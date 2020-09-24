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全聯4度攜手OREO 6款焦糖海鹽甜點玩出甜鹹新滋味

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
焦糖海鹽布朗（2入），售價99元。圖／全聯福利中心提供
焦糖海鹽布朗（2入），售價99元。圖／全聯福利中心提供

全聯聯名甜點再度發揮驚喜創意，第4度攜手餅乾品牌OREO，這次以焦糖海鹽為主題，甜中微鹹迸出全新味蕾體驗，自9月25日至10月15日推出We 「Sweet × OREO焦糖海鹽遊樂園」，共有6款新品，以甜鹹多層次風味再次攻陷大小朋友的心。

We Sweet看好消費者對OREO的喜愛，期間限定推出6款聯名混搭風甜點，皆以香濃的焦糖醬與微鹹海鹽巧妙融合。再度翻玩OREO夾心餅乾造型創意的「焦糖海鹽布朗尼」，以焦糖海鹽奶油慕斯包裹著 OREO餅乾碎片，加上紮實口感，每一口都滿足。小巧精緻的「焦糖海鹽戚風蛋糕」，則是將酥脆OREO餅乾碎加入巧克力湯種蛋糕中，內夾苦甜焦糖醬與濃郁焦糖慕斯。「焦糖鹽之花乳酪」擁有香濃乳香風味，巧妙運用鹽之花融合焦糖，鹹味圓潤輕柔，搭配OREO經典巧克力餅乾底層，優雅與創意兼具。

「焦糖海鹽千層」則是將巧妙將OREO巧克力餅乾融合在焦糖海鹽鮮奶油中，鹹甜多層次；「焦糖海鹽乳酪慕斯」由OREO餅乾搭配海鹽焦糖慕斯與生乳酪慕斯多道工法製成，一口吃下超多層次；至於「焦糖海鹽蛋糕捲」讓一直是人氣好物的捲類蛋糕，又多了全新風味選擇。

活動期間購買OREO、RITZ全系列商品任1件加購We Sweet麵包/甜點任1件現折5元（不累折）。另外也同步推出「奧利奧海鹽焦糖口味夾心餅乾」新口味，以及大人小朋友都愛的「奧利奧寶可夢保冷袋限定組」全聯獨家皮卡丘設計款，售價99元，全台限量27,000盒；還有全聯獨家限定「麗滋海鹽焦糖口味三明治餅乾」，售價68元，全台限量17,280盒。

焦糖海鹽蛋糕捲（3入），售價79元。圖／全聯福利中心提供
焦糖海鹽蛋糕捲（3入），售價79元。圖／全聯福利中心提供
焦糖海鹽千層（2入），售價109元。圖／全聯福利中心提供
焦糖海鹽千層（2入），售價109元。圖／全聯福利中心提供
焦糖鹽之花乳酪，售價139元。圖／全聯福利中心提供
焦糖鹽之花乳酪，售價139元。圖／全聯福利中心提供
焦糖海鹽戚風蛋糕，售價79元。圖／全聯福利中心提供
焦糖海鹽戚風蛋糕，售價79元。圖／全聯福利中心提供
焦糖海鹽乳酪慕斯，售價99元。圖／全聯福利中心提供
焦糖海鹽乳酪慕斯，售價99元。圖／全聯福利中心提供

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