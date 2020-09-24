快訊

衛生局發現電子公司裡有口罩機台 淨新私產口罩才曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

潮人雨季必備！Palladium打造神盾級皮革防水靴 讓你帥出新高度

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Palladium推出全新的橘標防水SHIELD靴款，讓潮流人士無懼下雨天，依舊維持帥氣有型穿搭。圖／Palladium提供
Palladium推出全新的橘標防水SHIELD靴款，讓潮流人士無懼下雨天，依舊維持帥氣有型穿搭。圖／Palladium提供

不敗防水鞋再升級！Palladium推出全新的橘標防水SHIELD靴款，讓潮流人士無懼下雨天，依舊維持帥氣有型穿搭。而專業戶外運動品牌Columbia也因應國人走向走向山林休憩的需求大增，打造全新的FACET鞋款，同樣搭載OutDry零滲透防水科技，遇到惡劣天氣也不擔心。

全新的橘標SHIELD系列，堪稱是目前Palladium神盾級的防水靴款，從經典橘標防水軍靴升級再進化而來。鞋面特別以牛巴戈皮革搭配軍用彈道尼龍異材質拼接組成，取代過去的膠質鞋身，還讓拼接處形成了一個盾牌形狀，為外觀最大特色。此外靴款的表面還以WATERPROOF PLUS科技防水塗層處理，並以貼合技術將「WATERPOOF PLUS 透氣防水科技薄膜」黏合於鞋面與鞋內裡間，從鞋內裡到鞋身完整包覆，不僅強力阻擋水分滲入也不會因時間耗損。而透氣網眼絨布內裡提供了透氣性，並且搭配斜口短筒靴型設計，更可幫助修飾腿部線條。

說到防水機能，Columbia也不落人後，搭載OutDry零滲透防水科技的FACET鞋款，鞋面材料首度採用彈導材質軍用面料，耐磨抗撕裂，加上免綁鞋帶的設計，顛覆了登山鞋的傳統印象。並搭配TECH LITE輕量化中底，及HGS鞋跟穩定系統，針對容易扭傷的腳踝部位加強健行時的穩定支撐度、mni-Grip則加強抓地力，還讓腳底容易承載壓力的S形增厚鞋齒強化耐磨度。值得一提的是Columbia還讓推出適合不同登山難易度的款式，讓消費者挑對屬於自己的鞋。

Palladium推出全新的橘標防水SHIELD靴款，讓潮流人士無懼下雨天，依舊維持帥氣有型穿搭。圖／Palladium提供
Palladium推出全新的橘標防水SHIELD靴款，讓潮流人士無懼下雨天，依舊維持帥氣有型穿搭。圖／Palladium提供

另外，Timberland 2020年秋冬系列繼續主張以循環再造物料注入產品設計，因此呈現Earthkeepers®系列，體現可持續發展的環保理念。Timberland以Ecoriginal EK+ 經典6吋防水靴為藍本，選用軍事風格皮帶、迷彩印花和綿質編織技術打造外觀。並只選取於環保標準評定為銀或金級製革廠的皮革製成，TimberDry™ 防水內裡更是含有50％的循環再造塑料，鞋底則採用有機天然橡膠，達成友善地球的目的。

Columbia 45度FACET防水健走鞋7,280元。圖／Columbia提供
Columbia 45度FACET防水健走鞋7,280元。圖／Columbia提供

Palladium橘標防水神盾SHIELD系列靴款4,280元。圖／Palladium提供
Palladium橘標防水神盾SHIELD系列靴款4,280元。圖／Palladium提供

Palladium橘標防水神盾SHIELD系列靴款4,280元。圖／Palladium提供
Palladium橘標防水神盾SHIELD系列靴款4,280元。圖／Palladium提供

Columbia 45度FACET防水健走鞋7,280元。圖／Columbia提供
Columbia 45度FACET防水健走鞋7,280元。圖／Columbia提供

Palladium橘標防水神盾SHIELD系列靴款4,280元。圖／Palladium提供
Palladium橘標防水神盾SHIELD系列靴款4,280元。圖／Palladium提供

Palladium橘標防水神盾SHIELD系列靴款4,280元。圖／Palladium提供
Palladium橘標防水神盾SHIELD系列靴款4,280元。圖／Palladium提供

