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彩虹酷兒必買！LEZS 女人國VVIP PASS提供35+店家優惠

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
LEZS 女人國推出VVIP PASS，彩虹酷兒吃喝玩樂一張搞定。圖／LEZS 女人國提供
LEZS 女人國推出VVIP PASS，彩虹酷兒吃喝玩樂一張搞定。圖／LEZS 女人國提供

全台灣的彩虹酷兒們，就要支持同志友善店家吧！LEZS女人國推出全台首張的「LEZS 女人國 VVIP PASS」，集結全台超過35間以上的彩虹友善店家，推出特別優惠，不管是情侶或是單身都能使用，甚至還會舉辦專屬的聯誼派對，開拓彩虹生活圈。

台灣女同志休閒娛樂領導品牌頤創藝，曾舉辦過純女派對與女同志生活誌「LEZS」，今年進一步結合同志友善店家推出LEZS 女人國 VVIP PASS，只要購買VVIP PASS，可享有獨特優惠。

加入的店家涵蓋吃喝玩樂，出去玩想住宿，可以到北投春天酒店泡溫泉、金普頓大安酒店、宜蘭礁溪01+林依家；想要買花妝點家裡或送禮，可以選honeyDANIELS florist、Season四季季盛，其他包括找婚攝、訂婚戒、為毛孩子預約到府美容服務，都可以用LEZS 女人國 VVIP PASS。

LEZS 女人國 VVIP PASS卡片使用為一年使用限定，即日起至10月15日於LEZS 女人國網站購買，原價1,800元，可享早鳥價999元，10月16日至12月底前購買特價1,299元，加300元能加購LEZS藝術華麗特刊1本；另外前150名預購者，加贈美膚娜娜控油抗痘旅行組及findom彩虹限定版指險套；前500名預購者，除電子版通行證，還能獲得時尚設計實體通行證套組。

10月16日至12月31日販售LEZS 女人國 VVIP PASS，特價1,299元。 圖／LEZS 女人國提供 
10月16日至12月31日販售LEZS 女人國 VVIP PASS，特價1,299元。 圖／LEZS 女人國提供 
即日起至10月15日於LEZS 女人國網站開賣VVIP PASS，原價1,800元，早鳥價999元。圖／LEZS 女人國提供
即日起至10月15日於LEZS 女人國網站開賣VVIP PASS，原價1,800元，早鳥價999元。圖／LEZS 女人國提供
前150名預購LEZS 女人國 VVIP PASS，加贈美膚娜娜控油抗痘旅行組及findom彩虹限定版指險套。圖／LEZS 女人國提供
前150名預購LEZS 女人國 VVIP PASS，加贈美膚娜娜控油抗痘旅行組及findom彩虹限定版指險套。圖／LEZS 女人國提供
首張彩虹通行證「LEZS 女人國 VVIP PASS」，特別為同志驕傲月搶先開賣。圖／LEZS 女人國提供
首張彩虹通行證「LEZS 女人國 VVIP PASS」，特別為同志驕傲月搶先開賣。圖／LEZS 女人國提供

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