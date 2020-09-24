潮人雨季必備！Palladium打造神盾級皮革防水靴 讓你帥出新高度

不敗防水鞋再升級！Palladium推出全新的橘標防水SHIELD靴款，讓潮流人士無懼下雨天，依舊維持帥氣有型穿搭。而專業戶外運動品牌Columbia也因應國人走向走向山林休憩的需求大增，打造全新的FACET鞋款，同樣搭載OutDry零滲透防水科技，遇到惡劣天氣也不擔心。

全新的橘標SHIELD系列，堪稱是目前Palladium神盾級的防水靴款，從經典橘標防水軍靴升級再進化而來。鞋面特別以牛巴戈皮革搭配軍用彈道尼龍異材質拼接組成，取代過去的膠質鞋身，還讓拼接處形成了一個盾牌形狀，為外觀最大特色。此外靴款的表面還以WATERPROOF PLUS科技防水塗層處理，並以貼合技術將「WATERPOOF PLUS 透氣防水科技薄膜」黏合於鞋面與鞋內裡間，從鞋內裡到鞋身完整包覆，不僅強力阻擋水分滲入也不會因時間耗損。而透氣網眼絨布內裡提供了透氣性，並且搭配斜口短筒靴型設計，更可幫助修飾腿部線條。

說到防水機能，Columbia也不落人後，搭載OutDry零滲透防水科技的FACET鞋款，鞋面材料首度採用彈導材質軍用面料，耐磨抗撕裂，加上免綁鞋帶的設計，顛覆了登山鞋的傳統印象。並搭配TECH LITE輕量化中底，及HGS鞋跟穩定系統，針對容易扭傷的腳踝部位加強健行時的穩定支撐度、mni-Grip則加強抓地力，還讓腳底容易承載壓力的S形增厚鞋齒強化耐磨度。值得一提的是Columbia還讓推出適合不同登山難易度的款式，讓消費者挑對屬於自己的鞋。

Palladium推出全新的橘標防水SHIELD靴款，讓潮流人士無懼下雨天，依舊維持帥氣有型穿搭。圖／Palladium提供

另外，Timberland 2020年秋冬系列繼續主張以循環再造物料注入產品設計，因此呈現Earthkeepers®系列，體現可持續發展的環保理念。Timberland以Ecoriginal EK+ 經典6吋防水靴為藍本，選用軍事風格皮帶、迷彩印花和綿質編織技術打造外觀。並只選取於環保標準評定為銀或金級製革廠的皮革製成，TimberDry™ 防水內裡更是含有50％的循環再造塑料，鞋底則採用有機天然橡膠，達成友善地球的目的。

Columbia 45度FACET防水健走鞋7,280元。圖／Columbia提供

Palladium橘標防水神盾SHIELD系列靴款4,280元。圖／Palladium提供

Palladium橘標防水神盾SHIELD系列靴款4,280元。圖／Palladium提供

Columbia 45度FACET防水健走鞋7,280元。圖／Columbia提供

Palladium橘標防水神盾SHIELD系列靴款4,280元。圖／Palladium提供

Palladium橘標防水神盾SHIELD系列靴款4,280元。圖／Palladium提供