者前往體驗前所未有的紓壓饗宴。

體驗會場以特殊光雕投影為uDream 5感養身椅打造華麗開場，感受新品設計原理。圖／OSIM提供
體驗會場以特殊光雕投影為uDream 5感養身椅打造華麗開場，感受新品設計原理。圖／OSIM提供
OSIM uDream 5感養身椅，原價258,000元，早鳥優惠價198,000元，月付6,600元，享30期0利率。圖／OSIM提供
OSIM uDream 5感養身椅，原價258,000元，早鳥優惠價198,000元，月付6,600元，享30期0利率。圖／OSIM提供
OSIM自9月26日起至10月11日止，於新光三越信義新天地A9館9樓打造奇趣夢幻「OSIM 5感養身漫遊園」體驗活動。圖／OSIM提供
OSIM自9月26日起至10月11日止，於新光三越信義新天地A9館9樓打造奇趣夢幻「OSIM 5感養身漫遊園」體驗活動。圖／OSIM提供
OSIM uDream 5感養身椅首創「AI身體緊張度監測」，可在每次按摩前分析出個人身體緊張度，打造專屬個人客製化的5感紓壓程式。圖／OSIM提供
OSIM uDream 5感養身椅首創「AI身體緊張度監測」，可在每次按摩前分析出個人身體緊張度，打造專屬個人客製化的5感紓壓程式。圖／OSIM提供

按摩

延伸閱讀

腳痛時千萬別去按摩！這部位不好的人較易足底筋膜炎

胸遭按摩師「撥個幾下」她斥又沒穴道 受辱懼跟老公說

「我要加速」按摩師對女客強吻、掰腳 賠30萬確定

大胸網紅遭質疑造假 分享豐胸菜單、按摩秘訣「提升2罩杯」

相關新聞

古典與當代的奇異交匯 MB&F X EDDY JAQUET精雕腕表

人類文明的記錄與傳遞表現形式不斷在進化。從文字、圖片、音樂、攝影、電影、網路、簡訊、短影音，對100年前的人，簡訊、網路...

台灣限定！皮爾卡登70周年慶 台北時裝周快閃店獨賣

皮爾卡登（pierre cardin）為慶祝品牌成立70周年，近期推出多項慶賀活動。在台北時裝周期間，於信義計畫區的香提...

夠「台」才對味！陳冠希潮牌CLOT登台10周年 重新演繹檳榔攤美學

陳冠希潮牌CLOT與友人共同打造的潮流選貨店Juice Store慶祝登台10周年，聯手日本街牌#FR2 Fxxking...

台中設計新據點MOT明日選品！還有冠軍咖啡、必吃餅乾

想在一間店中，體驗國際級的設計、家具、生活用品、咖啡與美食嗎？打造美好生活型態的明日選品MOT SELECT，在9月進駐...

高顏值5G輕旗艦手機！三星S20 FE 5G登場　5款美色超搶眼

想要晉升5G一族又有新選擇！三星5G手機陣容持續壯大，專為星粉量身設計的5G輕旗艦手機Samsung Galaxy S2...

「一機抵十機」的智慧調理機！夏于喬：廚房不能沒有它

許多知名部落客口碑傳頌「一機抵十機」的Bianco di puro德國彼安特航母級智慧調理機來了！全台第一個專櫃日前於台...

超潮！旗袍也有迪士尼米奇聯名款，港設計師充滿創意

許多女人都夢想穿上旗袍，展現古典美，全球最大臉書旗袍社群「台北旗袍同好會」，宣布引進香港時裝設計師蔡毅明（Grace Choi），於2011年在香港創立的中式時裝品牌Yiming，還與迪士尼合作，推出「米旗系列」，以可愛的米老鼠圖案創作旗袍，希望讓旗袍時尚化、年輕化、便服化。

第2鍋半價！個人麻辣鍋「辣Mini」插旗京站 180元開吃

壹加壹集團旗下新創立的個人麻辣鍋物「辣Mini（1+1鍋物）」，將於9月25日正式於台北京站百貨美食街登場，店內提供麻辣...

當土鳳梨、鹹蛋黃遇上「塔」 PABLO全新滋味迎中秋

蛋黃酥、鳳梨酥，向來是是中秋最應景的送禮好選擇，PABLO以直營方式第二年在台灣過中秋，今年將台灣中秋最愛的土鳳梨、蛋黃...

按摩新境界！OSIM uDream 5感養身椅加入香氛更放鬆

根據調查，台灣有96%受訪者表示處於壓力之下，壓力指數全球排名第2位，僅次於南韓。對此，醫學界最近提出「微休息」（mic...

彩虹酷兒必買！LEZS 女人國VVIP PASS提供35+店家優惠

全台灣的彩虹酷兒們，就要支持同志友善店家吧！LEZS女人國推出全台首張的「LEZS 女人國 VVIP PASS」，集結全...

網拍年輕化！藝術家聯名限量品 蘇富比、羅芙奧接連拍

透過網路下標購買精品與收藏的年輕人顯然愈來愈多，而潮流時尚中最受歡迎也最搶手的聯名作更是熱門標的。指標型的大型國際拍賣行...

熱門新聞

台鐵便當全新商標曝光！ 袋子、筷子長這樣

破天荒！中秋國道車潮恐如過年 林佳龍：前所未有挑戰

一天一酪梨身體產生驚人變化 他大推：神等級的水果

雙鋼印口罩開賣首日 民眾還是滿臉問號

中秋節天氣看這！吳德榮：賞月機率大增 中南部最佳

台灣藝術史上最大浩劫！ 李永得對全華網提四大聲明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。