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Jordan Brand進駐台中開大店 周興哲、小樂捧場站台秀勁裝
Nike旗下的Jordan Brand首度進駐台中，與通路商摩曼頓合作打造全新大店，包括了周興哲、吳思賢（小樂）都特意前往捧場，並身穿品牌的話題商品站台。無獨有偶，PUMA為更貼近次世代族群的消費文化及流行語言，選定逢甲商圈，打造潮玩特區逢甲門市，並搶先推出人氣新鞋。
以籃球傳奇Michael Jordan為主軸的Jordan Brand首度進駐台中，於新光三越百貨成立近60坪的新門市。店中除將提供最完整的系列產品，更同時展出多元藝術作品與潮流玩物，致敬籃球大帝Michael Jordan的影響力。因此，包括了剛結束演唱會的周興哲、小樂都特地南下，兩人也分別腳踩了Off-White、Dior聯名的Air Jordan鞋款朝聖。而且不獨厚男性球迷，全新的Jordan 301 Taichung店還打造了女性的專屬購物空間，讓女孩們也能悠閒的享受運動時尚。此外，為了慶祝開幕，品牌也推出了帶有「Taichung」字樣的限定T恤，讓消費者選購。
PUMA嶄新的逢甲門市，打破過往設計框架，以挑高空間展示最全面多元的單品系列，還將1樓的店裝視覺呈現如伸展台一般，透過黑色玻璃烤漆鏡面並輔以紅色LED燈條外框，結合別具風格的聯名商品震撼視覺。2樓則改以專業運動及休閒生活系列為主，使用黑木紋牆板與金屬陳列架襯托，讓運動時尚服飾更獨具一格。為了新店面的開幕，還特別引進在韓國人氣直升的PUMA Style Rider復刻鞋，由這家門市率先於9月 26日開放首發預售。
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