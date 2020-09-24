彩虹酷兒必買！LEZS 女人國VVIP PASS提供35+店家優惠

全台灣的彩虹酷兒們，就要支持同志友善店家吧！LEZS女人國推出全台首張的「LEZS 女人國 VVIP PASS」，集結全台超過35間以上的彩虹友善店家，推出特別優惠，不管是情侶或是單身都能使用，甚至還會舉辦專屬的聯誼派對，開拓彩虹生活圈。

台灣女同志休閒娛樂領導品牌頤創藝，曾舉辦過純女派對與女同志生活誌「LEZS」，今年進一步結合同志友善店家推出LEZS 女人國 VVIP PASS，只要購買VVIP PASS，可享有獨特優惠。

加入的店家涵蓋吃喝玩樂，出去玩想住宿，可以到北投春天酒店泡溫泉、金普頓大安酒店、宜蘭礁溪01+林依家；想要買花妝點家裡或送禮，可以選honeyDANIELS florist、Season四季季盛，其他包括找婚攝、訂婚戒、為毛孩子預約到府美容服務，都可以用LEZS 女人國 VVIP PASS。