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美炸！Harry Winston Premier珠寶表 根本手上萬花筒

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
以萬花筒為靈感的Harry Winston Premier Kaleidoscope自動腕表，光彩奪目，自成一方花花宇宙。圖 / Harry Winston提供。
以萬花筒為靈感的Harry Winston Premier Kaleidoscope自動腕表，光彩奪目，自成一方花花宇宙。圖 / Harry Winston提供。

人的天性嚮往美，色彩，歡愉的視覺。簡單的生活，其實只需簡單的變化，就能創造豐富能量，一如萬花筒：只需要簡單幾面鏡子，卻將光線與色彩巧妙捕捉，凝縮成微小空間中的花花宇宙。身為「鑽石之王」、「明星的珠寶商」的海瑞溫斯頓（Harry Winston），近年在高級珠寶腕表的領域持續推陳出新，Kaleidoscope自動腕表正式以萬花筒為靈感，帶來多款色彩斑斕的魔幻之作。

萬花筒的特色，就是以色彩、高對稱的比例，呈現出繽紛的華麗視覺。海瑞溫斯頓原本就是寶石的專家，分別以18K玫瑰金、白金為表殼，表圈再鑲嵌110到170顆不等的圓形明亮式切工鑽石，當成萬花筒的「舞台」。真正困難之處，在於海瑞溫斯頓選用了大量不同色彩的珍珠母貝：粉色、綠松石色、綠色、白色、黃色、洋紅色、紅色，除了色彩各異，母貝形狀更有圓形、水滴型、六角形等線條、形體各異的幾何形狀。

最後拼湊成36毫米表面上，萬千變化的玫麗視覺。同時機芯動力則採用HW2008自動上鍊機芯，具備扁平狀矽遊絲，機芯並具備環形日內瓦紋、鍍銠、與魚鱗紋打磨修飾，以及72小時動力儲存。就像電影「天能」中的台詞，不需要理解，美、只需要細膩感受。

Premier系列擅長以各種技法呈現寶石的華美色彩，例如過往的馬賽克寶石鑲嵌工藝。圖 / Harry Winston提供。
Premier系列擅長以各種技法呈現寶石的華美色彩，例如過往的馬賽克寶石鑲嵌工藝。圖 / Harry Winston提供。
36毫米的玫瑰金表殼，在表面上以多層、多形狀的珍珠母貝，帶來無盡的遐思空想。圖 / Harry Winston提供。
36毫米的玫瑰金表殼，在表面上以多層、多形狀的珍珠母貝，帶來無盡的遐思空想。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓卓時Premier系列Kaleidoscope腕表，18K白金搭配淺藍色表帶，明亮輕快。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓卓時Premier系列Kaleidoscope腕表，18K白金搭配淺藍色表帶，明亮輕快。圖 / Harry Winston提供。

珠寶 腕表

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