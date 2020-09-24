全聯4度攜手OREO 6款焦糖海鹽甜點玩出甜鹹新滋味

全聯聯名甜點再度發揮驚喜創意，第4度攜手餅乾品牌OREO，這次以焦糖海鹽為主題，甜中微鹹迸出全新味蕾體驗，自9月25日至10月15日推出We 「Sweet × OREO焦糖海鹽遊樂園」，共有6款新品，以甜鹹多層次風味再次攻陷大小朋友的心。

We Sweet看好消費者對OREO的喜愛，期間限定推出6款聯名混搭風甜點，皆以香濃的焦糖醬與微鹹海鹽巧妙融合。再度翻玩OREO夾心餅乾造型創意的「焦糖海鹽布朗尼」，以焦糖海鹽奶油慕斯包裹著 OREO餅乾碎片，加上紮實口感，每一口都滿足。小巧精緻的「焦糖海鹽戚風蛋糕」，則是將酥脆OREO餅乾碎加入巧克力湯種蛋糕中，內夾苦甜焦糖醬與濃郁焦糖慕斯。「焦糖鹽之花乳酪」擁有香濃乳香風味，巧妙運用鹽之花融合焦糖，鹹味圓潤輕柔，搭配OREO經典巧克力餅乾底層，優雅與創意兼具。

「焦糖海鹽千層」則是將巧妙將OREO巧克力餅乾融合在焦糖海鹽鮮奶油中，鹹甜多層次；「焦糖海鹽乳酪慕斯」由OREO餅乾搭配海鹽焦糖慕斯與生乳酪慕斯多道工法製成，一口吃下超多層次；至於「焦糖海鹽蛋糕捲」讓一直是人氣好物的捲類蛋糕，又多了全新風味選擇。