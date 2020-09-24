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網拍年輕化！藝術家聯名限量品 蘇富比、羅芙奧接連拍
透過網路下標購買精品與收藏的年輕人顯然愈來愈多，而潮流時尚中最受歡迎也最搶手的聯名作更是熱門標的。指標型的大型國際拍賣行之一蘇富比（Sotheby’s）宣佈推出推出網上球鞋專場「CULT CANVAS」，是首個專場呈獻藝術家聯名款NIKE球鞋，自即日至9月30日起接受網上競標，其中包括著名法國表現主義藝術家Bernard Buffet、紐約街頭藝術家Futura 2000，以及香港設計師Michael Lau（劉建文）。上拍系列為媒體[@applied.arts.ny]創辦人及首席策劃人Ryan Chang的私人珍藏。
羅芙奧自去年開始推出的「ALL IN無設限」線上當代專場，反應相當熱烈，2020秋季場次將於9月28 日起開放競標至10月6日止，共呈現逾60件佳作，其中最受矚目的重量級拍品為法國時尚品牌Dior x美國藝術家丹尼爾．阿爾軒（Daniel Arsham）攜手合作的「被侵蝕的籃球」（Future Relic Basketball）籃球鑲嵌石英晶體，作品概念呈現藝術家最關注的虛擬考古，而所使用的粉紅色調則是Dior創意總監Kim Jones 2020夏季男裝時裝秀的主要視覺色彩，起拍價19,500美元。另一件焦點則為Dior與潮流藝術大師KAWS的聯名玩偶BFF，起拍價28,000美元。其他焦點藝術家作品包括人氣藝術家Mr. （岩本正勝）、董陽孜、畢費（Bernard Buffet）、奈良美智等。
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