SEIKO 聯名「快打旋風5」限定表 讓人把青春記憶都戴上手

Seiko 5 Sports系列繼與傳奇樂團Queen吉他手Brian May推出聯名表後，再度找上格鬥對打遊戲《快打旋風5》合作，以其中的經典角色包括肯、龍和春麗等形象為啟發，打造出一系列的勾起青春回憶的腕表。

SEIKO旗下的Seiko 5 Sports系列定位在年輕又有個性的風格，因此在鐘表界大吹復古風時，品牌選擇了讓人會有共鳴的格鬥對打遊戲《快打旋風5》來聯名。1987年推出的這款遊戲，伴隨了許多世代的成長，甚至還曾經改編成電影，讓人對其經典角色念念不忘。所以SEIKO就在每款聯名腕表的設計上呼應該角色的裝備、特質以及經典招式做為主要概念，提供受到隆（Ryu）、春麗（Chun-Li）、肯（Ken）、蓋爾（Guile）、布蘭卡（Blanka）及桑吉爾夫（Zangief）所啟發的六款樣式。

像是以「波動拳」為必殺絕招的隆總是穿的柔道服，因此在表圈上的紅、黑設計，能夠直接聯想到他的頭髮及頭帶造型，表盤9點鐘位置以及表帶都印有簡化後「風林火山」字樣，底蓋上也有令人感到熟悉的波動拳操作指令。這款遊戲中唯一的女性就是身穿改良式旗袍的春麗，所以藍色面盤搭配同色系皮表帶，就是呼應了她衣著的色彩，SEIKO還在表款的12點鐘位置時標，採用了與旗袍立領相同的圖案設計。而位於6點、9點鐘的特別造型時標，則是發想自春麗所配戴的帶刺配重手環。全系列6款腕表都搭載了4R36機械機芯，每款各限量9,999只。

Seiko 5 Sports系列《快打旋風5》聯名SRPF23K1腕表（布蘭卡），不鏽鋼表殼，台灣限量200只，14,600元。圖／SEIKO提供

Seiko 5 Sports系列《快打旋風5》聯名SRPF17K1腕表（春麗），不鏽鋼表殼，台灣限量600只，14,600元。圖／SEIKO提供

Seiko 5 Sports系列《快打旋風5》聯名SRPF24K1腕表（桑吉爾夫），不鏽鋼表殼，台灣限量200只，14,600元。圖／SEIKO提供

Seiko 5 Sports系列《快打旋風5》聯名SRPF19K1腕表（隆），不鏽鋼表殼，台灣限量550只，14,600元。圖／SEIKO提供

Seiko 5 Sports系列《快打旋風5》聯名SRPF21K1腕表（蓋爾），不鏽鋼表殼，台灣限量400只，14,600元。圖／SEIKO提供