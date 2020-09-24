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桃園周年慶大戰 大江餐飲滿千送320、台茂180秒國慶煙火秀

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
桃園台茂購物中心、大江購物中心接連展開周年慶。
桃園台茂購物中心、大江購物中心接連展開周年慶。

受惠於青埔商圈今年暑假人潮大爆發，人潮外溢效應受惠周邊商場，緊接著桃園百貨大戰將在10月展開激戰，包括台茂購物中心9月30日開跑、新光三越桃園站前店在中秋連假首日10月1日展開，大江購物中心9月30日展開預購、10月8日起加入周年慶戰局。

隨著暑假青埔旅遊熱潮，華泰名品城指出，國旅大爆發，加上國泰置地廣場開幕人潮串連，8月業績成長高達50％、7～8月成長31％，目前9月商場人流對比去年同期也來得高。大江購物中心表示，今年7月成長13.8%、8月成長13.6%，雙雙達成兩位數成長，緊接著周年慶登場將再創另一波買氣高峰。

扣除以outlet為定位的華泰名品城，大江購物中心是青埔商圈唯一有舉辦周年慶的商場。10月8日至11月1日展開，聯名卡友首7日單筆消費滿999元可獲得200元電子現金券，回饋率20％。預購活動自9月30日至10月7日同享全館滿4,800元送400元等周年慶優惠。此外，館內擁三大國際快時尚品牌的大江，首度與H&M合作推出全台購物中心獨家限定優惠，周慶期間在大江館內累計消費滿5千元，可兌換H&M電子禮券100元；UNIQLO推出全桃園獨家、單筆消費滿2千元送2百元大江電子現金券，聯名卡友首7日滿2千最高送4百。

擁有52家餐飲陣容的大江購物中心擁有全桃百貨商場最多的餐飲品牌，包括時時香、杏桃鬆餅屋等桃園獨家餐廳陸續在周年慶前開幕，接下來還有味之時計台拉麵、金魚虎名古屋料理也將在10、11月登場，助攻周年慶。周年慶首七日，聯名卡友用餐刷卡消費滿1千元送320元電子現金券，回饋率高達32%。大江購物中心指出，周年慶業績預估7.2億，今年雖逢疫情，但在青埔話題加持下，暑假業績補回，全年業績目標58億，仍有機會創新高。

台茂購物中心9月30日至10月19日展開周年慶，推出全館滿5千送5百。另外全館也引進諸多全新品牌，包括1樓名店區，引進全台首店Nautica Black Sail黑帆系列；桃園首店的法國平價香水Adopt，以及潮流配件KANGOL；女鞋配件區有9個女鞋品牌進駐，另有桃園首店的流行飾品冉冉ZanZan與ABC MART於10月16日開幕。美食部分，引進桃園首店飛機河粉10月1日開幕；英國百年名茶Whittard茶飲、蛋糕輕食複合店，10月8日開幕。

戶外的台茂公園連假推出多場主題活動，10月1日傍晚開始，戶外推出樂團演奏與燈光佈置，讓民眾戶外輕鬆聚會過中秋；10月9日圓形廣場大螢幕實況轉播青埔球場賽事；10月10日則有長達180秒國慶煙火秀及弦樂團表演；10月11日有夜光扯鈴秀，讓全家大小享受假期時光。

桃園獨家時時香，進駐大江購物中心。圖／大江購物中心提供
桃園獨家時時香，進駐大江購物中心。圖／大江購物中心提供
台茂購物中心戶外台茂公園，中秋與國慶連假推出主題活動，讓民眾享受假期時光。圖／摘自台茂購物中心粉絲團
台茂購物中心戶外台茂公園，中秋與國慶連假推出主題活動，讓民眾享受假期時光。圖／摘自台茂購物中心粉絲團
味之時計台拉麵即將進駐大江購物中心開幕。圖／大江購物中心提供
味之時計台拉麵即將進駐大江購物中心開幕。圖／大江購物中心提供
台茂購物中心9月30日至10月19日展開周年慶，推出全館滿5千送5百。圖／摘自台茂購物中心粉絲團
台茂購物中心9月30日至10月19日展開周年慶，推出全館滿5千送5百。圖／摘自台茂購物中心粉絲團
大江購物中心10月8日至11月1日展開周年慶，聯名卡友首7日單筆消費滿999元可獲得200元電子現金券。圖／摘自大江購物中心粉絲團
大江購物中心10月8日至11月1日展開周年慶，聯名卡友首7日單筆消費滿999元可獲得200元電子現金券。圖／摘自大江購物中心粉絲團
大江購物中心10月8日至11月1日展開周年慶，聯名卡友首7日單筆消費滿999元可獲得200元電子現金券。圖／大江購物中心提供
大江購物中心10月8日至11月1日展開周年慶，聯名卡友首7日單筆消費滿999元可獲得200元電子現金券。圖／大江購物中心提供

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