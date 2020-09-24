一聞就醉了！媲美日系精品香水 超平價香氛免百元入手
許多人都很迷戀一款日系精品香水的罌粟花味道，但動輒2～3千元起跳的價格，讓大家都難以入手，但現在網友紛傳又有一款平價香氛上市，香味媲美日式精品的香味，一口氣推出沐浴乳、衣物香氛袋與擴香。
由Farcent推出的Les Parfums De Farcent系列，與國際調香師合作，9月薪推出「罌粟花」香味，希望帶來暖意，也代表年輕女孩轉為輕熟女的成熟氛圍。
新推出包括arcent香水胺基酸沐浴露－罌粟花，前調有萊姆與紫羅蘭葉帶出清新感，之後有玫瑰、依蘭依蘭、鈴蘭，尾調搭配雪松、罌粟花，充滿奶油的花香味，還添加有機金盞花，讓洗澡時更能感受香味與舒緩肌膚狀態。
室內擴香就以罌粟花為主，搭配依蘭依蘭與黑加侖，以花香果香調為主，再多了日本植物消臭因子，能分解異味。 衣物擴香則是每個人都需要，而且最好入手，價格79元，前調為佛手柑，混合玫瑰、鳶尾、紫羅蘭花香，尾調搭配麝香、雪松的溫暖香調。其中家樂福獨家上市沐浴露與室內擴香，寶雅則是獨家上市衣物擴香。
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