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Jordan Brand進駐台中開大店 周興哲、小樂捧場站台秀勁裝

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Jordan Brand首度進駐台中，打造全新大店，包括周興哲（黑衣）、吳思賢都特意前往捧場，並身穿品牌的話題商品站台。圖／Nike提供
Jordan Brand首度進駐台中，打造全新大店，包括周興哲（黑衣）、吳思賢都特意前往捧場，並身穿品牌的話題商品站台。圖／Nike提供

Nike旗下的Jordan Brand首度進駐台中，與通路商摩曼頓合作打造全新大店，包括了周興哲、吳思賢（小樂）都特意前往捧場，並身穿品牌的話題商品站台。無獨有偶，PUMA為更貼近次世代族群的消費文化及流行語言，選定逢甲商圈，打造潮玩特區逢甲門市，並搶先推出人氣新鞋。

以籃球傳奇Michael Jordan為主軸的Jordan Brand首度進駐台中，於新光三越百貨成立近60坪的新門市。店中除將提供最完整的系列產品，更同時展出多元藝術作品與潮流玩物，致敬籃球大帝Michael Jordan的影響力。因此，包括了剛結束演唱會的周興哲、小樂都特地南下，兩人也分別腳踩了Off-White、Dior聯名的Air Jordan鞋款朝聖。而且不獨厚男性球迷，全新的Jordan 301 Taichung店還打造了女性的專屬購物空間，讓女孩們也能悠閒的享受運動時尚。此外，為了慶祝開幕，品牌也推出了帶有「Taichung」字樣的限定T恤，讓消費者選購。

PUMA為更貼近次世代族群的消費文化及流行語言，選定逢甲商圈，打造潮玩特區逢甲門市。圖／PUMA提供
PUMA為更貼近次世代族群的消費文化及流行語言，選定逢甲商圈，打造潮玩特區逢甲門市。圖／PUMA提供

PUMA嶄新的逢甲門市，打破過往設計框架，以挑高空間展示最全面多元的單品系列，還將1樓的店裝視覺呈現如伸展台一般，透過黑色玻璃烤漆鏡面並輔以紅色LED燈條外框，結合別具風格的聯名商品震撼視覺。2樓則改以專業運動及休閒生活系列為主，使用黑木紋牆板與金屬陳列架襯托，讓運動時尚服飾更獨具一格。為了新店面的開幕，還特別引進在韓國人氣直升的PUMA Style Rider復刻鞋，由這家門市率先於9月 26日開放首發預售。

Jordan 301 Taichung店開幕，周興哲（右）、小樂分別腳踩聯名Air Jordan球鞋朝聖。圖／Nike提供
Jordan 301 Taichung店開幕，周興哲（右）、小樂分別腳踩聯名Air Jordan球鞋朝聖。圖／Nike提供

小樂腳踩Dior聯名Air Jordan球鞋朝聖Jordan 301 Taichung店。圖／Nike提供
小樂腳踩Dior聯名Air Jordan球鞋朝聖Jordan 301 Taichung店。圖／Nike提供

小樂腳踩Dior聯名Air Jordan球鞋朝聖Jordan 301 Taichung店。圖／Nike提供
小樂腳踩Dior聯名Air Jordan球鞋朝聖Jordan 301 Taichung店。圖／Nike提供

小樂腳踩Dior聯名Air Jordan球鞋朝聖Jordan 301 Taichung店。圖／Nike提供
小樂腳踩Dior聯名Air Jordan球鞋朝聖Jordan 301 Taichung店。圖／Nike提供

Jordan 301 Taichung店開幕，周興哲腳踩Off-White聯名Air Jordan球鞋朝聖。圖／Nike提供
Jordan 301 Taichung店開幕，周興哲腳踩Off-White聯名Air Jordan球鞋朝聖。圖／Nike提供

小樂腳踩Dior聯名Air Jordan球鞋朝聖Jordan 301 Taichung店。圖／Nike提供
小樂腳踩Dior聯名Air Jordan球鞋朝聖Jordan 301 Taichung店。圖／Nike提供

Jordan 301 Taichung店開幕，周興哲（右）、小樂分別腳踩聯名Air Jordan球鞋朝聖。圖／Nike提供
Jordan 301 Taichung店開幕，周興哲（右）、小樂分別腳踩聯名Air Jordan球鞋朝聖。圖／Nike提供

Jordan 301 Taichung店開幕，周興哲腳踩Off-White聯名Air Jordan球鞋朝聖。圖／Nike提供
Jordan 301 Taichung店開幕，周興哲腳踩Off-White聯名Air Jordan球鞋朝聖。圖／Nike提供

Jordan 301 Taichung店還打造了女性的專屬購物空間，讓女孩們也能悠閒的享受運動時尚。圖／Nike提供
Jordan 301 Taichung店還打造了女性的專屬購物空間，讓女孩們也能悠閒的享受運動時尚。圖／Nike提供

以籃球傳奇Michael Jordan為主軸的Jordan Brand首度進駐台中，於新光三越百貨成立近60坪的新門市。圖／Nike提供
以籃球傳奇Michael Jordan為主軸的Jordan Brand首度進駐台中，於新光三越百貨成立近60坪的新門市。圖／Nike提供

慶祝開幕，品牌也推出了帶有「Taichung」字樣的限定T恤，讓消費者選購。圖／Nike提供
慶祝開幕，品牌也推出了帶有「Taichung」字樣的限定T恤，讓消費者選購。圖／Nike提供

PUMA逢甲門市搶先開賣Style Rider復刻潮鞋3,280元。圖／PUMA提供
PUMA逢甲門市搶先開賣Style Rider復刻潮鞋3,280元。圖／PUMA提供

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