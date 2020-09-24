泡湯＋美食＝泡健康呷好料 溫泉業者要打響國際品牌

時序已入秋分，天涼好個秋，正是泡湯、呷美食好「食」機。

中華民國溫泉觀光協會總會長李吉田表示，希望藉由每年在各地溫泉區所辦溫泉美食活動，讓大家知曉溫泉對人體的保健與療效，帶給消費大眾輕鬆健康好旅遊。

交通部觀光局局長張錫聰也說，期許未來邀請各國溫泉專家、學者來台，分享各國溫泉經營方式，打響台灣溫泉國際品牌。

一年一度台灣溫泉業養生美食論壇盛會移師北部，包括北投紗帽山、陽明山、礁溪、金山萬里、烏來、泰安、谷關、大坑、東埔、北港溪、埔里、寶來、關仔嶺、四重溪、知本、安通及瑞穗等17個溫泉區業者共襄盛舉。

交通部觀光局局長張錫聰、國民旅遊組組長莊靜真、北觀處長張振乾、新北市金山區公所廖武輝區長、新北市溫泉區觀光協會理事長游忠義等人共同揭開序幕。

溫泉理療權威暨三軍總醫院北投分院家庭醫學科主任陳家勉，並針對「世界溫泉療養地與溫泉醫療」作論述；陽明山天籟渡假酒店總經理崔宏光則從「溫泉業市場策略探討與分析」演講；安通溫泉觀光協會理事長連祥淵則剖析「日本溫泉專家用ORP看台灣溫泉泉質」。

陽明山天籟渡假酒店、沐舍溫泉度假酒店、陽明山水度假會館、金湧泉SPA溫泉會館、水田園農莊等飯店，更以陽明山溫泉區、金山萬里溫泉區特色，發揮美食研發創意。

李吉田表示，四年來年度活動都在全台各溫泉區舉辦，今年移師金山、萬里溫泉區，就是希望針對不同的溫泉主題進行交流，更一起為溫泉休閒、保健、理療具體化及合法化目標共同努力。