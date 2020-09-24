按摩新境界！OSIM uDream 5感養身椅加入香氛更放鬆

根據調查，台灣有96%受訪者表示處於壓力之下，壓力指數全球排名第2位，僅次於南韓。對此，醫學界最近提出「微休息」（micro-break）概念，提倡每天15分鐘左右的「放空」，暫時放下手機，電腦與工作，與自己的感官好好相處。

觀察到現代人長期身心壓力累積難以釋放，OSIM最新推出「uDream 5感養身椅」首創「AI身體緊張度監測」，透過設置在雙手手部位置的生物傳感器，可在每次按摩前分析出個人的「身體緊張度」，並依據檢測結果數值，打造專屬個人客製化的5感紓壓程式。不僅如此，OSIM uDream 5感養身椅更擁有專屬App。能紀錄使用者每次監測指數，持續追蹤身體緊張度，幫助管理壓力，持續養護使用者身心健康。

除了融入AI科技，OSIM uDream 5感養身椅更突破性的匯集了視覺、聽覺、嗅覺、味覺及觸覺5種感官，每次按摩都可結合動態情境光，打造完美放鬆氣氛；3D劇院式環繞音響，搭配傾斜45度角設計，沉浸式的效果提供身歷其境的聽覺饗宴。另外，更全球首創內置香氛，以「薰衣草」與「白茶」2種香氛味道，幫助緩解焦慮，引導身心進入更深層的放鬆狀態。搭配OSIM特製「薰衣草黑巧克力」，更可讓使用者隨著緩緩融化的口感安神凝氣，撫平焦慮。

而最重要的OSIM按摩科技也再升級，獨家「V手Pro按摩」能更加細緻地還原專業按摩師的靈巧手法，感受超真實的抓捏與推揉按摩體驗。同時，OSIM專利的「4手Pro按摩」，宛如2位師傅同步協調揉捏，在短時間內便達成加倍紓緩的效果。強而有勁的臀部揉捏板與座位下的滾輪巧妙配合，搭配完整的腿部按摩，提供深層且全面的下半身按摩，提供從頭到腳的完美放鬆感受。