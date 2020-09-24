聽新聞
test
0:00 / 0:00
彩虹酷兒必買！LEZS 女人國VVIP PASS提供35+店家優惠
全台灣的彩虹酷兒們，就要支持同志友善店家吧！LEZS女人國推出全台首張的「LEZS 女人國 VVIP PASS」，集結全台超過35間以上的彩虹友善店家，推出特別優惠，不管是情侶或是單身都能使用，甚至還會舉辦專屬的聯誼派對，開拓彩虹生活圈。
台灣女同志休閒娛樂領導品牌頤創藝，曾舉辦過純女派對與女同志生活誌「LEZS」，今年進一步結合同志友善店家推出LEZS 女人國 VVIP PASS，只要購買VVIP PASS，可享有獨特優惠。
加入的店家涵蓋吃喝玩樂，出去玩想住宿，可以到北投春天酒店泡溫泉、金普頓大安酒店、宜蘭礁溪01+林依家；想要買花妝點家裡或送禮，可以選honeyDANIELS florist、Season四季季盛，其他包括找婚攝、訂婚戒、為毛孩子預約到府美容服務，都可以用LEZS 女人國 VVIP PASS。
LEZS 女人國 VVIP PASS卡片使用為一年使用限定，即日起至10月15日於LEZS 女人國網站購買，原價1,800元，可享早鳥價999元，10月16日至12月底前購買特價1,299元，加300元能加購LEZS藝術華麗特刊1本；另外前150名預購者，加贈美膚娜娜控油抗痘旅行組及findom彩虹限定版指險套；前500名預購者，除電子版通行證，還能獲得時尚設計實體通行證套組。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言