水下的快活 Bell & Ross Hamilton潛水表 高彩比靚

雖然季節趨涼，但潛水表是一年四季、無分時節的男性運動功能款。比較防水性能當然是較勁的門道之一，但多數人並不會天天配戴潛水表下水，如此來說，透過手表上的顏色，除了帶來醒目視覺，更為原本陽剛的運動氣息，添增了明快的色彩能量。

Khaki Navy「Frogman」是漢米爾頓（Hamilton）融合經典與高競爭力的軍用表款。品牌曾在兩次世界大戰之間，提供了這只腕表予美國海軍陸戰隊使用，因為是軍規品，性能無庸置疑，同時考慮到必須大量製造，也將成本控制在合理範圍。今年Khaki Navy Frogman專業潛水表推出新色，灰色表面是沙灘上的泥濘、紅色是兩棲特種部隊的熱情，46毫米很輕，因為用了鈦合金當表殼，除了具備排氦裝置，並有鎖牙式表冠護橋，1,000米防水並通過ISO 6425防水認證。