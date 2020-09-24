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水下的快活 Bell & Ross Hamilton潛水表 高彩比靚
雖然季節趨涼，但潛水表是一年四季、無分時節的男性運動功能款。比較防水性能當然是較勁的門道之一，但多數人並不會天天配戴潛水表下水，如此來說，透過手表上的顏色，除了帶來醒目視覺，更為原本陽剛的運動氣息，添增了明快的色彩能量。
Khaki Navy「Frogman」是漢米爾頓（Hamilton）融合經典與高競爭力的軍用表款。品牌曾在兩次世界大戰之間，提供了這只腕表予美國海軍陸戰隊使用，因為是軍規品，性能無庸置疑，同時考慮到必須大量製造，也將成本控制在合理範圍。今年Khaki Navy Frogman專業潛水表推出新色，灰色表面是沙灘上的泥濘、紅色是兩棲特種部隊的熱情，46毫米很輕，因為用了鈦合金當表殼，除了具備排氦裝置，並有鎖牙式表冠護橋，1,000米防水並通過ISO 6425防水認證。
Bell & Ross原本先以飛行錶見長，四四方方的表殼是從飛行儀表板得到靈感，但品牌近年持續提升表款的防水性，進而開發出全數都在防水300米的Diver系列；今年特製的BR 03-92 DIVER ORANGE腕表，精鋼表殼搭配黑色表圈和鮮橘色表面，異常搶眼；防水300米性能同樣得到ISO 6425對潛水表的各種實用面測試，訂價約12萬3,000元，黑色橡膠表帶再附一條橘色尼龍表帶，大橘大利。全球限量250只，僅在品牌專賣店和官方網站上販售。
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