Timberland HERITAGE EK+ 6-INCH WATERPROOF靴6,900元。 圖／Timberland提供
Timberland HERITAGE EK+ 6-INCH WATERPROOF靴6,900元。 圖／Timberland提供

神盾

延伸閱讀

昭揚君邸規劃獨到 公開即熱銷壓軸倒數 ！

不怕壞天氣！LYOPAR防水機能背包陪你穿梭都市叢林

明基材 強攻環保紡織品

實驗開箱！微軟海底資料中心「864台伺服器」兩年後打撈上岸

相關新聞

網拍年輕化！藝術家聯名限量品 蘇富比、羅芙奧接連拍

透過網路下標購買精品與收藏的年輕人顯然愈來愈多，而潮流時尚中最受歡迎也最搶手的聯名作更是熱門標的。指標型的大型國際拍賣行...

水下的快活 Bell & Ross Hamilton潛水表 高彩比靚

雖然季節趨涼，但潛水表是一年四季、無分時節的男性運動功能款。比較防水性能當然是較勁的門道之一，但多數人並不會天天配戴潛水...

米蘭時裝周／FENDI「倒影反思」以光影捕捉日常的美好 菜籃也變時髦

時序進入米蘭時裝周，FENDI發表2021春夏男、女裝，而這也是FENDI家族第三代傳人Silvia Venturini...

SEIKO 聯名「快打旋風5」限定表 讓人把青春記憶都戴上手

Seiko 5 Sports系列繼與傳奇樂團Queen吉他手Brian May推出聯名表後，再度找上格鬥對打遊戲《快打旋風...

桃園周年慶大戰 大江餐飲滿千送320、台茂180秒國慶煙火秀

受惠於青埔商圈今年暑假人潮大爆發，人潮外溢效應受惠周邊商場，緊接著桃園百貨大戰將在10月展開激戰，包括台茂購物中心9月3...

全聯4度攜手OREO 6款焦糖海鹽甜點玩出甜鹹新滋味

全聯聯名甜點再度發揮驚喜創意，第4度攜手餅乾品牌OREO，這次以焦糖海鹽為主題，甜中微鹹迸出全新味蕾體驗，自9月25日至...

Star Wars x Pandora星際大戰串飾10月1日開賣 黑武士曝光

來自丹麥的Pandora以串飾系列風靡全球，今年稍早便傳出將與全球最受歡迎的電影系列「星際大戰」（Star Wars）推...

美炸！Harry Winston Premier珠寶表 根本手上萬花筒

人的天性嚮往美，色彩，歡愉的視覺。簡單的生活，其實只需簡單的變化，就能創造豐富能量，一如萬花筒：只需要簡單幾面鏡子，卻將...

Jordan Brand進駐台中開大店 周興哲、小樂捧場站台秀勁裝

Nike旗下的Jordan Brand首度進駐台中，與通路商摩曼頓合作打造全新大店，包括了周興哲、吳思賢（小樂）都特意前...

潮人雨季必備！Palladium打造神盾級皮革防水靴 讓你帥出新高度

不敗防水鞋再升級！Palladium推出全新的橘標防水SHIELD靴款，讓潮流人士無懼下雨天，依舊維持帥氣有型穿搭。而專...

豐原太平洋百貨29週年慶 中秋連假提前開打

豐原太平洋百貨29週年慶將於10月8日至11月1日登場，VIP預購搶先在10月1日中秋節連假開打，預估這波促銷檔期業績目...

中秋歡聚必入手 業者推薦賞月燒肉好去處

台灣旅遊業前景看好，數位旅遊平台Agoda公布2020下半年的全球十大熱搜旅遊景點，台灣排名全球第一，泰國和日本緊追在後...

熱門新聞

東北風報到！明雨勢最劇烈北東轉濕涼 中秋烤肉被雨淋

台鐵便當全新商標曝光！ 袋子、筷子長這樣

破天荒！中秋國道車潮恐如過年 林佳龍：前所未有挑戰

雙鋼印口罩開賣首日 民眾還是滿臉問號

中秋節天氣看這！吳德榮：賞月機率大增 中南部最佳

針對高端頂級客 旅遊業者推超豪華金門遊團費直逼4萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。