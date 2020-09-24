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米蘭時裝周／FENDI「倒影反思」以光影捕捉日常的美好 菜籃也變時髦

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
FENDI發表2021春夏男、女裝。圖／FENDI提供
FENDI發表2021春夏男、女裝。圖／FENDI提供

時序進入米蘭時裝周，FENDI發表2021春夏男、女裝，而這也是FENDI家族第三代傳人Silvia Venturini Fendi擔綱女裝服裝設計的終篇，爾後將由新任女裝創意總監Kim Jones接手；這一季Silvia Venturini Fendi也傾盡全力，以「倒影反思（Reflections）」為主題，將品牌的標誌元素發揮得淋漓盡致，並且發表與義大利各地工匠合作的「hand in hand」攜手計畫。

像是微涼的夏夜，窗外吹進徐徐涼風，白色窗簾在翻飛飄動中反映了月光、樹木的剪影，FENDI以此打造迷離慵懶的情境，而模特兒們在這場景中魚貫而行，每扇窗戶都會投射出該件造型的獨特故事，以光影轉瞬即逝的瞬間表現華服的精湛工藝。由Silvia Venturini Fendi設計的2021春夏男女裝，正是以拼湊記憶中和家人共度的時光為靈感。

亞麻布料和棉布、羽毛、皮草及鳧絨被交錯運用，讓人想起母親將繡有花樣的床單、桌布傳給下一代，藉由象徵家庭生活的物品，描繪家人之間的親密；在天藍和樞機紅這兩款顏色的襯托下，亞麻色展現麥色、奶色及蜜金色等自然色調。而若隱若現的詩意裸露，就像窺伺窗內與窗外的本體與到影，展現肌膚裸露的性感與光澤，FENDI運用緞面絎縫（boutis）、梯狀鏤空針織（jour d’echelle），還有鏤空花紋（ajouré），創造出層層交疊的光影；刺繡的家居服和喇叭狀束腰寬鬆外衣，就像在家裡一般舒適；格紋皮草大衣也交織著輕盈與深沉的顏色及面料。

█包款與鞋履 亮眼新潮帶來「hand in hand」新計畫

編織靴、彈性淺口高跟鞋和藤製涼鞋，都喚醒春天的優雅輕盈，男裝的後跟束帶帆船鞋、T帶橡膠底帆布鞋，則是薈萃運動風雨編織工藝的新鮮感，也是將經典鞋款賦予全新設計。Baguette和Peekaboo包款，以刺繡絲綢打造輕盈的飄浮感，像是手中拿著一朵雲；使用回收PVC材料製成的菜籃、彈性格柵托特包、野餐籃和帆布行李箱等，都象徵日常與居家的美好。

而在這場發表中看到的部分Baguette包款，來自於將在今年10月首度發表的「hand in hand」攜手計畫，這是品牌與義大利各地工匠合作，將具有地方藝術、文化色彩的技藝發揚光大，這次在2021春夏伸展台上曝光的手工製作鏤空Baguette，來自阿布魯佐（Abruzzo）聖本篤修會，修女們自十五世紀以來即不斷改造的tombolo aquilano蕾絲技術；天然柳條編織而成的Baguette包款，靈感則源自馬爾凱（Marche）當地漁民使用的漁籃。

天藍色與樞機紅的搭襯，為2021春夏帶來鮮明搶眼的視覺。圖／FENDI提供
天藍色與樞機紅的搭襯，為2021春夏帶來鮮明搶眼的視覺。圖／FENDI提供
即將接任女裝服裝創意總監的Kim Jones（左）和看秀嘉賓Rita Ora合影。圖／FENDI提供
即將接任女裝服裝創意總監的Kim Jones（左）和看秀嘉賓Rita Ora合影。圖／FENDI提供
如同窗外搖曳的樹影，成為男、女裝印花設計。圖／FENDI提供
如同窗外搖曳的樹影，成為男、女裝印花設計。圖／FENDI提供
2021春夏重點的亞麻布面料，展現麥色、奶色及蜜金色等自然色調。圖／FENDI提供
2021春夏重點的亞麻布面料，展現麥色、奶色及蜜金色等自然色調。圖／FENDI提供
使用回收PVC材料製成的菜籃上，懸掛著各式可愛吊飾、迷你包。圖／FENDI提供
使用回收PVC材料製成的菜籃上，懸掛著各式可愛吊飾、迷你包。圖／FENDI提供
通透的天藍色和樞機紅、亮橘色的搭配，構築2021春夏主要色彩。圖／FENDI提供
通透的天藍色和樞機紅、亮橘色的搭配，構築2021春夏主要色彩。圖／FENDI提供
2021春夏系列，是Silvia Venturini Fendi執掌女裝服裝設計的終篇。圖／FENDI提供
2021春夏系列，是Silvia Venturini Fendi執掌女裝服裝設計的終篇。圖／FENDI提供
FENDI經典輪廓鏤空格紋皮草，交織著輕盈與深沉的顏色及面料。圖／FENDI提供
FENDI經典輪廓鏤空格紋皮草，交織著輕盈與深沉的顏色及面料。圖／FENDI提供
有著家庭生活氣息的刺繡桌巾，也成為手袋外蓋裝飾的設計靈感。圖／FENDI提供
有著家庭生活氣息的刺繡桌巾，也成為手袋外蓋裝飾的設計靈感。圖／FENDI提供
通透層疊的絲綢縐紗豐富男裝的層次感。圖／FENDI提供
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有著海灘旅行優閒氣息的針織短褲，呈現春夏季的輕快。圖／FENDI提供
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男裝在寬身剪裁中洋溢著風雅氣質。圖／FENDI提供
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FENDI字樣毛線帽、腰包是2021春夏男裝的亮眼配件。圖／FENDI提供
FENDI字樣毛線帽、腰包是2021春夏男裝的亮眼配件。圖／FENDI提供
大量的棉布刺繡、編織是FENDI的設計元素，也打造典雅高貴的氣質。圖／FENDI提供
大量的棉布刺繡、編織是FENDI的設計元素，也打造典雅高貴的氣質。圖／FENDI提供
在「hand in hand」攜手計畫中，天然柳條編織而成的Baguette包款靈感源自馬爾凱當地漁民使用的漁籃。圖／FENDI提供
在「hand in hand」攜手計畫中，天然柳條編織而成的Baguette包款靈感源自馬爾凱當地漁民使用的漁籃。圖／FENDI提供
鳧絨、羽毛等仍是FENDI不可或缺的奢華元素。圖／FENDI提供
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2021春夏西裝剪裁以紅、白單色展現強烈個性。圖／FENDI提供
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延續前季主張，身型不一的女性都可以展現獨有的自信與美麗。圖／FENDI提供
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義大利 FENDI

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